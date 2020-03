Presidente,

Rubrik

Rubrik ha nominato Dan Rogers come nuovo Presidente.

Rogers guiderà le operazioni GTM di Rubrik, azienda leader nel Multi-Cloud definendo la strategia di prodotto e marketing.

Rogers ha ricoperto il ruolo di CMO presso ServiceNow, dove negli ultimi 4 anni è stato cruciale per l’innovazione e la scalabilità dell’azienda, supportando una iper-crescita (3,5 miliardi di fatturato con una crescita anno su anno del 33%) e contribuendo a far diventare l’azienda una delle 500 società di software aziendali in più rapida crescita e l’azienda più innovativa secondo Forbes (2018).

Nel dettaglio, è stato responsabile della strategia GTM di ServiceNow dal lancio del prodotto, alla creazione della pipeline, inclusi i prezzi e il packaging, la demand generation, il marketing e la disponibilità dei prodotti, lo sviluppo delle vendite e la relazione con i clienti. Prima di ServiceNow, ha ricoperto posizioni mangeriali presso AWS, Salesforce e Microsoft.

Dopo la laurea in Economia presso l’University of Birmingham ha ottenuto in master MBA presso l’Università di Harvard.