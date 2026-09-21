L’espansione dell’intelligenza artificiale mette sotto pressione reti elettriche e territori: server sempre più energivori spingono gli operatori verso nuove architetture di alimentazione e produzione energetica direttamente in loco.

L’intelligenza artificiale (AI) sta trasformando i data center in una delle infrastrutture più energivore della nuova economia digitale. La crescita dei server AI sta facendo aumentare rapidamente la domanda di potenza elettrica, mentre reti e infrastrutture energetiche rischiano di non svilupparsi alla stessa velocità.

Secondo l’analisi proposta da TrendForce, la capacità di domanda elettrica dei data center a livello mondiale passerà dai 122,9 GW del 2025 a 161 GW stimati per il 2026, con un aumento di circa il 31% in un solo anno. La crescita dovrebbe proseguire a ritmi superiori al 30% anche nel 2027, sostenuta dagli investimenti dei grandi cloud service provider (CSP) e dall’espansione delle infrastrutture necessarie per addestrare e utilizzare i modelli di intelligenza artificiale.

Server AI, un terzo della domanda elettrica dei data center nel 2026

Il vero motore della crescita sono i server AI. Nel report si divide la domanda di potenza dei data center tra server tradizionali, server AI, altre apparecchiature IT e infrastrutture non IT, come sistemi di raffreddamento e alimentazione.

Nel 2025 i server AI rappresentavano quasi il 25% della capacità complessiva di domanda elettrica dei data center. Nel 2026 la quota dovrebbe salire al 33,4%, per superare potenzialmente il 40% nel 2027.

Percorso opposto per i server general purpose: la loro quota, storicamente intorno al 40%, dovrebbe scendere al 25,6% nel 2027. Non significa necessariamente che i server tradizionali scompariranno, ma che l’AI sta modificando rapidamente il peso delle diverse componenti dell’infrastruttura digitale.

Data center AI, l’efficienza energetica potrebbe non bastare

I miglioramenti dei sistemi elettrici e meccanici hanno ridotto il carico aggiuntivo necessario per ogni unità di potenza IT, si legge nel documento, ma la quantità di apparecchiature installate sta aumentando così rapidamente che crescono contemporaneamente la domanda dei sistemi informatici e quella delle infrastrutture di supporto.

Per questo gli operatori dei data center stanno iniziando a progettare architetture HVDC (High Voltage Direct Current), sistemi di distribuzione in corrente continua ad alta tensione pensati per migliorare l’efficienza della distribuzione elettrica end-to-end.

Nel 2030 i data center potrebbero richiedere quasi 491 GW

È guardando al 2030 che emerge il principale nodo infrastrutturale. I ricercaotri stimano che la capacità di domanda elettrica mondiale dei data center possa raggiungere 490,7 GW. A fronte di questa richiesta, la capacità delle reti disponibile per alimentarli sarebbe di appena 222,6 GW, ipotizzando soddisfatta la domanda elettrica degli altri settori.

Il gap tra domanda e offerta di capacità elettrica raggiungerebbe quindi 268 GW.

Un numero che va interpretato con cautela. Nel calcolo non rientra infatti la generazione behind-the-meter, cioè gli impianti realizzati direttamente dagli operatori per produrre energia in loco. Il deficit effettivo potrebbe quindi risultare inferiore.

Il problema delle reti rimane però concreto. Secondo queste stime, si prevede che domanda e capacità disponibile inizieranno a divergere già dal 2026, mentre dal 2028 ritardi nelle connessioni e nello sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione potrebbero ampliare rapidamente il divario.

Negli Stati Uniti, primo mercato mondiale dei data center, il gap potrebbe superare da solo 170 GW entro il 2030.

Energia e AI, il limite fisico alla crescita dei data center

È qui che la corsa all’AI incontra i limiti del mondo fisico. Data center sempre più grandi devono confrontarsi con reti elettriche costruite con tempi molto più lunghi rispetto a quelli dell’industria digitale e con territori nei quali cresce l’attenzione verso l’impatto delle nuove infrastrutture su energia, acqua e territorio.

Il punto non è soltanto quanta capacità di calcolo sarà possibile installare, ma come alimentarla e a quale costo. Se gli investimenti nei data center AI continueranno a crescere più rapidamente di reti, generazione e infrastrutture energetiche, entro la fine del decennio la disponibilità di elettricità potrebbe diventare uno dei principali vincoli fisici all’espansione dell’intelligenza artificiale.

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