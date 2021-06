Data Intelligence: ascolta, acquisisci e difenditi: evento a porte chiuse promosso da WaterOnMars e 36Brains e rivolto alle aziende, tra cui spiccano alcuni dei più grossi nomi del patrimonio industriale italiano. Focus centrato su varie tematiche, a partire dalle tecniche e le strategie data driven per trasformare i dati raccolti in dati di valore, migliorare le performance delle campagne digitali e difendere la reputazione della propria azienda e dei propri manager.

Interverranno Alex Orlowski, Jenny Paita e Andrea Nicosia di WaterOnMars, assieme a Marianna Vintiadis e Antonio Giuseppe Di Pietro di 36Brains, moderati da Raffaele Barberio di Key4biz, che non mancherà di sollecitare la platea. Introduce l’evento il Sen. Sandro Ruotolo, della 1a Commissione Permanenti Affari Costituzionali della Repubblica.

Nel corso dell’evento verranno presentati, per la prima volta e in esclusiva, gli strumenti e le tecniche sviluppate internamente per rispondere alle criticità che il digitale mette oggi di fronte ad aziende e istituzioni. Si parlerà delle campagne di disinformazione reputazione, fake news, fake follower e influencer, ma anche di argomenti più tecnici come l’analisi degli open data e verrano presi in esame diversi case study ed esempi investigativi relativi al cybercrime aziendale.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare agli addetti ai lavori Metatron Analytics, il tool prodotto da Wateronmars ed utilizzato per il listening delle reti sociali e del web che integra funzioni customizzate d’analisi e databiz per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Metatron Analytics è stato impiegato in ambito di intelligence e nella analisi delle fake news oltre che nelle tecniche di viralizzazione che alimentano il fenomeno della disinformazione in Rete e sui Social Network.

Data Intelligence: ascolta, acquisisci e difenditi: a Parma il 25 giugno 2021

A causa della delicatezza dei case studies impiegati e degli strumenti che verranno mostrati, l’evento non sarà trasmesso in streaming e sarà riservato ad un pubblico selezionato.

Al termine dell’evento Alex Orlowski, Marianna Vintiadis e Giuseppe Antonio di Pietro saranno disponibili per interviste e commenti a margine dell’evento.

Alex Orlowski è noto al grande pubblico come esperto di digital strategy, information disorder e digital marketing. Ha collaborato con le più rilevanti trasmissioni di giornalismo investigativo italiane e con testate giornalistiche di alto livello.

Marianna Vintiadis si è fatta conoscere lavorando con una delle più importanti agenzie di corporate intelligence a livello globale e collabora con alcune importanti ONG come Transparency International oltre che il Queens’ College di Cambridge.

I giornalisti possono iscriversi qui.