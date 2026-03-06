Data Center, per quelli obsoleti norme più green nella Ue

Oggi in primo piano il nuovo pacchetto di sovranità digitale dell’UE, che richiede prestazioni più elevate in termini di risparmi energetici e consumi green per i data center esistenti più datati. Previsti standard minimi di prestazione entro il 2030.
Euro digitale, progetto pilota nel 2027. Al via la selezione per i fornitori di servizi di pagamento. Domande fino al 14 maggio.
Mobile e satellite, sempre più integrati. Accelera (anche in Italia) l’integrazione delle reti Device-to-Device.
