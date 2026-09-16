Dalmasso (Satispay): “Iban discrimination danneggia cittadini e imprese per miliardi di euro”

(Adnkronos) – “Il costo dell’Iban discrimination? Elevatissimo, parliamo sicuramente di svariati miliardi”. Lo dichiara Alberto Dalmasso, founder e Ceo di Satispay, a margine dell’incontro alla Camera dei deputati ‘Stop alla discriminazione dell’Iban: un diritto europeo da far rispettare’. “È un tema di costo di fare impresa, di mancata competitività in generale e di mancata opportunità di creare grandi campioni europei”.
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