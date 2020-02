Dan Houser sta per lasciare Rockstar Games

Rockstar Games ha annunciato che il co-fondatore Dan Houser lascerà la compagnia a marzo, dopo oltre due decenni di servizio.

A darne notizia è stata Take-Two Interactive, che ha indicato l’11 marzo 2020 come ultimo giorno di Houser. Il documento riferisce anche che Houser è in “pausa estesa” dalla società dalla primavera del 2019, per motivi non meglio specificati.

Il valore azionario di Take-Two Interactive è calato del 6% in un singolo giorno a seguito della notizia, una percentuale corrispondente a circa 800 milioni di dollari. Le azioni della società erano attestate su un valore di 127,44 $ a martedì e sono arrivate a 119,81$ il giorno successivo.

L’impatto è notevole, ma proporzionale all’importanza di Houser. Oltre a essere produttore e vicepresidente dell’azienda, Houser è stato autore di punta di diversi giochi Rockstar (tra cui entrambi i Red Dead Redemption e tutti i Grand Theft Auto).

Rockstar è da oltre 20 anni un tassello fondamentale di Take-Two, ma la sua importanza è aumentata con l’avvento di Grand Theft Auto V, che ha superato lo scorso novembre i 115 milioni di unità vendute.

Un portavoce di Rockstar Games ha chiarito che Sam Houser, fratello di Dan, rimarrà nel ruolo di presidente.