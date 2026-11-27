Le linee guida nazionali sui data center sono state inviate agli enti locali. Il documento punta a favorire investimenti sostenibili, ma restano da chiarire i criteri su energia, acqua, consumo di suolo e distribuzione regionale delle infrastrutture. Il commento della deputata di Azione Giulia Pastorella.

Il Mimit invia a Comuni e Regioni le linee guida per pianificare, realizzare e gestire i data center

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha inviato a Regioni, Comuni e all’associazione di categoria IDA un documento con linee guida per pianificare, realizzare e gestire i data center. Elaborato con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) e il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il testo sarà sottoposto al confronto con gli enti locali, anche in conferenza dei servizi. L’obiettivo dichiarato è definire criteri comuni per infrastrutture diventate strategiche per l’intelligenza artificiale, il cloud e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Tra i principi indicati dal Mimit figurano neutralità tecnologica, sostenibilità, efficienza, contenimento del consumo di suolo, sicurezza nazionale, coesione territoriale e trasparenza. Il ministro Adolfo Urso ha presentato le linee guida come uno strumento per offrire a enti locali e operatori un quadro condiviso, attrarre investimenti e valorizzare la filiera italiana.

“Con queste linee guida vogliamo dare agli enti locali e agli operatori del settore un quadro di regole chiare e condivise per favorire investimenti sostenibili su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Urso in una nota. Investimenti, ha precisato il ministro, che si dovranno tradurre “in nuove opportunità per le imprese della filiera italiana”, per “nuove infrastrutture progettate e realizzate nel pieno rispetto ambientale e paesaggistico”.

Il ministero riferisce inoltre che è partita la raccolta di dati nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) e che, con SACE, è stata completata una prima ricognizione delle imprese italiane del settore, dalla progettazione alla gestione.

Pastorella (Azione): “Che mordente possono avere queste linee guida rispetto a una situazione frammentata e complicata” come la nostra?

Il testo integrale del documento non compare nelle informazioni finora diffuse. Non è quindi possibile valutare quali indicazioni operative contenga né come traduca i principi annunciati in criteri applicabili ai singoli progetti. Il Mimit parla di regole uniformi, sostenibilità e coesione territoriale, ma le linee guida non definiscono criteri misurabili su energia, acqua, suolo, impatto ambientale e benefici locali. Il rischio è che restino principi generali, lasciando di fatto alle Regioni e ai Comuni la possibilità di decisioni disomogenee e di non garantire una distribuzione equilibrata degli investimenti sul territorio.

“Premesso che mi riservo di fornire maggiori dettagli una volta che avrò visto le linee guida, visto che a noi i parlamentari non sono state inviate, mi sento di dire che il problema non è tanto quello della misurazione di questi impatti. Per quello ci sono standard come il PUE, WUE, CUE ecc che esistono e sono utilizzati a livello internazionale ed europeo. Il problema è che le linee guida non possono, per loro natura, imporre, ma solo suggerire. Quindi mi domando che mordente possono avere rispetto a una situazione frammentata e complicata”, ci ha spiegato l’On. Giulia Pastorella, deputata di Azione.

Il documento richiama la valorizzazione della filiera italiana, ma non indica requisiti, percentuali o meccanismi di verifica per assicurare che le imprese nazionali siano effettivamente coinvolte nella progettazione, costruzione e gestione dei nuovi data center. C’è da evitare che gli investimenti si concentrino ancora in poche aree e che i benefici economici, occupazionali e tecnologici restino limitati a pochi grandi operatori internazionali.

“Qualunque corsia preferenziale dovrebbe essere per le tecnologie europee, non italiane, per non essere dichiarata contro la normativa europea sulla concorrenza. Che ci siano delle eccellenze nella filiera dei datacenter in Italia è chiaro, in particolare negli impianti di refrigeramento, ma non solo, e tuttavia non è chiaro come si possono prediligere, essendo spesso degli impianti di imprese private, e non necessariamente rispondenti a bandi pubblici. Tutto resta molto fumoso”, ci ha commentato Pastorella.

