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Damiani (Fi): “Collaborazione istituzioni e associazioni fondamentale”

Damiani (Fi): “Collaborazione istituzioni e associazioni fondamentale”

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Damiani (Fi): “Collaborazione istituzioni e associazioni fondamentale” Adnkronos

(Adnkronos) – “È fondamentale instaurare e consolidare un rapporto di collaborazione tra le istituzioni e le associazioni che da molti anni si occupano di educazione finanziaria”. Lo ha detto il senatore Dario Damiani (Fi), componente della 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio, a margine del convegno ‘Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la Gen Z per costruire il futuro’, promosso su sua iniziativa al Senato della Repubblica in collaborazione con Aief e Value Partners, dedicato alla presentazione della ricerca sulla Generazione Z. 

Damiani ha sottolineato la necessità di “aiutare il nostro Paese a risalire nelle classifiche internazionali”, richiamando i dati emersi dall’indagine presentata durante l’incontro. “Questi ragazzi, che hanno un’età compresa tra i 14 e i 28 anni, rappresentano il futuro dell’Italia: hanno già iniziato a compiere scelte economiche importanti o si accingono a farlo”, ha spiegato. 

 

Secondo il senatore, la diffusione degli strumenti digitali, dei social media e della moneta virtuale rende ancora più urgente un’azione condivisa tra istituzioni e realtà che operano nel settore. “Unire le forze tra istituzioni e associazioni permette di agire tempestivamente per colmare un divario che non riguarda solo i giovani, ma attraversa diversi settori”, ha osservato. Damiani ha infine evidenziato come l’educazione finanziaria rappresenti un tema trasversale, che interessa anche le piccole e medie imprese e il superamento del divario di genere.  

“È necessario promuovere l’autonomia finanziaria delle donne, affinché possano gestire i propri redditi e compiere scelte economiche in modo indipendente. Collaborare tra associazioni e istituzioni serve proprio a colmare queste disparità”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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