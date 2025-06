La soluzione AI di Codebaker pensata per automatizzare i processi di data entry nelle aziende sfruttando la tecnologia delle infrastrutture Cloud GPU di Seeweb ad alte prestazioni. Le opportunità e i vantaggi per le imprese.

Cos’è Data Alchemy

Nel panorama della digitalizzazione aziendale, il data entry rappresenta una delle attività più complesse e onerose: un nodo critico dove si intrecciano inefficienze, margini d’errore elevati e consumo di risorse. Un processo di immissione e gestione di dati in un sistema informatico, come database, fogli di lavoro o software aziendali, che consente di organizzare e gestire grandi quantità di informazioni, facilitando l’analisi, la reportistica e le decisioni aziendali.

In questo contesto si inserisce Data Alchemy, la piattaforma AI sviluppata dalla software house bolognese Codebaker, con l’obiettivo di automatizzare l’intero ciclo di gestione documentale, potenziandolo con l’intelligenza artificiale generativa e infrastrutture cloud-native altamente specializzate.

Data Alchemy è una piattaforma modulare di intelligenza documentale progettata per gestire in modo adattivo ed efficiente il flusso di dati provenienti da fonti eterogenee: documenti digitali (PDF, Word, Excel), scansioni o archivi cartacei digitalizzati.

Grazie all’efficace sinergia con Seeweb, provider nazionale di infrastrutture cloud ad alte prestazioni, Data Alchemy si potenzia e si propone come un modello di riferimento nel panorama dei servizi AI-based per il mondo enterprise, in un equilibrio virtuoso tra automazione, sovranità del dato e sostenibilità tecnologica.

Funzionalità

Le funzionalità principali della piattaforma includono l’estrazione intelligente di dati da documenti strutturati e semi-strutturati; modelli personalizzabili di riconoscimento dati, con campi obbligatori e opzionali adattabili a diversi contesti aziendali; validazione automatica tramite API integrate con sistemi gestionali per garantire coerenza e compliance normativa; esportazione e integrazione dati in formati standard o direttamente nei sistemi aziendali per generare insight e report data-driven.

Grazie al supporto di container (Docker, Kubernetes), Data Alchemy può essere distribuito in ambienti cloud o virtualizzati con estrema flessibilità, rendendolo ideale per aziende che operano in contesti complessi e variabili.

Le opportunità e i vantaggi per il mercato enterprise

Le aziende, oggi più che mai, necessitano di strumenti che automatizzino processi critici come il data entry. Data Alchemy risponde a questa urgenza semplificando l’accesso ai dati, la tracciabilità dei processi, la riduzione degli errori umani.

In termini economici, l’adozione di questa tecnologia può recuperare fino a 14.400 ore di lavoro annuo, aumentando la produttività del 1600% e riducendo del 95% i tempi di inserimento dati, con una capacità di elaborazione superiore ai 1000 documenti al giorno.

Luca Vitali, CTO & CEO Codebaker

“Ogni volta che un dipendente apre un PDF, legge una fattura e trascrive manualmente i dati nel gestionale, le aziende non stanno pagando solo per quei 5-10 minuti di digitazione: si tratta invece di tempo perso in attività che le macchine possono ottimizzare, liberando il potenziale creativo del personale e facendolo concentrare sulle attività più strategiche e redditizie.

Con Data Alchemy che si occupa delle attività di data entry, è possibile aumentare la produttività e restituire alle persone la possibilità di concentrarsi su quello che davvero conta e che porta business”, Luca Vitali, CTO & CEO Codebaker.

Le GPU Seeweb ad alte prestazioni

Per realizzare Data Alchemy, Codebaker ha scelto Seeweb come partner strategico per l’infrastruttura cloud. La scelta non è casuale. Seeweb ha messo a disposizione GPU cloud ad alte prestazioni progettate per sostenere carichi AI complessi.

Le GPU ad alte prestazioni (High-Performance GPU) rappresentano uno degli elementi più strategici nell’evoluzione dell’AI e dei servizi digitali avanzati per le imprese.

Soluzioni che rappresentano un asset strategico per tutte le aziende che vogliono automatizzare processi complessi, abilitare l’intelligenza artificiale su larga scala e mantenere controllo e compliance.

Nel mercato dei servizi digitali avanzati, le GPU ad alte prestazioni rappresentano il motore computazionale dell’economia dell’innovazione.

Le GPU di Seeweb offrono:

Scalabilità dinamica delle risorse computazionali;

delle risorse computazionali; Riduzione drastica dei tempi di training dei modelli AI;

dei modelli AI; Sicurezza e riservatezza grazie a un’architettura Private AI;

grazie a un’architettura Private AI; Sovranità del dato nel rispetto del GDPR, con data center localizzati in Italia;

nel rispetto del GDPR, con data center localizzati in Italia; Controllo e ottimizzazione dei costi, in alternativa trasparente alle piattaforme hyperscaler.

La soluzione adottata consente il completo isolamento delle istanze AI per ciascun cliente, evitando che i dati vengano condivisi o utilizzati per addestrare modelli esterni. In altre parole, ogni azienda mantiene la piena proprietà e controllo dei propri dati e del proprio modello.

Un ecosistema tecnologico sostenibile e scalabile

La partnership tra Codebaker e Seeweb ha dato vita a un ecosistema tecnologico “future-proof”, capace di crescere con le esigenze dei clienti e adattarsi ai trend futuri dell’AI enterprise.

Questo approccio non solo riduce il TCO (Total Cost of Ownership), ma accelera anche il time-to-market di soluzioni AI-driven pronte all’uso.

Innovare in sicurezza e sostenibilità

La collaborazione tra le due aziende si fonda su valori condivisi: innovazione, sicurezza e sostenibilità. L’obiettivo non era solo creare una piattaforma tecnologicamente avanzata, ma fornire al mercato una risposta concreta a problemi operativi reali, trasformando un vincolo in opportunità.

In un’economia guidata dai dati, dove l’AI si posiziona come asset strategico, Data Alchemy rappresenta un benchmark per tutte le aziende che cercano soluzioni scalabili, sicure e ad alto valore aggiunto nel campo della gestione intelligente delle informazioni.

Data Alchemy è la dimostrazione che AI, cloud e data governance possono coesistere in modo virtuoso, creando nuove possibilità per il business e ridisegnando i confini dell’efficienza operativa. Una testimonianza tangibile di come le imprese italiane, grazie a partnership mirate, possano guidare l’innovazione nei servizi digitali ad alta intensità tecnologica.

