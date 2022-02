Dall’eCommerce al branded content, i nuovi modelli di business dell’editoria digitale

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

In un precedente articolo abbiamo affrontato nella nostra rubrica i modelli di business a disposizione di un sito di notizie online: hard e metered paywall, paywall dinamici e regole di ingaggio che compendiamo la dimensione gratuita di alcuni contenuti con l’accesso ad aree a pagamento.

L’editoria digitale, soprattutto se non si occupa solo di notizie, ha però la possibilità di sviluppare anche nuove forme di monetizzazione dei contenuti grazie alla relazione di fiducia che intrattiene con i lettori e grazie al rapporto versatile che può intraprendere con gli inserzionisti e con gli strumenti di monetizzazione del traffico online che la Rete mette a disposizione.

Tali nuove forme possono essere oggi sperimentate con più fiducia rispetto ad un tempo grazie ad un uso più strategico dei social media e dei formati editoriali non solo come canali per affermare il brand e accrescere il traffico sul sito, ma come piattaforme che offrono in sè opportunità di monetizzazione. Allo stesso modo la diffusione di metodi di pagamento e la crescente propensione al pagamento anche di somme limitate possono supportare la valutazione di modelli che si incrociano con il commercio elettronico e con le modalità con cui esso nel tempo si sta sviluppando.

Si propone di seguito un diagramma non esaustivo, ma utile a verificarne la portata alla luce delle iniziative che attualmente la testata opera nel rispetto dell’idea che i media digitali possono aiutare anche ad estenderne il posizionamento per parlare a pubblici nuovi, per età e per interessi.