Il Pd prova a cavalcare il malcontento crescente del territorio nei confronti del proliferare dei data center, un tema che ha avuto un forte impatto sulla sconfitta di Trump alle elezioni di Midterm. Ma nel nostro Paese sarà la stessa cosa?

Il peso dei comitati “No Data center” si è fatto sentire e ha avuto un forte impatto sulle elezioni americane di Midterm, contribuendo a spostare la bilancia del voto verso l’onda blu democratica, che ha modificato la mappa negli Usa. Alla luce di questo fatto, non pochi si interrogano sull’onda lunga di questo successo elettorale, se lo stesso potrebbe avvenire anche in casa nostra, in vista di elezioni sempre più vicine. Quale ruolo avranno i data center e le proteste, crescenti, dei comitati contrari al loro sviluppo?

Data center tema elettorale in Italia?

Il tema diventerà un argomento politico, di dibattito e scontro come è avvenuto negli Usa?

I comitati no Data center, che chiedono una moratoria sulla realizzazione di nuovi impianti, assumeranno lo stesso peso politico di altri movimenti del passato, come i No TAV, i no 5G, i No Vax?

Il dibattito è aperto, il tema è ancora da scandagliare, fatto sta che un primo cappello sulla politicizzazione della protesta lo mette il gruppo del PD al Senato, che con un atto di sindacato ispettivo dello scorso 27 ottobre, primo firmatario Francesco Boccia (Atto n. 3-02853), chiede il Governo per sapere quali siano le intenzioni per contrastare una diffusione senza regole dei data center.

La rete elettrica reggerà l’urto dei data center?

Ce la farà la nostra rete elettrica, piena di buchi, a reggere l’impatto dei data center? La domanda è alla base dell’interrogazione dei dem, nella quale si fotografa lo stato dell’arte della diffusione dei data center nel paese. Una domanda sempre più attuale, anche alla luce del proliferare di nuovi e sempre più agguerriti comitati no data center. Ma davvero il PD vorrà cavalcare le proteste dei comitati del No, come avvenuto negli Usa?

I numeri dei data center in Italia

Iper concentrati nell’area di Milano. “…Nel nostro Paese sono attualmente operativi 262 data center, gestiti da 99 operatori. La Lombardia ospita circa la metà delle strutture nazionali e circa il 40 per cento è concentrato nell’area metropolitana di Milano. Gli altri principali hub operativi, in forte espansione, si concentrano a Roma, Torino, Bergamo e Padova. Nel corso dell’ultimo triennio sono stati investiti 7,1 miliardi di euro per la costruzione e l’allestimento dei data center e sono stati già annunciati 83 nuovi progetti da parte di 30 diverse aziende per un valore complessivo di 25,4 miliardi di euro, con gran parte dei capitali proveniente da investitori internazionali e soprattutto dai grandi colossi tech statunitensi. Allo stato attuale, la capacità installata totale dei data center ha raggiunto in Italia i 609 MW, rispetto ai 282 MW del 2020″, si legge.

Allacciamenti alla rete in crescita

“Nel solo 2025, le richieste di allacciamento alla rete di Terna hanno superato le 160 unità e nuovi insediamenti sono stati già annunciati, tra cui 13 nuovi corridoi di sviluppo, da Roma all’Emilia, dalla Sardegna alla Puglia. Secondo un rapporto del Politecnico di Milano, i progetti previsti fino al 2030 raggiungerebbero una potenza complessiva di circa 1,8 GW. Secondo l’Italian Datacenter Association (IDA), se tutti i progetti in cantiere e qualificati verranno approvati e allacciati correttamente alla rete elettrica, nei prossimi 10 anni l’Italia potrebbe sbloccare un potenziale di 36,9 miliardi di euro di investimenti solo infrastrutturali, a cui si andrebbero ad aggiungere 67 miliardi per l’hardware da ospitare all’interno dei data center, e circa 26.000 nuovi occupati”, si legge nell’interrogazione.

Consumi elettrici e idrici alle stelle

In altre parole, secondo il PD i data center possono portare con sé innegabili vantaggi economici, ma nel contempo, secondo stime, “nel 2035 potrebbero consumare ben il 13% del fabbisogno elettrico del nostro Paese, mentre entro il 2035 il fabbisogno diretto di acqua oscillerà tra i 17,5 e gli 88,3 milioni di metri cubi all’anno. Al momento, il consumo annuo nazionale di acqua da parte dei data center si attesta tra i 2 e i 3 miliardi di litri, mentre per i consumi energetici assorbono 5,8 Twh corrispondente a circa il 2 per cento del fabbisogno elettrico nazionale. A fronte di tale espansione si moltiplicano le proteste delle comunità locali che si riuniscono in comitati per richiedere di fermare l’avanzata non governata degli impianti e di stabilire regole chiare su dove e come costruirli, sul consumo eccessivo di suolo e risorse idriche”, si legge.

Nell’interrogazione un capitolo a parte anche sulle Gigafactory AI

Nel medesimo atto il PD interroga il Governo sul ruolo dell’Italia nella partita europea delle Gigafactory AI, un bando miliardario al quale il nostro paese certamente prenderà parte anche se al momento la domanda ufficiale è ancora tenuta segreta se non quanto meno nebbiosa.

“Secondo notizie di stampa, il Governo starebbe cercando di aggregare imprese nazionali, tra cui ENI, ENEL, Leonardo, Saipem, Snam, Terna, FiberCop e CDP, attorno a una candidatura italiana. Non risultano tuttavia chiariti il progetto industriale unitario, la governance, gli impegni finanziari e il ruolo dei soggetti coinvolti: elementi essenziali per concorrere a un’infrastruttura strategica europea”, si legge. Il filo conduttore fra data center e Giagafactory resta lo sviluppo turbinoso dell’Intelligenza Artificiale.

Anche nel caso delle Gigafactory il PD chiede “se il Governo, di concerto con i Ministeri competenti, abbia definito una strategia industriale e una candidatura italiana alle AI Gigafactories europee, specificando quali imprese e soggetti pubblici siano stati effettivamente coinvolti, con quali impegni, risorse, governance e tempi, e quali iniziative abbia assunto per aggregare i campioni nazionali attorno a un progetto competitivo”. In parole povere, quali ricadute sul territorio?

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