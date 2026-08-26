La Cina è il principale promotore dei data center orbitali a livello globale e non è certo una sorpresa, visto il predominio del gigante asiatico nello sviluppo di tecnologie avanzate come AI, robotica e robot umanoidi. Al centro della politica cinese di sviluppo dei data center spaziali c’è la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), che per prima ha formalizzato una strategia nazionale per lo sviluppo dei data center orbitali cinesi in collaborazione con la Municipalità di Governo di Pechino e il Science Park Zhongguancun di Pechino insieme a diverse altre startup del settore.

Modello cinese

Lo scrive l’ l’ESPI (European Space Policy Institute) in un report ad hoc, dove raccomanda all’Europa di seguire il modello cinese. “Guardando alla Cina, le istituzioni e gli attori europei possono imparare e adattarsi dal modello di Pechino, che combina la stesura di politiche con l’implementazione industriale per gli ODC (Operational Data Center), tenendo conto al contempo dei vincoli politici ed economici europei. Nel breve termine, gli europei possono aspettarsi che il prossimo libro bianco cinese sullo spazio venga pubblicato all’inizio del 2027, fornendo una maggiore comprensione dello sviluppo degli ODC in Cina”, si legge nel report.

Europa risponda in modo proattivo

“Ancora più importante, la precoce adozione degli ODC da parte della Cina, unita a un panorama geotecnologico in continua evoluzione, guidato anche da altri attori chiave come gli Stati Uniti, dovrebbe incentivare l’Europa a rispondere in modo proattivo e a plasmare gli sviluppi del calcolo spaziale”, si legge ancora nel report. Tanto più che la Cina è all’avanguardia anche per quanto riguarda i data center sott’acqua.

Gap cinese

Mentre la Cina va avanti per la sua strada e persegue il suo programma, il gap con il resto del mondo, in particolare con l’Europa, si allarga sempre più. E così l’Europa rischia di dover gestire i suoi dati spaziali attraverso attori di terze parti e di perdersi così tutta una serie di informazioni che risiedono nello spazio. Per assicurare che la sovranità digitale europea sia a prova di futuro, l’ESPI (European Space Policy Institute), il principale think tank spaziale europeo con sede a Vienna, ha messo in fila un vademecum di priorità.

Le raccomandazioni

In primo luogo, l’Istituto consiglia l’istituzione di una guida politica coordinata, sostegno agli investimenti e un quadro regolatorio per lo sviluppo organizzato dei data center orbitali.

Il programma Horizon Europe Moonshot Projects nel quadro del quadro di bilancio pluriennale 2028-2038 dovrebbe includere un’iniziativa europea dedicata ai data center spaziali.

Startup e player europei

ESA e Ue dovrebbero segnalare la domanda e l’offerta associate a contratti per la gestione di dati nello spazio a startup e scaleup.

I player europei dovrebbero incentivare la nascita e lo sviluppo di startup che affrontino i problemi e le sfide di fattibilità tramite una Challenge europea sui data center orbitali.

I player europei dell’arena spaziale dovrebbero concordare una policy e gruppi di lavoro tecnologici con Attori di primo piano e aziende globali per lo sviluppo e gli standard per i data center orbitali.

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