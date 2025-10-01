Il focus costante di Key4Biz sulla futura normativa dedicata ai Data Center oggi si arricchisce di nuovi elementi. Giulia Pastorella, deputata di Azione, una dei 5 firmatari della proposta di legge – poi trasformata nel testo unico della proposta di legge di delega al Governo – ha denunciato al nostro giornale: “L’iter parlamentare della nostra proposta è stato sin dall’inizio ostacolato dal Governo, non fornendoci, per esempio, i pareri in tempo e con tanti altri ostacolati disseminati lungo il percorso”.

Data Center, che cosa contesta Pastorella?

“Il decreto legge Energia”, ha continuato Pastorella, “in cui ora l’esecutivo vuole introdurre anche le norme sui data center copiando le misure della nostra proposta parlamentare, e di fatto scippandocela, è solo un modo per il Governo di mettere il cappello sulla legge e velocizzare l’approvazione del testo”.

“Ma anche con la nostra proposta di legge si sarebbe potuto correre”, ha concluso, “perché dopo la sua approvazione in Parlamento, sarebbe stata applicabile subito con un decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)”.

Invece, ad oggi, la proposta di legge parlamentare sui data center – dopo la bocciatura della Ragioneria di Stato per l’assenza di coperture economiche – è scomparsa dai “radar” a Montecitorio. Non è né nel calendario della Commissione TLC che l’aveva approvata né in quello dell’Aula.

Data Center, Casu (PD): “Vogliamo di nuovo la discussione in Commissione TLC o in Aula”

“Ho chiesto, formalmente, che venga calendarizzata di nuovo la discussione del testo in Commissione TLC oppure in Aula”, ha detto a Key4Biz Andrea Casu, deputato del PD.

“Allo stesso tempo”, ha continuato, “aspettiamo di vedere come il Governo scriverà nel decreto legge Energia le norme sui data center”. “E qualora dovesse contenere tutte le misure previste, inizialmente, nella proposta parlamentare”, ha concluso Casu, “saremo pronti a sottolineare in Aula la gravità di questo sgarbo istituzionale e del copia e incolla del Governo”.

Fonti a Key4Biz: “Con il decreto legge Energia il Governo si limiterà a normare procedure semplificate per le autorizzazioni e a come gestire i consumi”

Secondo fonti di Key4Biz, il Governo con il decreto Energia userà una strategia chirurgica per evitare il copia e incolla e si limiterà a normare procedure semplificate relative alle autorizzazioni e a come gestire il consumo di energia.

Data Center, il ministro Fratin: “Necessaria una procedura di permesso per le autorizzazioni a costruirli”

A proposito di consumi, lo stesso ministro Gilberto Pichetto Fratin è ben consapevole che “i data center sono grandi consumatori di energia, pertanto”, ha dichiarato, “è necessario una procedura di permesso di autorizzazione che tenga conto del fatto che sono grandi impianti che devono essere il più vicino possibili ai punti di presa energetica e naturale e devono avere delle misure di salvaguardia ambientale perché produttori di calore rilevante”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz