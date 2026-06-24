Il 54% dei data center mondiali è localizzato in territori soggetti a temperature elevate persistenti, siccità o stress idrico. Quello che sta accadendo in Europa è un campanello di allarme? Dovremo contenderci risorse energetiche ed idriche con le grandi infrastrutture digitali strategiche?

La stragrande maggioranza dei data center mondiali è esposto al rischio di disastri naturali

Mentre l’Europa occidentale affronta una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni, con temperature record, siccità prolungata, precipitazioni sempre più scarse e consumi energetici in forte crescita per il raffreddamento di abitazioni, uffici e strutture pubbliche, emerge un nuovo elemento di preoccupazione per il futuro dell’economia digitale globale. I data center, infrastrutture essenziali per il funzionamento di Internet, del cloud computing e dell’intelligenza artificiale (AI), risultano sempre più vulnerabili proprio agli effetti dei cambiamenti climatici che contribuiscono ad alimentare attraverso il loro crescente fabbisogno energetico.

Secondo una nuova ricerca realizzata dalla società di analisi climatica First Street, il 79% della capacità globale dei data center si trova in aree esposte a rischi climatici come alluvioni, incendi boschivi e venti estremi. Ancora più significativo è il dato relativo ai rischi cronici: il 54% dei data center mondiali è localizzato in territori soggetti a temperature elevate persistenti, siccità o stress idrico.

Le alte temperature dei fiumi stanno mettendo a repentaglio anche il funzionamento in sicurezza delle centrali nucleari francesi. Tralasciando l’impatto tragico dei cambiamenti climatici sull’ecosistema nel suo insieme. L’ondata di calore che sta da giorni investendo tutta l’Europa occidentale e centrale potrebbe rappresentare l’ennesimo campanello di allarme anche per i futuri progetti di infrastrutture digitali strategiche? Cosa accadrebbe in caso di siccità prolungata e temperature molto più alte del normale nella stagione estiva? Come sarà regolata la distribuzione idrica? E se i fiumi andranno in secca o saranno troppo ‘caldi’?

Un progetto futuro di data center su due riguarda comunque aree a rischio

Si tratta di numeri che assumono particolare rilevanza in una fase storica caratterizzata dalla corsa agli investimenti nell’intelligenza artificiale. I grandi operatori tecnologici stanno spendendo decine di miliardi di dollari per costruire nuove infrastrutture necessarie ad alimentare modelli sempre più potenti e complessi. Tuttavia, le scelte compiute oggi potrebbero condizionare per decenni l’affidabilità e la sostenibilità dell’intero ecosistema digitale.

Lo studio evidenzia come il problema non riguardi soltanto le strutture esistenti. Un’altra analisi, citata da First Street e realizzata dall’assicuratore specializzato MS Amlin, ha rilevato che il 56% dei nuovi progetti di data center viene costruito in aree considerate a rischio di disastri naturali. Una tendenza che riflette una crescente contraddizione tra esigenze economiche e sicurezza climatica.

I terreni meno costosi dove costruire sono anche i più pericolosi

La ragione è in parte legata ai costi. Terreni, energia e infrastrutture stanno diventando sempre più costosi e molte aziende scelgono di localizzare i propri campus digitali in aree meno care, che però spesso presentano livelli più elevati di esposizione a fenomeni meteorologici estremi. La disponibilità di energia elettrica, la connettività, la capacità di espansione e persino l’opposizione delle comunità locali influenzano le decisioni di investimento, ma il rischio climatico sta diventando un fattore sempre più determinante per la redditività a lungo termine.

I rischi per queste infrastrutture strategiche sono molteplici. Le temperature elevate rappresentano una minaccia diretta alle apparecchiature informatiche. Server, processori e sistemi di archiviazione funzionano infatti in modo ottimale entro precise soglie termiche. Quando il calore aumenta, cresce la necessità di raffreddamento e, di conseguenza, aumentano anche i consumi di energia e acqua. Si innesca così un circolo vizioso: più caldo significa più raffreddamento, più consumo energetico e maggiori emissioni associate alla produzione di elettricità.