Il nodo dell’energia e dei territori

Restano da chiarire, per esempio, come saranno valutati i fabbisogni energetici e idrici, il consumo di suolo, le emissioni e il rumore; se saranno previste misure per l’efficienza, il riutilizzo del calore e la gestione delle risorse idriche; e quali informazioni dovranno essere accessibili alle comunità interessate. Sono domande rilevanti: i data center possono portare investimenti e occupazione qualificata, ma concentrano anche consumi, infrastrutture e impatti locali.

Le nuove linee guida si inseriscono in un quadro già esistente. Il Mase ha pubblicato indicazioni per la valutazione ambientale dei data center e istruzioni operative per il procedimento unico di autorizzazione. Sarà importante capire come il documento del Mimit si coordinerà con queste procedure e quale valore pratico avrà per Regioni e Comuni.

Regole nazionali per quale distribuzione di data center?

Come anticipato da Pastorella, la concentrazione attuale rende più complessa la promessa di una distribuzione equilibrata. Secondo una mappatura del Politecnico di Milano, la Lombardia ospita quasi metà dei data center italiani; 33 delle 49 strutture attive nella regione si trovano nell’area milanese.

Proprio su questo Urso ha affermato in un evento romano di oggi: “Abbiamo inviato a Regioni e Comuni la prima bozza di linee guida nazionali per la localizzazione, realizzazione e gestione di data center, nella piena consapevolezza che devono essere distribuiti nel territorio. Non si possono concentrare soltanto in Lombardia, ma certamente per farlo hanno bisogno di una mappa dove localizzarsi. Con questa prima bozza di linee guida è possibile, con la collaborazione di Regioni e Comuni, implementare questa mappa che abbiamo già realizzato“.

Un quadro nazionale può garantire criteri comuni, ma non produce automaticamente uno sviluppo uniforme. Applicare gli stessi principi a territori con reti elettriche, disponibilità di risorse e infrastrutture diverse potrebbe consolidare i poli già forti o penalizzare le aree meno attrezzate.

Come affronteranno le linee guida questo squilibrio? Prevedranno una pianificazione basata sulla capacità effettiva dei territori e sugli impatti cumulativi? La coesione territoriale dovrà tradursi in opportunità e benefici locali, non soltanto nella localizzazione di nuovi impianti. Esiste già una crescente opposizione a queste infrastrutture da parte delle comunità locali.

Per valutare la geografia futura dei data center italiani sarà inoltre necessario distinguere le strutture già operative dai progetti e dalle richieste di connessione (su cui si concentrano diverse criticità): questi ultimi segnalano un interesse potenziale, ma non equivalgono a capacità che sarà necessariamente realizzata.

Sovranità digitale oltre la localizzazione

Il Mimit collega i data center alla sovranità tecnologica, ma la presenza fisica dei server in Italia, da sola, non garantisce il controllo delle infrastrutture. Contano anche la proprietà e la gestione degli impianti, l’accesso ai dati, le dipendenze dai fornitori, la sicurezza informatica e la continuità energetica.

L’annuncio richiama la sicurezza nazionale, ma senza il documento integrale non è possibile capire quali requisiti siano previsti e a quali operatori si applichino. Anche la valorizzazione della filiera italiana dovrà passare da strumenti verificabili: la mappatura delle imprese è un primo passo, ma resta da capire se e come produrrà opportunità concrete per aziende, PMI, università e centri di ricerca.

L’Italia deve offrire condizioni prevedibili agli investitori e tutelare i territori che ospitano queste infrastrutture. Le linee guida potranno contribuire a questo equilibrio se i principi annunciati saranno accompagnati da criteri trasparenti, responsabilità definite e controlli effettivi. Non resta che attendere e conoscere gli esiti del confronto con gli enti locali.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz