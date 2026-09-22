Data center, il Texas sospende i nuovi permessi statali fino al completamento di un audit della rete elettrica

Il governatore repubblicano Greg Abbott ferma le nuove autorizzazioni dell’agenzia ambientale fino al completamento dell’audit sui grandi campus digitali. In coda per collegarsi alla rete ci sono progetti per oltre 470 GW, più di cinque volte il picco di domanda elettrica dello Stato. Sotto esame anche consumi d’acqua e incentivi fiscali.

Il Texas mette un nuovo freno alla corsa ai data center. Il governatore Greg Abbott ha vietato alla Texas Commission on Environmental Quality di rilasciare nuove autorizzazioni ai progetti fino a quando le autorità non avranno completato una vasta verifica sulle strutture che chiedono di collegarsi alla rete elettrica dello Stato.

La direttiva congela di fatto i nuovi permessi ambientali per gli sviluppatori di data center, che negli ultimi anni hanno scelto in massa il Texas grazie all’abbondanza di energia e terreni e a un contesto tradizionalmente favorevole agli investimenti.

Dall’inizio del boom dell’intelligenza artificiale, circa tre anni fa, il Texas è diventato uno dei mercati mondiali a più rapida crescita per queste infrastrutture.

470 GW in attesa di collegarsi alla rete

Quando Abbott ha ordinato il primo congelamento delle nuove connessioni alla rete, il mese scorso, nella coda gestita dallo Stato figuravano oltre 470 gigawatt di progetti riconducibili a data center e ad altri grandi consumatori di energia.

Una capacità superiore di oltre cinque volte al picco di domanda elettrica dell’intero Texas.

ERCOT, l’operatore che gestisce la rete elettrica dello Stato, ha quindi avviato un audit per verificare il reale fabbisogno energetico dei data center, gli incentivi fiscali utilizzati, il consumo di acqua e altri elementi relativi ai progetti.

“Prima vengono i texani”

“Detto semplicemente, i texani devono venire prima”, ha dichiarato Abbott.“I data center devono pagarsi da soli, proteggere la nostra rete e la nostra acqua e completare gli audit”, ha aggiunto il governatore.

La posizione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla fase in cui gli Stati americani competevano apertamente per attirare investimenti miliardari nel settore.

Abbott è infatti tra i governatori che in passato avevano sostenuto l’espansione dei data center, sottolineandone i benefici economici, e che ora stanno introducendo maggiori restrizioni di fronte alle preoccupazioni delle comunità locali.

Bollette e consumi d’acqua alimentano la protesta

Negli Stati Uniti il fronte contrario ai data center sta crescendo soprattutto per due ragioni: il possibile aumento dei prezzi dell’elettricità e l’impatto ambientale delle strutture, in particolare per quanto riguarda il consumo di acqua.

La crescita dell’AI ha infatti moltiplicato le richieste di energia necessarie per alimentare server e GPU, costringendo utility e autorità pubbliche a pianificare nuove centrali e infrastrutture di rete.

Ma resta da stabilire quanta parte dei progetti annunciati verrà effettivamente realizzata e chi dovrà sostenere il costo degli investimenti necessari.

Ed Hirs, esperto di energia dell’Università di Houston, ha osservato che Abbott sta facendo marcia indietro rispetto alle precedenti dichiarazioni secondo cui l’arrivo dei data center avrebbe contribuito a ridurre i prezzi dell’elettricità.

Dal boom dell’AI alle nuove restrizioni

Dopo aver congelato le nuove connessioni alla rete, lo Stato blocca ora anche le nuove autorizzazioni ambientali in attesa di conoscere meglio il peso reale dei progetti.

La questione non riguarda più soltanto quanto velocemente costruire nuovi data center, ma se la rete elettrica, le risorse idriche e le infrastrutture locali siano in grado di sostenerne la crescita senza trasferire i costi sui cittadini.

Per il Texas, diventato in pochi anni uno dei simboli della corsa americana all’AI, il messaggio di Abbott è ora netto: prima di costruire nuovi campus, gli operatori dovranno dimostrare di poter sostenere direttamente il costo del proprio impatto energetico e ambientale.

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