Data center, tutte le Big Tech aumentano gli investimenti

A fine ottobre i giganti mondiali del web, da Alphabet (Google) a Meta, passando per Microsoft hanno comunicato la trimestrale e tutti prevedono di continuare a investire massicciamente in data center. Una mossa che alimenta non pochi timori fra gli analisti di una potenziale bolla speculativa dell’AI che rischia prima o poi di esplodere.

Microsoft, Amazon e Alphabet hanno una cosa in comune: la domanda dei clienti per i loro prodotti cloud – e indirettamente per l’intelligenza artificiale, poiché integrata nei servizi cloud – è significativamente superiore alla loro capacità disponibile. Per questo motivo, tutte e tre prevedono di aumentare i propri investimenti per costruire rapidamente nuovi data center.

Le capacità di AI di Microsoft aumentano nel 2026

Alla fine del terzo trimestre del 2025 (il primo trimestre dell’anno fiscale 2026), Microsoft ha registrato un fatturato di 77,7 miliardi di dollari (in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2024) e un fatturato operativo in crescita del 24%. Questi dati, che hanno superato le aspettative, evidenziano la crescente domanda di cloud e AI da parte dei clienti. Il fatturato della divisione Cloud ha raggiunto i 49,1 miliardi di dollari (con un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente). Il fatturato di Intelligent Cloud (che include principalmente Azure, Windows Server e SQL Server) ha raggiunto i 30,9 miliardi di dollari (in aumento del 28%). Il fatturato di Azure e di altri servizi cloud, trainato dall’AI e dai recenti accordi con OpenAI, è aumentato del 40%.

Microsoft pronta ad aumentare dell’80% la sua capacità di AI

Le spese in conto capitale totali durante il trimestre hanno raggiunto i 34,9 miliardi di dollari, di cui 11,1 miliardi di dollari spesi per lo spazio nei data center; il resto è stato principalmente destinato a GPU, CPU e asset a lungo termine. Questa cifra non solo ha superato di gran lunga la spesa del trimestre precedente (24,2 miliardi di dollari), ma ha anche superato i 30 miliardi di dollari previsti. “La nostra fabbrica globale di cloud e intelligenza artificiale, insieme ai co-piloti in domini di alto valore, stanno promuovendo un’adozione diffusa e un impatto concreto”, ha detto Satya Nadella, Ceo di Microsoft. “Ecco perché continuiamo ad aumentare i nostri investimenti nell’intelligenza artificiale, sia in termini di capitale che di talenti, per capitalizzare sulle significative opportunità future”.

A titolo di promemoria, Microsoft aveva pianificato un investimento di 80 miliardi di dollari nei suoi data center entro il 2025 – parte dei quali destinati ai suoi centri europei – e ora prevede di quasi raddoppiare le dimensioni dei suoi data center nei prossimi due anni. E per una buona ragione: secondo Nadella, l’azienda punta già ad aumentare la sua capacità di intelligenza artificiale di oltre l’80% durante l’anno fiscale 2026.

Amazon investe 125 miliardi di dollari per sostenere la domanda

Amazon ha registrato risultati migliori del previsto per il terzo trimestre del 2025, con un fatturato in crescita del 13% a 180,2 miliardi di dollari. Anche in questo caso, il cloud sta trainando questa crescita: le vendite nel segmento Amazon Web Services (AWS) sono aumentate del 20% su base annua, raggiungendo i 33 miliardi di dollari. “AWS ha registrato una crescita senza precedenti dal 2022 […]. La domanda di intelligenza artificiale e infrastrutture critiche rimane forte e ci siamo concentrati sull’aumento della nostra capacità, aggiungendo oltre 3,8 gigawatt negli ultimi 12 mesi“, ha detto Andy Jassy, ​​Presidente e Ceo di Amazon.

Alphabet raggiunge il Cloud

L’intelligenza artificiale è ora un importante obiettivo di investimento per il gigante dell’e-commerce, in quasi tutte le sue attività (retail, cloud, pubblicità, ecc.). Il suo chip di intelligenza artificiale sviluppato su misura (Trainium2, sul mercato da dicembre 2024) rappresenta un business multimiliardario e ha registrato una crescita del 150% trimestre su trimestre. All’inizio di luglio, Amazon ha lanciato i suoi UltraServer EC2 P6e-GB200 dotati di chip Nvidia Grace Blackwell e “progettati per addestrare e implementare i modelli di intelligenza artificiale più grandi e sofisticati”, secondo l’azienda. A fine ottobre, ha anche inaugurato un data center di intelligenza artificiale da 11 miliardi di dollari in Indiana, il Project Rainier, contenente quasi 500.000 chip Trainium2.

