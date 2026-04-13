Fino alla metà delle nuove infrastrutture previste entro il 2026 potrebbe subire ritardi o cancellazioni. Pesano supply chain, costi hardware, vincoli energetici e tensioni geopolitiche ma anche locali.

Negli Stati Uniti il boom dei data center mostra segnali di rallentamento. Tra un terzo e la metà delle nuove strutture previste entro il 2026 rischia infatti di essere cancellata o rinviata, evidenziando una distanza crescente tra piani industriali e capacità reale di esecuzione.

Numeri che raccontano uno scarto evidente: a fronte di una capacità pianificata tra i 12 e i 16 gigawatt, solo circa 5 gigawatt risultano attualmente in costruzione. Il resto dei progetti rimane in fase preliminare, senza progressi concreti, segno di un contesto sempre più complesso per lo sviluppo delle infrastrutture digitali.

Data center: supply chain sotto pressione e costi in aumento

Uno dei principali fattori di rallentamento riguarda la supply chain tecnologica. La persistente carenza globale di chip continua a incidere sulla disponibilità di componenti essenziali, mentre la crescente domanda legata all’AI sta facendo lievitare i costi di memoria e storage.

Il risultato è un aumento significativo dei budget necessari per la realizzazione dei data center, con impatti diretti sulla sostenibilità economica dei progetti e sulla capacità degli operatori di rispettare le tempistiche iniziali.

Il nodo energetico diventa centrale

Accanto ai vincoli tecnologici, emerge con forza la questione energetica. L’accesso a fonti di energia affidabili rappresenta oggi uno dei principali colli di bottiglia per lo sviluppo dei data center, in un contesto in cui le reti elettriche sono già sotto pressione per effetto dell’elettrificazione diffusa.

Sempre più progetti iniziano a prevedere soluzioni autonome, come la costruzione di generatori dedicati, segnalando un cambio di paradigma: l’infrastruttura digitale non può più prescindere da una strategia energetica integrata.

Geopolitica e reshoring rallentano lo sviluppo

A complicare ulteriormente il quadro intervengono fattori geopolitici. La volontà degli Stati Uniti di ridurre la dipendenza da tecnologie cinesi, in particolare nella filiera dei semiconduttori, si scontra con la difficoltà di espandere rapidamente la produzione interna.

Il processo di reshoring industriale richiede tempi e investimenti significativi, contribuendo a rallentare la realizzazione dei progetti e ad aumentare l’incertezza per gli operatori del settore.

Data center: cresce l’opposizione locale

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall’aumento delle resistenze a livello territoriale. In diverse aree cresce l’opposizione delle comunità locali alla costruzione di nuovi data center, per motivi legati all’impatto ambientale, al consumo di suolo e all’utilizzo intensivo di risorse energetiche e idriche.

Queste dinamiche introducono un livello di complessità sociale e regolatoria che si aggiunge ai vincoli tecnici ed economici, rallentando ulteriormente l’iter autorizzativo dei progetti.

L’AI tra ambizione e limiti infrastrutturali

Il rallentamento dei data center negli Stati Uniti mette in luce un aspetto spesso sottovalutato: la crescita dell’AI non è più limitata solo dalla potenza di calcolo disponibile, ma da un insieme articolato di fattori infrastrutturali, energetici e geopolitici.

La sfida per i prossimi anni sarà quindi quella di allineare la domanda crescente di capacità computazionale con un ecosistema in grado di sostenerla. In caso contrario, il rischio è che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale incontri limiti non tecnologici, ma strutturali.

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