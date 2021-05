Dopo l’INPS, questa volta è toccato al sito del ministero della Giustizia: data breach.

Da questa mattina sono in chiaro i dati personali di alcuni candidati alle prese con l’esame di Stato per diventare avvocato.

Data Breach al sito del ministero della Giustizia, ecco i dati personali in chiaro

In chiaro i dati di un candidato determinato (a distanza di qualche minuti ne compare uno diverso)

Tutti i dati identificativi

E anche le eventuali precedenti domande presentate

Luogo della convocazione

Questi dati sono visibili sia se si accede nell’area personale sia se si accede a questo link dedicato a “carica domanda”.

Noi abbiamo visualizzato i dati di Valentina, il suo cognome, la data di compilazione della domanda e a quale Corte di Appello l’ha inviata.

“In alcune Corti d’Appello so che l’elenco dei nomi e cognomi dei candidati ammessi all’orale è stampato e apposto in Tribunale”, racconta, a Cybersecurity Italia, Isabel Bassanelli, che visualizza nell’area personale i dati dei candidati alle prese con l’esame di Stato. “Ma qui si tratta”, continua Bassanelli, che è una dei componenti del Comitato per l’esame d’avvocato,