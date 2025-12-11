Cresce il valore mondiale del mercato infrastrutture data center

Il mercato delle infrastrutture legate ai data center è in piena fase di trasformazione e accelerazione, agendo da catalizzatore per l’economia digitale globale. La domanda in crescita esponenziale per il cloud computing, l’intelligenza artificiale (AI) e la data analytics sta forzando un’onda di investimenti senza precedenti in sistemi modulari, scalabili ed estremamente efficienti dal punto di vista energetico.

Le dimensioni del mercato globale delle infrastrutture dei data center sono state stimate raggiungere i 160 miliardi di dollari di valore entro la fine di quest’anno, ma per il 2035, secondo un Report pubblicato da DC Market Insights, si attende un ulteriore crescita a circa 497 miliardi di dollari.

Di fatto, gli analisti stanno osservando che l’infrastruttura di un data center non è più solo un costo operativo, ma un vero e proprio asset strategico che abilita la resilienza operativa e la trasformazione digitale a livello aziendale e governativo. Un elemento chiave della trasformazione digitale aziendale e non solo.

L’infrastruttura dei data center abilita il cloud computing e indica l’insieme di componenti fisici e tecnologici che supportano il funzionamento di un data center, ovvero la struttura che ospita server, storage e reti per elaborare, archiviare e distribuire dati e applicazioni.

Parliamo di hardware IT come server, sistemi di storage (DAS, NAS, SAN), switch, router e firewall per la connettività, oltre a cablaggio e topologie di rete varie.

Trend globale e proiezioni finanziarie

Il trend è caratterizzato da una crescita robusta, guidata dalla necessità di gestire volumi di dati sempre maggiori con latenze minime, si legge nel documento.

Il mercato è chiaramente dominato dal Nord America, che detiene una quota significativa. Tuttavia, la regione Asia-Pacifico si distingue come l’area con la crescita più rapida (CAGR del 13,2% ), segno di una digitalizzazione massiva e di ingenti investimenti in paesi chiave come Cina e India.

Gli USA rimangono l’asse portante della transizione digitale. Il dominio dell’hyperscale e dell’AI

Il Nord America è il pioniere e il leader indiscusso del mercato, con un valore stimato di circa 59,76 miliardi di dollari nel 2025. La regione beneficia di una presenza schiacciante di operatori hyperscale e di una rapida espansione dei carichi di lavoro guidati dall’Intelligenza Artificiale.

Tra i driver principali, troviamo: adattamento massiccio al cloud, forte infrastruttura Internet e investimenti continui in strutture Tier 3 e Tier 4.

La Northern Virginia, il più grande hub di data center negli Stati Uniti, ha registrato un aumento dell’80\% della capacità in costruzione nella prima metà del 2025, raggiungendo 2,078.2 megawatt, evidenziando la leadership della regione nello sviluppo su larga scala.

Sostenibilità e colocation rigorosa in Europa

Il mercato europeo, con un valore di circa 41,79 miliardi di dollari nel 2025, è guidato da una forte enfasi sulla sostenibilità e sulla conformità normativa, in particolare il GDPR per la localizzazione dei dati.

Entro il 2035 potrebbe valere 122,2 miliardi di dollari stando al Report.

Regno Unito, Germania e Paesi Bassi Read rimangono gli hub digitale.

I fattori chiave sono gli obiettivi di efficienza energetica, le politiche di localizzazione dei dati e lo sviluppo di grandi poli di colocation. Tra i pilastri del settore e delle politiche comunitarie troviamo: l’infrastruttura verde, il raffreddamento efficiente e l’uso di energia rinnovabile come standard.

I centri Tier 3 e Tier 4, inoltre, sono in espansione nei principali hub (Regno Unito, Germania, Paesi Bassi) per garantire resilienza digitale e sovranità dei dati.

Asia-Pacifico e il futuro del digitale a trazione veloce

L’Asia-Pacifico è il motore di crescita più veloce a livello regionale, raggiungendo circa 42,97 miliardi di dollari nel 2025 e proiettato a quasi 149,84 miliardi di dollari entro il 2035. La regione è un punto caldo per gli investimenti grazie alla rapida digitalizzazione e all’adozione del cloud.

I principali driver di questa crescita sono: il rollout del 5G, l’adozione massiccia dell’AI e gli ingenti investimenti governativi in Cina, India e Sud-est asiatico.

La modernizzazione delle infrastrutture per supportare l’edge computing e la crescita degli hyperscaler locali rappresentano le maggiori opportunità di sviluppo delle infrastrutture. Il Report prospetta che la capacità elettrica per i data center in Cina crescerà significativamente quest’anno per soddisfare l’aumento della domanda di AI.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz