DAS, mercato globale a 14,5 miliardi $ nel 2028 (+14% all’anno)

Il mercato globale dei DAS (Distributed antenna System) è destinato a crescere a dopia cifra nel prossimo quinquennio. E’ questo il primo dato che emerge dal report “Distributed Antenna Market 2023-2028” che analizza l’ecosistema e il suo impatto sull’infrastruttura wireless e sul suo sviluppo indoor e outdoor.

Analizza inoltre la relazione tra DAS e varie tecnologie di supporto come reti auto-organizzanti (Son), intelligenza artificiale e tecniche di antenne intelligenti 5G. Il rapporto fornisce previsioni per l’implementazione di apparecchiature, applicazioni, servizi e sistemi DAS dal 2023 al 2028.

Valuta il mercato in base alla copertura (esterna e interna), al tipo di DAS (attivo, passivo e ibrido), al tipo di operatore (gestori, aziende e neutral host) e ai casi d’uso verticali del settore e alle relative opportunità di mercato.

Casi d’uso

I casi d’uso includono dispositivi di consumo, automazione di fabbrica, veicoli connessi e vari servizi abilitati per l’IoT (People to People, People to Machine e Machine to Machine). Il rapporto prende in considerazione molti problemi di ottimizzazione come la copertura, la capacità e la gestione dello spettro.

DAS rappresenta una rete di nodi di antenne spazialmente separati, collegati a una sorgente comune tramite un mezzo di trasporto che fornisce un servizio wireless all’interno di un’area geografica o di una struttura. Il DAS sfrutta la tecnologia Multiple Input Multiple Output (MIMO), che consente alle reti di sfruttare più segnali come mezzo per ottimizzare le comunicazioni wireless.

Cos’è il DAS

Un’installazione DAS include antenne, scatole di controllo e fibre ottiche collegate a un hub. Questi nodi includono piccole antenne che si fondono discretamente nel loro ambiente. Spesso implementate su infrastrutture pubbliche esistenti (come pali delle utenze, lampioni e semafori), le reti DAS si basano sulla capacità di integrarsi perfettamente nel loro ambiente, che può essere all’aperto o al chiuso.

La quinta generazione wireless sta diventando un importante catalizzatore per la crescita dei sistemi di antenne avanzati. Le antenne 5G si troveranno praticamente ovunque nelle aree metropolitane, ma non saranno sufficienti. Sebbene la copertura notevolmente aumentata supporterà sicuramente molte delle prime applicazioni 5G, come il wireless fisso (alternativa ISP, back-haul e front-haul), non sarà sufficiente per supportare la copertura continua della mobilità 5G.

Questo sarà di vitale importanza per alcune applicazioni come le auto a guida autonoma e i servizi di veicoli connessi. MIMO e DAS svolgeranno un ruolo fondamentale nel supportare l’ambiente RF necessario per supportare le applicazioni correlate.

I risultati principali del rapporto:

• Il mercato DAS globale raggiungerà i 14,5 miliardi di dollari entro il 2028, con una crescita del 14,2% CAGR

• Il mercato DAS associato alle antenne intelligenti 5G raggiungerà i 7,8 miliardi di dollari entro il 2028

• Il DAS indoor ha un potenziale di crescita sette volte superiore a quello dell’implementazione outdoor

• Le implementazioni DAS attive guideranno il mercato, seguite da DAS ibride e passive

• Il Nord America guiderà il mercato complessivo in termini di implementazioni DAS e ricavi

• I sistemi di antenne intelligenti 5G dipendono da DAS e sono quindi mercati complementari

• La proprietà principale e il controllo di DAS saranno rispettivamente carrier, enterprise e neutral host