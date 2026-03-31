L’evento è in programma giovedì 9 aprile nella Sala della Regina. Previsto fra gli altri l'intervento del Ministro Urso.

A un anno dalle celebrazioni per il suo trentennale, AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) rinnova il suo impegno nel dialogo istituzionale tornando alla Camera dei Deputati, nella prestigiosa cornice della Sala della Regina. Il prossimo 9 aprile l’Associazione che tutela gli Operatori indipendenti per un’Internet libera e competitiva promuoverà il convegno “Data center e digitale: le politiche per il mercato”.

L’evento si pone come ideale prosecuzione del dibattito avviato il 29 maggio scorso a Montecitorio, dove AIIP aveva ripercorso trent’anni di libertà digitale guardando alle nuove sfide del settore. Oggi, il focus si sposta su uno dei pilastri dell’infrastruttura tecnologica nazionale: i data center e il loro ruolo strategico nell’economia digitale.

L’incontro vanta una partecipazione istituzionale di altissimo profilo, a suggellare il confronto, è previsto l’intervento finale di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Programma e Panel

Il convegno si articolerà attraverso momenti di analisi tecnica e politica, volti a definire una roadmap per la competitività del mercato italiano:

• Apertura dei lavori

• Keynote di apertura di Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente, GPDP

• Panel I: Il quadro legislativo e politico con gli interventi di Salvatore Deidda, Presidente Commissione IX, Vincenzo Amich, Fratelli d’Italia; Andrea Casu, Partito Democratico; Antonino Iaria, Movimento 5 Stelle; Giulia Pastorella, Azione.

• Keynote di Stefano Epifani, Direttore, Comitato scientifico dell’Intergruppo Parlamentare per la Sostenibilità Digitale e la Sovranità Tecnologica

• Panel II: Interventi a supporto della domanda con gli interventi di Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio, Alfredo Maria Becchetti, Presidente Infratel; Donatella Proto, Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti del MIMIT; Giuliano Peritore, Presidente AIIP,Paola Generali, Presidente Assintel.

Panel III: ICT nella PA, dove interverranno Stefano Tomasini, Presidente Consip; Marco Ambrosini, Presidente ARIA; Roberto Loro, Vicepresidente AIIP; Pier Paolo Greco, Presidente Assinter; Stefano Sordi, Direttore Generale Aruba.

• Panel IV: La visione degli Operatori: Antonio Baldassarra, Consigliere AIIP; Fabrizio Vigo, CEO Sevendata; Matteo Macina, Responsabile Cyber Security, TIM; Mauro Luigi Rogna, Cybersecurity Expert Opswat.

• Intervento di chiusura: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy).

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