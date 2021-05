Al centro della nostra giornata c’è il grave data breach al sito del ministero della Giustizia, con la diffusione in chiaro di dati personali di candidati all’esame da avvocato, dalla data di nascita al codice fiscale, passando per gli esiti delle precedenti sessioni d’esame.

In primo piano anche la sanzione da 100 milioni di euro che l’Antitrust italiano ha elevato alla società Google per abuso di posizione dominante nel mercato delle app per ricariche di auto elettriche.

Altra notizia di rilievo, infine, è Elon Musk che scarica il bitcoin: troppo inquinante, per minare questa criptovaluta si consumano ogni anno 121 Twh di elettricità.

Data breach al sito del ministero della Giustizia. Ecco i dati in chiaro

di Luigi Garofalo

Diffusione di dati personali di candidati all’esame da avvocato: data di nascita, Codice Fiscale, residenza, esiti precedenti sessione esame.

Google, 100 milioni di multa da Antitrust: “Favoriva la sua app al posto di Enel X per ricaricare i veicoli elettrici”

di Flavio Fabbri

L’Agcm ha sanzionato le società Alphabet, Google e Google Italy per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Elisabetta Belloni, chi è la prima donna a capo del DIS

di Redazione

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Elon Musk scarica bitcoin: inquina troppo e non sarà accettato per l’acquisto di Tesla (a meno che non diventi green)

di Flavio Fabbri

I bitcoin consumano troppa energia, per produrli ci vogliono ogni anno 121 Twh di elettricità. Un volume di consumi pari a quello di Paesi come Argentina, Polonia o Egitto.

INWIT, ricavi a 190,2 milioni (+85%) e utile a 43,5 milioni (+30%) nel primo trimestre

di Paolo Anastasio

L’ad Giovanni Ferigo: ‘Si è chiuso un altro trimestre in crescita. Gli obiettivi di business plan e la guidance 2021 sono confermati’.

5G e uso locale dello spettro. Il ruolo delle ‘non telco’ per creare i Verticals

di Paolo Anastasio

Cresce in Italia come in tutta la Ue l’interesse per utilizzi innovativi dello spettro radio in chiave privata e locale per lo sviluppo di nuovi mercati verticali legati al 5G.

5G, cosa vogliono i consumatori? La copertura indoor più importante della velocità

di Paolo Anastasio

Per i consumatori la copertura indoor del 5G è un fattore più importante della velocità e del tempo di vita della batteria.

Rete 6G, primi standard entro il 2026. Un mercato globale stimato a 1.773 miliardi di dollari al 2035

di Flavio Fabbri

Possibile lancio mondiale delle reti commerciali 6G entro il 2028, in anticipo sulle precedenti stime, grazie all’accelerazione nell’implementazione delle tecnologie più avanzate, come l’intelligenza artificiale.

Data breach, nel 2020 l’85% delle violazioni è stato determinato da un errore umano

di Redazione

Il Data Breach Investigations Report di Verizon Business (DBIR 2021) rivela che gli attacchi di phishing sono aumentati dell’11%, mentre quelli che utilizzano ransomware del 6%.

Smart working. Piattaforma HR su cloud: sicura, produttiva e green. E si timbra a distanza

di Luigi Garofalo

La trasformazione digitale delle aziende non può che essere guidata anche dall’HR per valorizzare il proprio potenziale ed aumentare il business.

Talk online. Fuga da #WhatsApp. Il confronto (tecnico) #Telegram – #Signal