Le conseguenze non si limitano all’aumento dei costi operativi. Temperature elevate e condizioni ambientali estreme possono accelerare il degrado dei componenti elettronici, riducendone la durata e aumentando il rischio di guasti. Alluvioni, tempeste e venti violenti possono invece compromettere le reti elettriche, danneggiare le infrastrutture di telecomunicazione e interrompere i collegamenti in fibra ottica, provocando blackout e disservizi che si ripercuotono su milioni di utenti.

I data center americani più esposti a rischi elevati, segue l’Asia

L’analisi di First Street ha esaminato 97 mercati globali dei data center, individuando significative differenze geografiche. Per quanto riguarda i rischi acuti, come alluvioni, incendi e venti estremi, le Americhe risultano l’area più esposta: l’86% della capacità installata si trova in mercati classificati ad alto rischio. Nell’area Asia-Pacifico la quota scende al 60%, mentre in Europa, Medio Oriente e Africa si attesta al 25%.

Il quadro cambia quando si osservano i rischi cronici legati a caldo estremo e siccità. In questo caso è la regione Asia-Pacifico a mostrare la maggiore vulnerabilità, con l’89% della capacità dei data center esposta a queste condizioni. Negli Stati Uniti la percentuale è pari al 50%, mentre in Europa, Medio Oriente e Africa raggiunge il 46%. In aggiunta, secondo una recente ricerca condotta all’Università di Cambridge, le aree che ospitano grandi data center dedicati all’intelligenza artificiale (AI) stanno registrando un aumento medio della temperatura superficiale di 3,6 gradi Fahrenheit (circa 2 °C), con picchi che possono arrivare fino a 16,4 gradi Fahrenheit (oltre 9 °C). Un fattore di moltiplicazione dell’effetto isola di calore, che in un contesto già arroventato potrebbe rendere ancora più profondo l’impatto delle temperature elevate sul territorio.

Tra le aree più vulnerabili figurano alcune delle regioni che stanno registrando la maggiore espansione del settore. Negli Stati Uniti, l’area di Atlanta, la regione di New York-New Jersey e soprattutto la Virginia settentrionale, uno dei più grandi hub mondiali per i data center, sono tra i dieci mercati maggiormente esposti sia ai rischi acuti sia a quelli cronici.

Situazioni analoghe emergono a Johor, in Malesia, e a Marsiglia, in Francia, entrambe destinazioni strategiche per nuovi investimenti digitali. Al contrario, regioni considerate più sicure dal punto di vista climatico, come Helsinki in Finlandia, non stanno registrando la stessa velocità di sviluppo infrastrutturale.

La conclusione degli analisti è particolarmente significativa: la crescita delle infrastrutture digitali sta avvenendo soprattutto nelle aree dove le condizioni operative sono più difficili, non dove sarebbero più favorevoli.

Dovremo contenderci l’acqua a disposizione con i data center?

L’attuale ondata di calore che interessa gran parte dell’Europa occidentale offre una dimostrazione concreta delle sfide che attendono il settore. Temperature eccezionalmente elevate, lunghi periodi senza precipitazioni e crescente pressione sulle reti elettriche stanno già mettendo alla prova la capacità dei sistemi energetici nazionali. In questo contesto, i data center si trovano a competere con cittadini, imprese e servizi pubblici per l’accesso all’energia e alle risorse idriche necessarie al raffreddamento.

Secondo gli esperti, il problema non riguarda soltanto gli operatori del settore tecnologico. Un’interruzione causata da eventi climatici estremi all’interno di un data center può propagarsi ben oltre il perimetro della struttura, influenzando servizi digitali essenziali per cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture critiche. Dalle piattaforme cloud alle applicazioni bancarie, dai servizi sanitari alle reti di telecomunicazione, gran parte della vita economica e sociale contemporanea dipende da questi centri di elaborazione dati.

La sfida che emerge dagli studi più recenti è quindi duplice. Da un lato, il settore digitale deve ridurre il proprio impatto ambientale e contenere la crescita delle emissioni associate all’intelligenza artificiale. Dall’altro, deve prepararsi a operare in un clima sempre più instabile, caratterizzato da eventi estremi più frequenti e intensi. La resilienza delle infrastrutture digitali non è più soltanto una questione tecnologica o finanziaria: è diventata una componente fondamentale della sicurezza economica e sociale delle società contemporanee.

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