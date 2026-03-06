Data Center, l’UE prepara norme green più severe per quelli vecchi

Un nuovo pacchetto di sovranità digitale dell'UE richiede prestazioni più elevate in termini di risparmi energetici e consumi green per i data center esistenti più datati. Previsti standard minimi di prestazione entro il 2030.

Un nuovo pacchetto di sovranità digitale dell’UE richiede prestazioni più elevate in termini di risparmi energetici e consumi green per i data center esistenti più datati.

L’UE prevede norme più severe per l’ammodernamento dei data center obsoleti in tutta l’Unione.

Requisiti più rigorosi per i data center obsoleti

La Commissione europea sta preparando un pacchetto di requisiti più rigorosi per i data center obsoleti, perché non vuole consentire alle infrastrutture legacy di operare con norme più flessibili.

Una bozza di strategia legata al pacchetto di sovranità tecnologica dell’UE visionata da Euractiv segnala che i siti più datati dovranno affrontare aspettative di efficienza più elevate e controlli di sostenibilità più rigorosi, nell’ambito di uno sforzo per modernizzare la spina dorsale digitale dell’UE in linea con il green deal.

Standard minimi di prestazione entro il 2030

La proposta definisce standard minimi di prestazione per i nuovi data center entro il 2030, con l’obiettivo di allineare l’intero settore agli obiettivi climatici e di resilienza dell’Unione. I funzionari vogliono ridurre gli sprechi energetici e migliorare il monitoraggio nelle strutture che operano da tempo senza parametri di riferimento uniformi.

In arrivo nuovi obblighi per i Cloud Provider

La bozza indica un ruolo più ampio per il Cloud and AI Development Act, che dovrebbe definire i futuri obblighi per i fornitori di servizi cloud, anziché basarsi su misure nazionali frammentate.

Bruxelles ritiene che norme coerenti e standard a livello continentale siano essenziali per supportare servizi cloud sicuri, infrastrutture di intelligenza artificiale e operazioni digitali transfrontaliere.

La strategia sottolinea che la modernizzazione è fondamentale per la visione dell’UE di sovranità tecnologica. I centri più datati necessiterebbero di aggiornamenti per mantenere la conformità, garantendo che l’infrastruttura digitale europea rimanga competitiva, efficiente e meno dipendente da fornitori esterni.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz