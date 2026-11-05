Data center AI, dalle midterm boom di misure restrittive negli USA

Il voto ha rafforzato l’opposizione locale ai nuovi impianti per l’intelligenza artificiale. A rischio ritardo il 60% della capacità pianificata per il 2028. Per non perdere investimenti e rallentare la corsa al calcolo, le Big Tech promettono sempre di più alle comunità. Ma serviranno impegni pubblici e verificabili.

Data center negli Stati Uniti: dopo le midterm, le Big Tech puntano su soldi e garanzie. Basteranno a mitigare l’opposizione sociale?

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno trasformato i data center in una questione politica nazionale. Secondo il conteggio riportato da Axios, le misure restrittive sottoposte al voto in dieci Stati hanno prevalso con un risultato di 43 a 1.

In Texas, la neoeletta governatrice Gina Hinojosa ha promesso di mantenere la moratoria sui nuovi impianti finché non saranno approvate regole su acqua, elettricità, qualità dell’aria e diritti dei proprietari. Quasi due terzi della capacità prevista per il 2028 potrebbero subire ritardi, ha raccontato Maria Curi sulla testata americana citando analisti del settore.

Il messaggio delle comunità, però, non è un rifiuto generalizzato dell’intelligenza artificiale (AI) o degli investimenti. È una richiesta di condizioni: chi costruisce un’infrastruttura ad alto consumo di energia e risorse deve dimostrare che costi e benefici non saranno distribuiti in modo squilibrato. Le persone vogliono sapere chi pagherà gli adeguamenti della rete, quanta acqua sarà utilizzata, quali effetti ci saranno su bollette, ambiente e territorio e che cosa resterà alla comunità una volta terminati i lavori.

La strategia delle Big Tech: pagare i costi e condividere i benefici

Le grandi aziende tecnologiche stanno rispondendo, già prima del voto, con piani di investimento locale e promesse di maggiore responsabilità. Amazon ha annunciato un miliardo di dollari in cinque anni per le comunità che ospitano i suoi data center. Microsoft ha presentato un piano che include il pagamento dei costi energetici, la tutela delle risorse idriche e investimenti in formazione e servizi locali.

La posta in gioco è alta: circa il 60% della capacità dei data center prevista negli Stati Uniti per il 2028 rischia di subire ritardi. Inoltre, c’è da tenere a mente che la corsa delle grandi aziende tecnologiche e dell’AI a costruire data center, reti elettriche, chip e altre infrastrutture fisiche, passa per un investimento stimato intorno ai 10.000 miliardi di dollari entro il 2032, soprattutto negli Stati Uniti.

Un alto documento diffuso da OpenAI in questi giorni mettere in guardia i politici favorevoli a una moratoria sui data center: “bloccare oggi le infrastrutture potrebbe significare ritrovarsi domani con una capacità di calcolo insufficiente per competere con Pechino“.

I punti di vista e le opinioni non sempre si possono ‘comprare’

OpenAI, ha presentato nei giorni scorsi un accordo per le comunità e un documento di indirizzo sui cosiddetti “campus di calcolo”. Tra gli impegni annunciati figurano il pagamento dell’elettricità e delle infrastrutture necessarie, garanzie finanziarie per proteggere gli altri utenti in caso di ridimensionamento o cancellazione dei progetti, piani sull’acqua e pubblicazione dei consumi e degli studi sul rumore. L’azienda promette anche di coinvolgere i residenti nelle scelte e di rendicontare ogni anno i risultati.

Sono proposte che vanno nella direzione delle richieste emerse dal voto, certo, ma la loro efficacia dipenderà da come saranno applicate: un contributo a scuole o parchi può produrre benefici reali, ma non sostituisce la valutazione degli impatti complessivi né compensa automaticamente bollette più alte, pressione sulle risorse idriche o consumo di suolo. Inutile spostare il focus o ‘comprare’ un punto di vista, sono tattiche che potevano andar bene un tempo.

Anche i posti di lavoro vanno misurati con attenzione: quelli creati durante la costruzione possono essere temporanei, mentre la gestione di un impianto richiede in genere meno personale.

‘Cambiare nome’ non basta: servono accordi vincolanti

La scelta di ribattezzare i data center “campus di calcolo” è già un terreno fragile. OpenAI ha spiegato che il cambio di nome vuole aprire un confronto, per una parte di amministratori e associazioni, però, rischia di sembrare “un espediente” di comunicazione (vedi sopra). Un nuovo marchio non cambia il consumo di energia, l’uso dell’acqua o l’impatto del cantiere. Se non è accompagnato da dati e obblighi, può persino rafforzare la diffidenza e la rabbia di una comunità.

Il passaggio decisivo è dalle promesse volontarie agli impegni pubblici, verificabili e controllabili. Servono accordi che stabiliscano “chi paga rete e approvvigionamento energetico”, con quali “garanzie” e quali conseguenze se il progetto non mantiene gli impegni. Occorrono “dati accessibili” su consumi, acqua, rumore e occupazione, ma anche procedure autorizzative trasparenti.

Tra le altre tematiche chiave ci sono la tutela del lavoro e il coinvolgimento dei residenti prima che le decisioni siano già prese (informazione preventiva). Anche gli incentivi fiscali dovrebbero essere legati a obiettivi misurabili e recuperabili se non rispettati.

La costruzione dei data center negli Stati Uniti probabilmente rallenterà, ma il voto non equivale a un divieto nazionale. La posta in gioco per le Big Tech è mantenere gli investimenti senza trattare il consenso locale come una campagna pubblicitaria da gestire. La corsa all’intelligenza artificiale dipenderà anche dalla capacità di dimostrare che queste infrastrutture sono sostenibili per chi le ospita, non soltanto redditizie per chi le costruisce.

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