Dark Souls Remastered a picco su Steam

Come emerso da recenti dati, il pubblico di Steam sembra aver abbandonato in massa Dark Souls Remastered.

La nuova edizione di Dark Souls, infatti, avrebbe perso ben il 95% degli utenti nei primi 3 mesi.

I motivi sembrano dipendere da una release non proprio rifinita: molti utenti segnalano problemi persistenti alle modalità multigiocatore e bug diffusi. Le recensioni su Steam, poi, non sono eccezionali e il gioco non viene consigliato da molti recensori. La rimasterizzazione, in generale, non sembra aver venduto molto bene, visto che il gioco non è comparso nelle principali classifiche NPD.

Infine, è da considerare che all’orizzonte già si profila l’uscita di Dark Souls Trilogy, prevista per PlayStation 4, Xbox One e Switch a neanche un anno dopo la rimasterizzazione.