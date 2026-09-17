Server, GPU, batterie e apparati di rete hanno cicli di vita sempre più brevi. Senza riuso e riciclo, sostanze tossiche e materie prime strategiche rischiano di finire nelle discariche globali. L’allarme del Basel Action Network.

L’altra faccia dell’AI: migliaia di data center preparano uno tsunami di rifiuti elettronici

La corsa globale all’intelligenza artificiale e ai data center ha un costo ambientale che va ben oltre l’enorme quantità di elettricità consumata e l’acqua necessaria per raffreddare server e GPU. Dietro la costruzione di migliaia di nuove infrastrutture digitali si prepara un’altra emergenza: una montagna di rifiuti elettronici (RAEE) composta da server, acceleratori AI, apparati di rete, batterie, cavi e componenti destinati a essere sostituiti nel giro di pochi anni.

A lanciare l’allarme è il Basel Action Network (BAN), organizzazione non profit specializzata nel contrasto al traffico internazionale di rifiuti tossici, in un nuovo rapporto ripreso dalla giornalista Erin McCormick sul Guardian. Secondo le proiezioni dell’organizzazione, la diffusione dell’AI potrebbe contribuire a triplicare la produzione annuale di rifiuti elettronici nei prossimi 25 anni.

Le dimensioni potenziali del fenomeno sono enormi. BAN calcola che il pensionamento delle apparecchiature legato alla crescita dell’intelligenza artificiale potrebbe generare fino a 13 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno entro il 2030. Nell’arco dei prossimi 25 anni, la quantità complessiva sarebbe sufficiente, secondo il rapporto, a riempire tanti container da circondare sei volte il pianeta.

Data center AI, quasi 4.900 nuovi impianti nella pipeline Usa

Il problema nasce dalla scala raggiunta dalle infrastrutture necessarie ad alimentare l’AI. Negli Stati Uniti, secondo i dati citati dal rapporto, ci sarebbero 4.871 nuovi data center nella pipeline di costruzione. Non tutti saranno necessariamente dedicati all’intelligenza artificiale, precisa BAN, ma molti dovrebbero ospitare capacità di calcolo destinata ai nuovi modelli.

Il rapporto parte dalle stime sulla crescita della potenza informatica mondiale, che indicano circa 100 gigawatt di nuova capacità entro il 2030, per calcolare la quantità di apparecchiature e materiali necessari.

Un singolo rack di server può pesare circa 1.360 chilogrammi, gli switch possono arrivare a 30 chilogrammi, mentre per collegare ogni rack possono essere necessarie centinaia di chilogrammi di cavi di rame.

E i server rappresentano soltanto una parte dell’infrastruttura. Un data center richiede sistemi di raffreddamento, distribuzione elettrica, networking, batterie e sistemi di accumulo, oltre a grandi quantità di rame, acciaio e altri materiali.

Server e GPU sostituiti ogni due-cinque anni

Il punto critico è la velocità con cui l’hardware utilizzato nei data center AI rischia di diventare obsoleto. BAN ipotizza cicli di sostituzione compresi tra due e cinque anni.

Le apparecchiature possono quindi essere dismesse non perché abbiano smesso di funzionare, ma perché nuove generazioni di GPU, acceleratori e processori garantiscono prestazioni ed efficienza superiori.

In un settore nel quale la disponibilità di capacità computazionale rappresenta ormai un vantaggio competitivo, l’incentivo ad aggiornare rapidamente le infrastrutture è molto forte. Il risultato rischia di essere un’accelerazione della produzione di RAEE direttamente collegata alla corsa globale all’AI.

Piombo, mercurio e cadmio: cosa rimane dei data center

Questa massa di apparecchiature non è un normale rifiuto industriale, si legge nel documento. I rifiuti elettronici possono contenere sostanze pericolose come piombo, mercurio e cadmio, oltre a composti persistenti come i PFAS. Se il fine vita non viene gestito correttamente, alcune sostanze possono contaminare suolo e acqua.

Il problema esisteva molto prima dell’esplosione dell’intelligenza artificiale. Come ricorda Jim Puckett, cofondatore di BAN, i rifiuti elettronici sono già il flusso di rifiuti in più rapida crescita al mondo e soltanto circa un quinto viene gestito correttamente.

Il rischio è quindi che l’AI acceleri una crisi che il sistema internazionale del riciclo non è ancora riuscito a governare.

Una parte dei RAEE può finire in discarica oppure essere trasferita verso Paesi nei quali costi e standard ambientali sono inferiori, spostando di fatto parte dell’impatto ambientale e sanitario dalle economie che consumano tecnologia alle comunità più vulnerabili.

Nei RAEE anche materie prime strategiche

C’è poi un paradosso economico. Dentro server e apparecchiature elettroniche sono presenti rame, oro e altri materiali di valore, alcuni strategici per la stessa transizione digitale ed energetica.

Non recuperarli significa quindi non soltanto creare un problema ambientale, ma perdere risorse che potrebbero essere reinserite nelle catene produttive, proprio mentre Stati Uniti, Europa e Cina competono per assicurarsi l’accesso alle materie prime necessarie alle tecnologie avanzate.

Perché la stima di 13 milioni di tonnellate è così alta

La proiezione di BAN è sensibilmente superiore a quelle elaborate da alcuni studi precedenti perché utilizza un perimetro particolarmente ampio.

Non considera soltanto i server dedicati all’intelligenza artificiale, ma anche le infrastrutture necessarie al loro funzionamento e ipotizza che l’evoluzione dell’AI possa accelerare la sostituzione di computer, smartphone e apparati di telecomunicazione a causa delle nuove esigenze computazionali.

È proprio questa metodologia a rendere i 13 milioni di tonnellate uno scenario da interpretare con cautela e non una quantità inevitabile.

La produzione effettiva di rifiuti dipenderà dalla velocità con cui cresceranno i data center, dalla durata reale dell’hardware e, soprattutto, dalla capacità dell’industria di riutilizzare, riparare e riciclare le apparecchiature.

Economia circolare: come ridurre i rifiuti dei data center AI

Il rischio può dunque essere gestito. Ma bisogna intervenire prima che milioni di tonnellate di hardware arrivino a fine vita.

La prima risposta consiste nell’allungare la vita delle apparecchiature: server modulari e aggiornabili, sostituzione dei singoli componenti invece dell’intero sistema e riutilizzo delle macchine meno recenti per carichi di lavoro che richiedono prestazioni inferiori.

Il secondo fronte è il recupero. La dismissione dei data center dovrà diventare parte integrante della loro progettazione industriale, con filiere certificate, tracciabilità dei RAEE e recupero delle materie prime. In questa direzione può diventare decisivo anche il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR), attribuendo a chi immette hardware sul mercato una responsabilità anche sul suo fine vita.

Infine serviranno dati. Oggi l’impatto ambientale dei data center viene misurato soprattutto attraverso consumi energetici, acqua ed emissioni. La nuova frontiera sarà misurarne anche l’impronta materiale: quante tonnellate di apparecchiature entrano nei data center, quanto durano, dove finiscono e quale percentuale viene realmente recuperata.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale viene spesso raccontata come una trasformazione immateriale, fatta di algoritmi, modelli e potenza di calcolo. Ma dietro ogni servizio AI esiste un’infrastruttura fisica composta da semiconduttori, metalli, batterie, server e chilometri di cavi. E con migliaia di nuovi data center in costruzione, il problema non sarà soltanto quanta energia consumerà l’AI, ma anche che cosa faremo delle sue montagne di hardware quando diventeranno rifiuti.

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