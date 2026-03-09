Data center, roadmap Ue per regolare consumi

Oggi in primo piano la bozza della “Roadmap strategica per la digitalizzazione e l’AI nel settore Energia”, inviata dalla Commissione all’Europarlamento, che Key4Biz ha avuto modo di visionare.

Perplessità sugli obiettivi di Bruxelles: vuole aumentare la performance energetica dei data center, ma senza citare l’AI.

Guerra in Iran. Ampio l’impatto sul comparto tecnologico europeo: dall’impennata dei prezzi dell’energia alle interruzioni della catena di approvvigionamento, dall’aumento dei rischi cyber a un potenziale rallentamento della spesa IT.

Carta del Docente. Partono oggi le attivazioni: chi può beneficiarne, come si attiva e cosa si può acquistare con i 383 euro messi a disposizione per ogni docente che ne farà richiesta.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz