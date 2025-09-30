Data Center, le norme in arrivo nel decreto Energia

Oggi in primo piano le nuove norme per regolamentare i data center,
che finiranno nel prossimo decreto legge Energia come anticipato da Key4Biz. Ci chiediamo però che fine farà la precedente proposta di legge sul tema presentata dal Parlamento, sarà portata avanti o verrà cestinata?
Poi affrontiamo l’argomento dei detriti spaziali, che sempre più numerosi affollano pericolosamente il nostro cielo, senza però trovare un modo efficace per toglierli di mezzo, come ci ha spiegato Lorenzo Pasqualetto Cassinis di ClearSpace.
Infine, raccontiamo la storia di Tilly Norwood, l’attrice “che non esiste”, creata completamente dall’AI generativa che sta mettendo paura ad Hollywood. Guardate il video e giudicate voi.
