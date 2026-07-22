Ecco le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l’ampliamento e l’esercizio dei data center

L’Italia prova ad accelerare la corsa ai data center. Dopo mesi di attesa, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato oggi le prime indicazioni operative che spiegano come dovrà essere applicato il nuovo regime autorizzativo introdotto dalla legge n. 49 del 10 aprile 2026, che ha convertito il cosiddetto Decreto Bollette.

Non si tratta ancora del via libera definitivo alla presentazione delle domande, ma è il primo passaggio concreto verso l’attuazione della riforma. Le istruzioni chiariscono infatti come dovranno essere predisposte le richieste di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei data center, con l’obiettivo di evitare errori formali e rendere più rapida la valutazione dei progetti.

Per un settore che negli ultimi anni ha visto moltiplicarsi gli investimenti, ma anche i ritardi dovuti alla frammentazione delle procedure amministrative, il documento rappresenta il primo tassello operativo di una riforma considerata strategica.

Cosa cambia con il Decreto Bollette

La novità principale introdotta dal Decreto Bollette è il cosiddetto Procedimento Unico, pensato per superare uno dei principali ostacoli allo sviluppo dei grandi poli digitali in Italia: la complessità delle autorizzazioni.

Fino a oggi chi voleva costruire un data center doveva affrontare una lunga sequenza di procedimenti distinti, spesso gestiti da amministrazioni diverse. Valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, permessi paesaggistici, autorizzazioni edilizie, concessioni per le risorse idriche, connessioni elettriche e numerosi altri nulla osta procedevano parallelamente, con inevitabili sovrapposizioni e tempi che potevano facilmente superare i due anni.

La riforma punta invece a concentrare tutto in un’unica procedura coordinata. L’operatore presenta una sola domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria, e l’amministrazione competente – la Regione oppure il Ministero, a seconda delle caratteristiche dell’impianto – acquisisce al proprio interno tutti i pareri richiesti. Il termine massimo previsto per la conclusione del procedimento è di dieci mesi.

Le indicazioni diffuse dal MASE servono proprio a chiarire come predisporre questa documentazione e quali elementi dovranno essere inclusi fin dalla presentazione dell’istanza.

Una sola domanda per tutte le autorizzazioni

Il principio alla base della nuova disciplina è semplice: presentare fin dall’inizio un dossier completo, evitando il continuo scambio di richieste di integrazione che negli anni ha rallentato numerosi investimenti.

L’istanza unica dovrà comprendere tutta la documentazione necessaria per ottenere i diversi provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa. Tra questi rientrano, ad esempio, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), le autorizzazioni paesaggistiche, i permessi relativi all’utilizzo delle risorse idriche, alle emissioni in atmosfera e gli altri atti di assenso richiesti dalle diverse amministrazioni coinvolte.

L’obiettivo dichiarato dal Ministero è quello di garantire maggiore certezza ai proponenti e ridurre i tempi complessivi dell’iter amministrativo.

Presto il modello per avviare l’istanza e le specifiche tecniche della documentazione

Le nuove istruzioni, però, non rendono ancora pienamente operativo il sistema. Il Ministero precisa infatti che nei prossimi giorni la Direzione generale per le valutazioni ambientali pubblicherà due strumenti indispensabili per poter presentare concretamente le domande.

Il primo è il modello ufficiale dell’istanza, che dovrà essere utilizzato da tutti gli operatori. Il secondo riguarda le specifiche tecniche che disciplineranno l’organizzazione della documentazione, gli elaborati richiesti e i formati da utilizzare. Solo dopo la pubblicazione di questi documenti sarà possibile depositare le prime richieste di autorizzazione.

Per questo motivo il provvedimento pubblicato oggi rappresenta soprattutto una fase preparatoria: gli operatori possono iniziare a predisporre i dossier, ma il vero “via libera” scatterà soltanto con l’arrivo della modulistica ufficiale, attesa entro pochi giorni.

Tagliare la burocrazia per attrarre investitori

I data center sono ormai l’infrastruttura sulla quale si fondano cloud computing, servizi digitali e soprattutto le applicazioni di intelligenza artificiale, che richiedono enormi capacità di calcolo e un crescente fabbisogno energetico. Ospitano i server che elaborano e conservano dati, permettono il funzionamento delle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente da cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e rappresentano uno degli asset più contesi nella competizione internazionale.

Negli ultimi anni l’Italia è diventata uno dei mercati europei più dinamici, attirando l’interesse dei grandi operatori internazionali. Ma proprio mentre aumentano gli investimenti, cresce anche la concorrenza con altri Paesi europei, in particolare Francia, Germania e Spagna, che stanno semplificando le procedure autorizzative per attrarre nuovi campus destinati all’intelligenza artificiale.

Ridurre i tempi burocratici significa quindi aumentare la competitività del Paese e offrire maggiore certezza agli investitori.

Energia e ambiente restano le vere sfide

La semplificazione amministrativa non elimina però le questioni più controverse che accompagnano la diffusione dei data center. Queste infrastrutture richiedono grandi quantità di energia elettrica, sistemi di raffreddamento sempre più efficienti e, in molti casi, un significativo consumo di suolo. Per questo motivo il nuovo procedimento mantiene al centro tutte le valutazioni ambientali previste dalla normativa vigente. Il nuovo iter non riduce il livello dei controlli, ma li concentra in un’unica procedura.

Un altro elemento centrale riguarda la disponibilità della rete elettrica. Negli ultimi mesi numerosi progetti sono stati rallentati proprio dalla difficoltà di garantire la connessione degli impianti alle infrastrutture energetiche esistenti. La nuova disciplina cerca di affrontare anche questo aspetto, collegando strettamente le autorizzazioni alla concreta disponibilità della capacità di rete necessaria ad alimentare i futuri data center.

Resta poi il tema del rapporto con i territori. In diverse aree del Paese, soprattutto nel Nord Italia, nuovi progetti hanno incontrato l’opposizione delle comunità locali, preoccupate per il consumo di suolo, l’impatto paesaggistico e il crescente fabbisogno energetico. La semplificazione amministrativa punta ad accelerare le decisioni, ma non elimina la necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo digitale, tutela ambientale e consenso delle comunità interessate.

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