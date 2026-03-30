Una richiesta bipartisan guidata dai senatori Elizabeth Warren e Josh Hawley sollecita l’Energy Information Administration (EIA) a introdurre una raccolta sistematica e annuale dei dati sui consumi, oggi ancora frammentaria e incompleta.

Negli Stati Uniti cresce la pressione politica sul tema del consumo energetico dei data center, infrastrutture sempre più centrali nello sviluppo di AI e servizi cloud.

Una richiesta bipartisan guidata dai senatori Elizabeth Warren e Josh Hawley sollecita l’Energy Information Administration (EIA) a introdurre una raccolta sistematica e annuale dei dati sui consumi, oggi ancora frammentaria e incompleta.

L’obiettivo è fare chiarezza su un fenomeno in rapida espansione, che solleva interrogativi sia sul piano economico sia su quello della sostenibilità delle reti elettriche.

Data center: consumi energetici in forte crescita

L’espansione dei data center sta determinando un aumento significativo della domanda di elettricità. Strutture sempre più grandi e complesse, necessarie per supportare modelli di AI e infrastrutture cloud, richiedono quantità elevate e costanti di energia.

Questo trend alimenta preoccupazioni crescenti tra i decisori pubblici. Da un lato, si teme un impatto diretto sulle bollette dei consumatori; dall’altro, emergono dubbi sulla capacità delle reti elettriche di sostenere una crescita così rapida e concentrata.

Il problema dei dati mancanti

Uno dei nodi principali è l’assenza di un sistema federale strutturato per monitorare i consumi energetici dei data center. Attualmente, molte informazioni sono raccolte in modo volontario e spesso considerate sensibili dalle aziende tecnologiche.

Questa opacità rende difficile avere una fotografia precisa della situazione. La stessa Energy Information Administration ha avviato un programma pilota, ma si tratta ancora di un primo passo, insufficiente per garantire una visione completa e affidabile.

A complicare ulteriormente il quadro è la diffusione di soluzioni “behind-the-meter”, ovvero sistemi di alimentazione autonoma installati direttamente presso i data center. Queste configurazioni sfuggono in parte ai sistemi di monitoraggio tradizionali, rendendo ancora più complessa la stima complessiva dei consumi.

Un altro elemento critico riguarda il rischio di sovrastima della domanda energetica. Le utility, infatti, possono basare le proprie previsioni su progetti duplicati o su iniziative che non verranno mai realizzate.

Data center e consumi energetici: le pressioni sulle Big Tech

L’iniziativa dei senatori si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso il ruolo delle grandi aziende tecnologiche. Il timore è che i costi energetici legati all’espansione dei data center possano essere, direttamente o indirettamente, trasferiti sui cittadini.

Per questo, alcune proposte legislative puntano a imporre ai data center l’obbligo di produrre autonomamente l’energia necessaria, riducendo l’impatto sulle reti pubbliche e sui consumatori.

Trasparenza e regolazione: le sfide aperte

Il tema centrale resta quello della trasparenza. Senza dati affidabili e comparabili, diventa difficile pianificare infrastrutture energetiche adeguate e valutare l’impatto reale della crescita digitale.

Resta da capire se la raccolta dei dati diventerà obbligatoria e quali saranno i livelli di accesso e condivisione delle informazioni. Due elementi considerati cruciali sia per la credibilità degli impegni ambientali del settore tecnologico sia per la definizione di politiche energetiche efficaci.

In gioco non c’è solo la sostenibilità dell’AI, ma l’equilibrio complessivo tra innovazione, infrastrutture e costi per cittadini e imprese.

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