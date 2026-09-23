Bruxelles vuole introdurre un’etichetta energetica obbligatoria per i data center con potenza pari e superiore a 500 kW per alleviare la pressione sulle reti energetiche nazionali europee. Consultazione pubblica fino al 14 dicembre.

La Ue sta valutando nuove regole per introdurre l’obbligo preventivo per i data center sui consumi di acqua ed energia. In altre parole, anche i data center dovranno produrre la lor etichetta energetica, allo stesso modo del frigorifero e della lavastoviglie. I siti con potenza pari o superiore a 500 kW devono comunicare i consumi di energia e acqua. La Commissione Ue vuole inoltre sapere in che modo le risorse vengono bilanciate in rapporto alle fonti locali.

Consultazione pubblica aperta fino al 14 dicembre

La Commissione europea ha avviato una richiesta di contributi e una consultazione pubblica fino a 14 dicembre sugli standard minimi di prestazione per i data center operanti sui mercati dell’UE.

Ribera vuole che le Big Tech si producano l’enertgia da sole

Nei giorni scorsi era stata la Commissaria Ue Teresa Ribeira, responsabile della Trasformazione Energetica, a ventilare l’ipotesi che le grandi Big Tech diventino responsabili ed autonome per quanto riguarda la produzione energetica dei data center, togliendo così pressione alle reti energetiche nazionali europee dei paesi dove si trovano i loro impianti.

Nuovo schema di valutazione enrgetica

Per quanto riguarda la proposta di etichetta energetica, la Commissione Ue ha proposto un nuovo schema di valutazione dei data center per obbligarli a comunicare in modo più trasparente i loro consumi energetici e idrici. In altre paorle, la Ue vuole introdurre la classe energetica anche per i data center.

Le modifiche in arrivo rientrano nel nuovo pacchetto sull’efficienza energetica dei data center, che introduce un sistema di classificazione comune a tutta l’UE, simile a quello già noto per gli elettrodomestici.

Un aspetto fondamentale è che le nuove regole interessano anche i campus più piccoli, con una richiesta di potenza di almeno 500 kW, mentre in precedenza riguardavano solo siti di dimensioni molto maggiori.

I data center europei dovranno comunicare le statistiche sull’efficienza con maggiore trasparenza.

Nuovi parametri

Tra i nuovi parametri figurano il consumo totale di energia e acqua, la *Power Usage Effectiveness* (un indicatore già noto grazie ai report annuali di sostenibilità degli *hyperscaler*), la *Water Usage Effectiveness* (WUE), la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, l’eventuale riutilizzo del calore di scarto e altro ancora.

L’obiettivo finale di questo sistema di rendicontazione più rigoroso non è solo rivelare quanta energia consumano i siti, ma anche valutare l’efficacia con cui bilanciano i consumi rispetto a criticità locali, come lo stress idrico.

Obiettivo Ue triplicare capacità data center in 7 anni

“Triplicare la capacità dei nostri data center non può significare triplicare la pressione sulle reti elettriche, sulle risorse idriche e sulle bollette energetiche”, ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva.

Questi cambiamenti sono particolarmente rilevanti nel contesto delle trasformazioni in atto nell’Unione, che sta potenziando le opzioni di calcolo locali per ridurre la dipendenza da soluzioni internazionali, nell’ambito di una strategia volta a rafforzare la sovranità digitale. Secondo quanto riportato da Reuters, l’UE punta a triplicare la propria capacità di data center nei prossimi sette anni.

Modifiche entreranno in vigore nel 2028

È importante sottolineare che le modifiche non entreranno in vigore immediatamente: il sistema di classificazione sarà infatti soggetto a un periodo di esame di due mesi, come precisato dalla Commissione. Tuttavia, le prime classificazioni dovrebbero essere operative già quest’anno e, entro la fine del 2028, l’UE conta di aver valutato l’efficacia di queste nuove misure.

“Comprendere i consumi di energia e risorse è il primo passo fondamentale per integrarli in modo sostenibile nel nostro sistema energetico”, ha aggiunto Dan Jørgensen, Commissario per l’Energia e l’Edilizia abitativa.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz