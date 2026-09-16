Gli Stati Uniti verso le elezioni di medio, al centro delle campagne elettorali ci sono i data center

Negli Stati Uniti la corsa ai data center per l’intelligenza artificiale (AI) comincia a incontrare un ostacolo sempre più difficile da superare: la disponibilità di energia. Almeno 14 Stati americani stanno valutando nel 2026 moratorie a livello statale sui nuovi data center, secondo Moody’s Ratings, mentre cresce l’opposizione di cittadini e amministrazioni locali preoccupati per l’impatto su reti elettriche, consumi energetici, acqua e bollette.

La politica appare divisa sull’argomento, ma negli ultimi mesi numerosi governatori e rappresentanti del Congresso hanno dichiarato apertamente la necessità di un maggior controllo su queste infrastrutture e sulla loro proliferazione, proprio per evitare che il conto dello sviluppo dell’AI lo paghino le comunità locali.

In molti casi, i data center vengono percepiti come infrastrutture “estrattive”, che utilizzano risorse locali per alimentare servizi globali.

La crescita, d’altronde, è stata rapidissima. Secondo JLL, nel solo primo semestre del 2026 il Nord America ha assorbito una capacità record di 25 GW di data center, il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Dietro il boom c’è soprattutto la corsa all’intelligenza artificiale e la necessità di costruire infrastrutture capaci di ospitare decine di migliaia di acceleratori e processori ad alte prestazioni. Microsoft, Google, Amazon e Meta hanno investito oltre 200 miliardi di dollari nelle infrastrutture AI nel solo 2024, il 62% in più rispetto all’anno precedente.

Il problema, è precisato da Saf Malik in un’approfondita analisi su Capacity Global, è che le reti elettriche non possono crescere alla stessa velocità degli investimenti in data center delle Big Tech.

Data center e consumi energetici: +80% in cinque anni

Tra il 2020 e il 2025 il consumo di elettricità dei data center è aumentato dell’80%, secondo i dati dell’International Energy Agency citati nel documento. Negli Stati Uniti la domanda dei centri dati si colloca attualmente intorno a 176 terawattora all’anno, una quantità paragonabile ai consumi elettrici del Texas.

Il vero problema è capire cosa accadrà nei prossimi anni. Le proiezioni per il 2030 oscillano infatti da circa 200 TWh a oltre 1.000 TWh all’anno. Una forbice enorme che mostra quanto sia difficile prevedere la reale domanda energetica generata dall’AI.

“C’è semplicemente un’enorme incertezza su quali saranno effettivamente i futuri modelli di business dell’intelligenza artificiale“, spiega Brendan Pierpont, direttore per l’elettricità di Energy Innovation. Le utility americane si trovano così davanti a richieste di connessione gigantesche, non sempre corrispondenti a data center destinati realmente a essere costruiti.

Secondo Andy Cvengros, responsabile della divisione statunitense data center di JLL, il boom ha alimentato anche una corsa speculativa ai terreni vicini alle infrastrutture elettriche: “Chiunque possieda un terreno accanto a una linea elettrica si sta chiedendo: “Ho capacità elettrica disponibile? Posso venderlo a sette volte quello che l’ho pagato?”.

Moratoria sui data center, New York è il primo Stato a intervenire

Il primo Stato americano a intervenire è stato New York. A luglio la governatrice Kathy Hochul ha firmato un ordine esecutivo che sospende fino a un anno i permessi ambientali statali per i nuovi data center con una capacità pari o superiore a 50 MW.

La ragione emerge dai numeri della rete elettrica. A maggio risultavano quasi 12 GW di richieste di carico dei data center nella coda di interconnessione del New York Independent System Operator. Più di 8 GW erano arrivati nel solo 2025.

La soglia dei 50 MW lascia tuttavia sostanzialmente fuori molti operatori di colocation e data center enterprise, concentrando l’intervento sulle infrastrutture di maggiori dimensioni.

Ad agosto è arrivata la Pennsylvania. Il governatore Josh Shapiro ha firmato un ordine esecutivo che impone ai data center sopra i 25 MW di ottenere l’approvazione locale prima che lo Stato prenda in considerazione il permesso. I progetti devono inoltre sostenere i propri costi energetici e quelli relativi alla trasmissione.

Shapiro, che in precedenza aveva sostenuto lo sviluppo dell’industria dei data center, ha usato parole particolarmente dure: «Non permetterò che i cittadini della Pennsylvania siano intimiditi da sviluppatori avidi».

