Data center e ruolo chiave del cloud nello sviluppo Mediterraneo

Il Mar Mediterraneo, crocevia di continenti e culture, sta rapidamente guadagnando riconoscimento come area di importanza strategica nel panorama dei data center e della connettività globale. Città come Marsiglia, Barcellona, Genova e Creta non sono più solo punti di transito, ma attori proattivi che modellano l’infrastruttura digitale europea e globale. Questa evoluzione è intrinsecamente legata all’espansione delle infrastrutture cloud e ha profonde implicazioni geopolitiche, secondo il “Mediterranean Sea Markets Report” di DCByte.

La crescente domanda di servizi cloud, carichi di lavoro di intelligenza artificiale (AI) e distribuzione di contenuti sta fungendo da catalizzatore per lo sviluppo di data center in tutta la regione.

Dove certamente non mancano i conflitti di interesse, con l’Europa da una parte, e la sua esigenza di autonomia digitale, e gli hyperscaler che hanno sempre più facilità di manovra sul resto dello scacchiere mediterraneo.

L’espansione di importanti fornitori di cloud come Microsoft e Google in Grecia, con progetti che si estendono a Creta, ne è un chiaro esempio. Questa tendenza non solo soddisfa la crescente domanda, ma contribuisce in termini generali a costruire un’infrastruttura digitale più resiliente e interconnessa.

Un’infrastruttura mediterranea sostenibile, di prossimità, resiliente e che favorisce il controllo sui dati

Diversi i punti chiave individuati dal Report. I data center regionali, sostenuti dal cloud, riducono la latenza, fondamentale per applicazioni sensibili al tempo e per l’esperienza utente. La vicinanza dei data center agli utenti finali, resa possibile dalla distribuzione cloud, migliora la velocità e l’affidabilità delle trasmissioni di dati.

L’emergere di nuovi hub come Barcellona, Genova e Creta contribuisce a diversificare l’infrastruttura digitale europea. Ciò crea percorsi alternativi per il traffico dati, aumentando la resilienza della rete e riducendo la dipendenza da pochi punti di interconnessione consolidati.

Con la crescente enfasi sulla localizzazione dei dati e sulla sovranità digitale, i data center nel Mediterraneo offrono soluzioni per ospitare i dati più vicini al punto di origine e di consumo. Questo è cruciale per le normative sulla protezione dei dati e per le strategie di infrastruttura.

Molti dei nuovi sviluppi dei data center nella regione, come quelli a Barcellona, sono progettati per funzionare interamente con energia da fonti pulite e rinnovabili. Marsiglia, ad esempio, sta sfruttando l’energia eolica offshore e solare, e ci sono progetti per produrre idrogeno verde. Questo allineamento con gli obiettivi di sostenibilità è un fattore chiave per gli operatori cloud globali.

Genova crocevia digitale

Secondo il documento, Genova sta emergendo come uno dei punti digitali cruciali nel Mediterraneo. Questo è rafforzato dagli investimenti nella connettività sottomarina, nella sostenibilità e dalla sua vicinanza a Milano, uno dei mercati di data center in più rapida crescita in Europa.

La posizione costiera di Genova la rende un punto di approdo ideale per i principali cavi sottomarini. In particolare, l’impianto Equinix GN1 a Genova funge da punto di approdo per il sistema di cavi 2Africa. Questo impianto è direttamente collegato ai data center Equinix di Milano, estendendo così la portata nel mercato.

Un altro sviluppo chiave è l’approdo del sistema di cavi sottomarini BlueMed, che collega Palermo, Genova e Milano, terminando nel campus STACK Infrastructure a Siziano, a sud di Milano. Questo migliora la connettività della regione, fornendo rotte a bassa latenza tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Il documento evidenzia che i collegamenti immediati di Genova con i principali hub regionali, come Milano (3 ms di latenza) e Marsiglia (7 ms di latenza), sottolineano la sua eccellente accessibilità per il traffico dati che si muove in Italia e nei paesi vicini. La relativa vicinanza di città come Milano e Marsiglia evidenzia la forza di Genova come punto di scambio a basso ritardo all’interno della dorsale europea.

Inoltre, i collegamenti più estesi di Genova con mercati distanti come Dubai (85 ms di latenza) e Nairobi (100 ms di latenza) dimostrano la portata offerta dai moderni cavi sottomarini, garantendo prestazioni costanti anche su distanze maggiori.

Lo studio conclude che Genova svolge un duplice ruolo: un centro regionale denso per scambi intra-europei veloci e un gateway resiliente per il traffico dati intercontinentale, rendendola una posizione ideale sia per la distribuzione di contenuti che per l’infrastruttura cloud.

Il suo equilibrio tra prossimità e portata posiziona Genova per catturare la crescente domanda di connettività ad alta velocità e affidabile, accompagnando anche la crescita dell’Italia in questo settore.

Data center e implicazioni geopolitiche, centralità dei cavi sottomarini

La trasformazione del Mediterraneo in un importante hub digitale ha significative implicazioni geopolitiche.

L’espansione dei data center e delle infrastrutture di cavi sottomarini rafforza la posizione dell’Europa nel panorama digitale globale. Fornendo percorsi di dati alternativi e riducendo la dipendenza da hub tradizionali, l’Europa aumenta la sua autonomia digitale.

La posizione geografica strategica della regione la rende un ponte naturale tra Europa, Africa e Asia. L’aumento dei cavi sottomarini che approdano in queste città, come il cavo 2Africa a Marsiglia e Barcellona, facilita il flusso di dati intercontinentali, promuovendo la cooperazione digitale e lo scambio economico tra le regioni.

Un’infrastruttura digitale più distribuita e resiliente è meno vulnerabile a interruzioni e attacchi. La diversificazione dei punti di approdo dei cavi e dei data center contribuisce alla sicurezza generale del flusso di dati globali, un aspetto cruciale in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Mediterraneo, da qui passa il futuro della connettività globale

L’investimento in data center e connettività attira capitali e competenze tecnologiche nella regione, stimolando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Questo posiziona le città del Mediterraneo come centri di innovazione e influenza tecnologica.

Sebbene lo sviluppo porti numerosi vantaggi, non è privo di sfide. Le critiche locali e governative allo sviluppo dei data center a Marsiglia evidenziano la necessità di bilanciare la crescita economica con le preoccupazioni ambientali e sociali. Tuttavia, con il continuo investimento e lo sviluppo di quadri normativi, il Mediterraneo è ben posizionato per diventare un attore significativo nell’ecosistema digitale globale.

In conclusione, il Mediterraneo non è più una regione periferica nel panorama digitale, ma un’area dinamica che sta plasmando il futuro della connettività globale. Il ruolo crescente del cloud, sostenuto da infrastrutture robuste e investimenti strategici, posiziona queste città come hub essenziali per il traffico dati internazionale, con chiare implicazioni geopolitiche che rafforzano l’autonomia digitale e la cooperazione tra i continenti.