Anthropic

È progettato esclusivamente per addestrare ed eseguire i modelli di Anthropic, la startup dietro al chatbot Claude e uno dei maggiori clienti cloud di Amazon. La multinazionale prevede inoltre di investire altri 125 miliardi di dollari nella costruzione di nuovi data center. Questi investimenti mirano a rafforzare le capacità di AWS di soddisfare la crescente domanda di applicazioni di intelligenza artificiale generativa e le esigenze di potenza di calcolo dei clienti aziendali.

Nel terzo trimestre del 2025, il fatturato di Alphabet ha raggiunto i 102,3 miliardi di dollari, con un aumento del 16% su base annua. “Alphabet ha registrato un trimestre eccezionale, con una crescita a due cifre in tutti i nostri principali segmenti di business. Abbiamo raggiunto il nostro primo trimestre da 100 miliardi di dollari”, ha detto Sundar Pichai, Ceo di Alphabet e Google. Con quasi 15,2 miliardi di dollari di fatturato, la divisione Google Cloud ha registrato la crescita più forte su base annua (+34%), trainata dall’espansione di Google Cloud Platform (GCP) nei prodotti di punta, nell’infrastruttura di intelligenza artificiale e nelle soluzioni di intelligenza artificiale generativa.

Grazie all’ampia adozione di Vertex AI (la piattaforma per la creazione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa) e delle Tensor Processing Unit (TPU) sviluppate da Google per le reti neurali di apprendimento automatico, la divisione cloud sta gradualmente colmando il divario con Microsoft Azure e AWS. “Il nostro approccio full-stack all’intelligenza artificiale sta generando un forte slancio e stiamo facendo grandi passi avanti, tra cui il lancio globale di AI Overview e della modalità AI nella ricerca in tempi record”, dice Sundar Pichai.

Gemini

Sottolinea inoltre che l’app Gemini vanta ora oltre 650 milioni di utenti attivi mensili. Secondo i suoi documenti contabili, Alphabet, come i suoi concorrenti, ha rivisto al rialzo le sue previsioni di investimento per il 2025 (ora tra 91 e 93 miliardi di dollari) per soddisfare la domanda dei clienti cloud; a luglio, l’azienda prevedeva 85 miliardi di dollari. Questa somma è investita principalmente in infrastrutture, in particolare data center, per supportare i prodotti di intelligenza artificiale dell’azienda. “Stiamo investendo per soddisfare la domanda dei clienti e capitalizzare le crescenti opportunità in tutta l’azienda”, riassume Sundar Pichai. Alphabet ha inoltre annunciato a metà ottobre la costruzione di un nuovo data center in India. Questo progetto, che rappresenta un investimento di 15 miliardi di dollari, sarà il più grande centro di intelligenza artificiale dell’azienda al mondo al di fuori degli Stati Uniti. L’azienda ha inoltre annunciato un piano di investimenti da 5,5 miliardi di euro in tre anni, che prevede la costruzione di un nuovo data center a Dietzenbach e l’ampliamento del suo centro di Hanau, in Germania.

Meta costruisce “clusters di AI”

Dopo una massiccia campagna di reclutamento (multimiliardaria) rivolta a specialisti di IA, l’azienda di Mark Zuckerberg ha registrato risultati finanziari contrastanti. Nonostante un fatturato trimestrale record (51,24 miliardi di dollari) superiore alle aspettative, l’onere fiscale ha avuto un impatto significativo sull’utile per azione (1,05 dollari). L’azienda prevede che il fatturato supererà i 56 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Mark Zuckerberg ha inoltre affermato che Meta Superintelligence Labs, una divisione di Meta Platforms dedicata alla ricerca e sviluppo nel campo della “superintelligenza artificiale”, “ha avuto un ottimo inizio” e ha sottolineato che Meta rimane leader nel settore degli smart glasses.

Che dire degli investimenti dell’azienda nelle infrastrutture di AI? Per l’anno fiscale 2025, Meta prevede spese totali tra 116 miliardi e 118 miliardi di dollari e spese in conto capitale tra 70 e 72 miliardi di dollari. Una parte significativa di questi fondi sarà dedicata all’IA. “Abbiamo ampi margini di miglioramento nei nostri servizi principali e l’opportunità di sviluppare nuove esperienze e servizi basati sull’intelligenza artificiale”, ha detto Susan Li, Chief Financial Officer dell’azienda. Per realizzare le sue ambizioni, Meta prevede di costruire diversi “cluster di intelligenza artificiale”, combinando più data center.