Texas, richieste di connessione dei data center per 474 GW

Il caso più impressionante è quello del Texas, uno dei mercati tradizionalmente più favorevoli allo sviluppo dei data center negli Stati Uniti. Il governatore Greg Abbott non ha introdotto una moratoria vera e propria, ma ha ordinato all’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) e alla Public Utility Commission of Texas di controllare tutti i progetti di data center in fase di interconnessione alla rete.

Le richieste avevano raggiunto addirittura 474 GW, oltre cinque volte il record della domanda di picco dell’intero Stato. Successivamente il perimetro dell’analisi è stato ridotto a circa 250-300 progetti, per complessivi 200 GW, ma nessuno può procedere prima della conclusione della verifica.

I numeri mostrano anche un secondo problema: una parte della domanda di energia annunciata potrebbe essere puramente speculativa e non trasformarsi mai in consumi reali. Le utility stanno quindi alzando le barriere all’ingresso. In passato potevano chiedere poche migliaia di dollari per studiare la fattibilità di una connessione. Oggi alcune pretendono depositi da milioni.

Quando la utility texana AEP ha chiesto agli sviluppatori di impegnarsi a pagare almeno l’85% della potenza richiesta, le domande sono crollate praticamente da un giorno all’altro: da 30 GW a 13 GW.

Perché cittadini e amministrazioni si oppongono ai data center

Alla pressione sulla rete elettrica si aggiunge quella delle comunità locali. L’opposizione ai nuovi data center negli Stati Uniti è alimentata soprattutto dal timore per l’aumento delle bollette elettriche, il consumo di acqua, la necessità di costruire nuove centrali e linee di trasmissione e l’impatto ambientale di infrastrutture industriali di enormi dimensioni.

La contestazione comincia ad avere conseguenze anche sugli investimenti. Secondo Data Center Watch, nel primo trimestre del 2026 almeno 75 grandi progetti, per oltre 130 miliardi di dollari di investimenti, sono stati ritardati o cancellati. L’opposizione organizzata delle comunità locali viene indicata tra i fattori che hanno contribuito agli stop.

Tra i casi più significativi c’è Amazon Web Services (AWS), che ha ritirato una domanda nella contea di Calvert, in Maryland, mentre QTS ha abbandonato il progetto Digital Gateway da 30 miliardi di dollari nella contea di Prince William, in Virginia.

Il rischio data center arriva anche alle banche

Il fenomeno è diventato abbastanza rilevante da attirare l’attenzione delle banche. Secondo quanto riferito a Reuters da alcuni senior banker, gli istituti di credito hanno iniziato a considerare anche il sentiment delle comunità locali quando valutano i finanziamenti destinati ai nuovi data center.

Moody’s Ratings ha a sua volta avvertito che la velocità dell’espansione sta mettendo sotto pressione le infrastrutture elettriche e idriche fino a creare potenziali rischi di credito per Stati e amministrazioni locali che ospitano queste strutture.

È questo il passaggio che distingue la nuova fase dalle precedenti battaglie urbanistiche. Le contestazioni non riguardano più soltanto una contea o un singolo progetto: governatori, autorità energetiche e operatori delle reti stanno iniziando a riscrivere direttamente le regole dello sviluppo dei data center.

AI e data center, il nodo è chi pagherà la nuova rete elettrica

Il rischio per le amministrazioni americane è costruire reti, centrali e infrastrutture dimensionate sulla base di previsioni di domanda estremamente elevate che potrebbero poi non materializzarsi completamente.

Ma il problema opposto è altrettanto concreto: i data center AI che vengono effettivamente realizzati possono concentrare enormi consumi in territori dove le reti erano state progettate per una crescita molto più graduale.

La corsa all’intelligenza artificiale sta così trasformando l’elettricità in una delle risorse più contese dell’economia digitale americana. Le Big Tech cercano energia ovunque: firmano contratti di lungo periodo, investono nel nucleare e cercano nuova capacità di generazione a gas per assicurarsi la potenza necessaria.

Per anni il principale interrogativo sui data center è stato dove costruirli e quanto rapidamente collegarli alla rete. Nel 2026 negli Stati Uniti la questione è diventata politica ed economica: quanti nuovi data center possono sostenere le reti elettriche e, soprattutto, chi dovrà pagare l’energia e le infrastrutture necessarie ad alimentare il boom dell’AI?

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz