Data center, i 50 mercati globali più energivori

Si trovano in Nord America, Cina e Nord Europa i data center che consumano più energia elettrica al mondo. Sul podio più alto la regione della Virginia settentrionale, con 2.552 MW, seguita da Pechino (1.799 MW) e da Londra (1.053 MW). Milano è al 34° posto, con un consumo energetico stimato in 111 MW.

Crescono i dati generati in tutto il mondo

Ogni giorno in tutto il mondo è generato un fiume di dati che nel 2022 ha raggiungo volumi enormi, pari a 44 zettabyte (contro i 2 zettabyte del 2010). Ne consegue un altrettanto elevato livello di domanda di archiviazione di questi dati, che a sua volta porta alla costruzione di giganteschi data center in tutti i continenti.

Oggi, secondo stime diffuse da Brightlio, si contano circa 10 mila data center in tutto il mondo. In gran parte dei casi, queste infrastrutture sono messe in comune tra Paesi e regioni per vantaggi condivisi, o per disposizioni sovranazionali e di pubblica utilità.

Di fatto, questi data center consumano molta energia elettrica, spesso non meno di 100 MW per sito.

Secondo le stime elaborate da visualcapitalist.com, le regioni che ospitano i data center più energivori sono gli Stati Uniti, la Cina e il Nord Europa.

I data center più energivori in 50 mercati globali

Ecco la lista dei 50 data center che consumano più energia al mondo:

1 Virginia settentrionale (Stati Uniti), 2.552 MW

2 Pechino (Cina) 1.799 MW

3 Londra (Regno Unito) 1.053 MW

4 Singapore (Singapore) 876 MW

5 Tokio (Giappone) 865 MW

6 Francoforte (Germania) 864 MW

7 Shanghai (Cina) 725 MW

8 Sydney (Australia) 776 MW

9 Dallas (USA) 654 MW

10 Silicon Valley (USA) 615 MW

11 Fenice (USA) 615 MW

12 Chicago (USA) 555 MW

13 Amsterdam (Olanda) 531 MW

14 Hong Kong (HK) 417 MW

15 New York/New Jersey settentrionale (USA) 392 MW

16 Parigi (Francia) 391 MW

17 Portland (USA) 382 MW

18 Bombay (India) 380 MW

19 Atlanta (USA) 360 MW

20 Seoul (Corea del Sud) 330 MW

Scopri la classifica completa dei primi 50 data center più energivori al mondo

Milano al 34° posto

L’Unica italiana in classifica è Milano, al 34° posto, con un consumo energetico stimato in 111 MW.

Il consumo energetico dei data center di tutto il mondo ha toccato i 7,4 GW nel 2023, con un aumento stimato attorno al 55% sul 2022.

Tutta l’energia elettrica utilizzata durante lo scorso anno in queste infrastrutture avrebbe potuto alimentare 6,5 milioni di abitazioni negli Stati Uniti, secondo stime Carbon Collective.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, il consumo di elettricità dei data center nel mondo si attesta fra i 220 ed i 320 TWh/anno, pari a circa l’1% del consumo totale.

Fortunatamente, anche la sostenibilità ambientale oggi crea valore e molti provider di servizi cloud stanno iniziando ad alimentare le proprie infrastrutture con fonti energetiche rinnovabili.