Prometheus

Il primo, denominato Prometheus, è un cluster da 1 GW che si estende su diversi edifici in Texas; si prevede che sarà operativo nel 2026. A fine ottobre, l’azienda ha annunciato una joint venture con fondi gestiti da Blue Owl Capital per la costruzione e la gestione di un secondo cluster in Louisiana, denominato Hyperion. Con un costo stimato di 27 miliardi di dollari, questo mega data center avrà una capacità di 5 GW e dovrebbe entrare in funzione nel 2028. Meta ha indicato che dovrà “investire pesantemente” nel 2026 per soddisfare il proprio fabbisogno di potenza di calcolo, “sviluppando la propria infrastruttura e utilizzando fornitori di servizi cloud terzi”. Questi ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale, tuttavia, stanno sollevando alcune preoccupazioni tra gli azionisti, che non possono aspettarsi un ritorno a breve termine, a differenza di Microsoft, Alphabet e Amazon, che stanno già generando ricavi sostanziali dai loro servizi cloud. L’utile operativo di Meta è aumentato del 18%, ben lontano dall’aumento del 26% registrato nello stesso periodo del 2024.

I ricavi di Nvidia generati dai prodotti per data center di Nvidia hanno raggiunto la cifra record di 51,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025, in aumento del 25% rispetto al secondo trimestre e del 66% rispetto al 2024.

Una nuova bolla speculativa?

Centinaia di miliardi di dollari sono stati investiti in infrastrutture di intelligenza artificiale nel 2025 e le principali aziende IT sembrano pronte a ripetere questa spesa nel 2026. Tutte sono spinte dalla prospettiva di raggiungere presto l’intelligenza artificiale generale, il “Santo Graal dell’intelligenza artificiale”, preferibilmente prima della concorrenza. Non investire significherebbe dare agli altri un vantaggio in questa ricerca.

Ma questo massiccio afflusso di capitali sta ora preoccupando diversi analisti, che temono lo scoppio di una bolla di intelligenza artificiale nei prossimi anni, simile alla bolla delle dot-com della fine degli anni ’90. Inoltre, uno studio del MIT pubblicato a luglio 2025, intitolato “State of AI in Business 2025”, ha rivelato che, nonostante i 30-40 miliardi di dollari investiti in progetti di intelligenza artificiale generativa, il 95% delle aziende non vede alcun ritorno sull’investimento.

Cosa succede se scoppia la bolla AI?

Lo stesso Sam Altman, CEO di OpenAI, ha fatto allusione a questa bolla speculativa, secondo quanto riportato da The Verge nell’agosto 2025, il che non gli ha impedito di raccogliere somme record. Il Ceo di Google, da parte sua, ha sottolineato l’“irrazionalità” dell’attuale boom dell’IA in un’intervista a BBC News, affermando che “tutte le aziende [compresa la sua] sarebbero colpite se la bolla dell’IA dovesse scoppiare”. I soggetti più direttamente coinvolti, tuttavia, cercano di rassicurare il pubblico, sostenendo di generare profitti dai propri investimenti quasi immediatamente, a differenza di quanto accaduto con la bolla delle dot-com, dove molte aziende del settore hanno visto i prezzi delle loro azioni salire alle stelle mentre accumulavano perdite finanziarie. Inoltre, alcuni esperti sottolineano che le attuali valutazioni azionarie sono ben lungi dall’essere così elevate come alla fine degli anni ’90. Il rischio di uno scoppio è quindi considerato inferiore.

Nvidia vale oltre 5 miliardi di dollari

Una cosa è certa: questi investimenti nell’IA vanno direttamente a beneficio di Nvidia, che produce i chip essenziali per il settore. Dal 2023, il prezzo delle sue azioni è aumentato di tredici volte e l’azienda ora vale oltre 5 trilioni di dollari. I risultati del produttore, da cui dipende l’intero mercato, sono attentamente monitorati dagli investitori. Nessun motivo di preoccupazione al momento: a fine novembre, Nvidia ha registrato un fatturato trimestrale di 57 miliardi di dollari, in crescita del 62% rispetto al terzo trimestre del 2024, nonché un utile netto di 32 miliardi di dollari. Il fatturato della divisione data center ha superato i 51 miliardi di dollari, confermando l’esplosione della domanda. “La domanda di potenza di calcolo continua ad accelerare e moltiplicarsi nelle aree di training e inferenza, ciascuna con una crescita esponenziale. Siamo entrati nel boom dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia. La bolla, quindi, potrebbe non essere sul punto di scoppiare.

