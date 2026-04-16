Data center spaziali, Orbital annuncia primo test nel 2027

Il primo passo sarà il lancio del satellite Orbital 1, previsto per aprile del prossimo anno a bordo di un Falcon 9 di SpaceX.

La startup Orbital ha annunciato una prima missione di test nel 2027 con l’ambizione di costruire data center in orbita terrestre bassa (LEO). L’obiettivo è affrontare uno dei principali colli di bottiglia dell’intelligenza artificiale: il crescente fabbisogno energetico.

Il primo passo sarà il lancio del satellite Orbital 1, previsto per aprile del prossimo anno a bordo di un Falcon 9 di SpaceX. La missione servirà a verificare la capacità di far funzionare in modo continuativo le GPU nello spazio, testare la resistenza alle radiazioni e, in prospettiva, eseguire carichi di lavoro AI su base commerciale.

Orbita: primo test nel 2027

Il progetto prevede la realizzazione di satelliti equipaggiati con cluster di server basati su chip Nvidia. L’energia sarà fornita da pannelli solari, mentre il raffreddamento sfrutterà direttamente il vuoto dello spazio, dissipando il calore per irraggiamento.

Orbital ha ottenuto il supporto dell’acceleratore a16z Speedrun per la fase iniziale del progetto e sta preparando una richiesta alla Federal Communications Commission (FCC) per realizzare una costellazione di satelliti dedicata all’infrastruttura AI.

Parallelamente, l’azienda ha annunciato la creazione di un centro di ricerca e sviluppo a Los Angeles, che supporterà la progettazione e l’evoluzione della tecnologia.

Una corsa che coinvolge le big tech

Orbital non è l’unica a esplorare soluzioni spaziali per rispondere alla crescente domanda energetica dell’AI. Diverse aziende stanno lavorando su progetti simili, tra cui SpaceX di Elon Musk, segno di un interesse crescente verso modelli alternativi di infrastruttura digitale.

Il progetto resta altamente sperimentale e presenta numerose incognite, ma riflette una tendenza chiara: la crescita dell’intelligenza artificiale sta spingendo a ripensare radicalmente le infrastrutture che la sostengono.

Se i test avranno successo, i data center in orbita potrebbero rappresentare una nuova frontiera, in grado di ridurre la dipendenza dalle reti elettriche terrestri e aprire scenari completamente nuovi per lo sviluppo dell’AI.

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