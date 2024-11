Net Neutrality via di nuovo con Trump e meno fondi pubblici alla banda larga per favorire Starlink e SpaceX. Posizioni più morbide in tema di antitrust e criptovalute.

In che direzione si muoverà la Tech industry Usa con Trump?

Pieni poteri e mani libere per Trump, il presidente eletto che controllerà il Senato e la Camera dei rappresentanti entrambe a maggioranza repubblicana. Anche la maggioranza della Corte Suprema è composta principalmente da giudici nominati dai presidenti repubblicani, tra cui tre nominati dal presidente Trump durante il suo primo mandato.

Le Big tech sono tutte con Trump, da Microsoft a Amazon e Meta, tutti si sono già congratulati con il nuovo presidente. Che direzione prenderà la Tech industry Usa con il nuovo corso trumpiano? Le previsioni di Tech Industry Pressi danno un’idea dei temi sul tavolo del neo presidente.

TikTok si salva negli Usa

Intanto, con Trump alla presidenza TikTok potrebbe avere vita più facile rispetto alla chiara posizione contraria assunta dall’amministrazione Biden nei confronti del social cinese che rischiava l’oscuramento negli Usa. Oscuramento che con Trump sembra molto meno probabile in futuro.

Sta di fatto che Bytedance, la società che controlla TikTok, ha visto la vittoria di Trump come la sua migliore speranza per evitare l’esito più estremo, vale a dire il divieto negli Usa.

Intelligenza artificiale, cancellato l’ordine esecutivo di Biden?

L’ordine esecutivo del presidente Biden sull’intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile verrà quasi certamente revocato. Nella sua piattaforma ufficiale, il partito repubblicano ha promesso di “abrogare il pericoloso ordine esecutivo di Joe Biden che ostacola l’innovazione dell’intelligenza artificiale” e di supportare invece uno sviluppo dell’intelligenza artificiale “radicato nella libertà di parola e nella prosperità umana” piuttosto che “in idee di sinistra radicale”.

Queste idee includevano protezioni per i lavoratori, diritti civili e altre protezioni per i consumatori. Se alcuni elementi dell’ordine di Biden sopravviveranno in tutto o in parte, inclusi i vari meccanismi burocratici e i ruoli che ha creato nelle agenzie federali o il memorandum sulla sicurezza nazionale recentemente pubblicato, è una questione aperta.

Cosa significherà in pratica la politica di Trump sull’intelligenza artificiale rimane poco chiaro; il presidente eletto Trump ha firmato due ordini esecutivi sull’intelligenza artificiale durante il suo primo mandato, a febbraio 2019 e dicembre 2020, il che potrebbe fornire alcuni indizi su come la nuova amministrazione affronterà la questione.

Criptovalute, via il presidente della SEC contrario ai Bitcoin nominato da Biden

L’esito delle elezioni del 2024 è stata una grande vittoria per la lobby delle criptovalute, che avrebbe speso più di 130 milioni di dollari per assicurarsi un governo più amichevole. Dato che il Partito Repubblicano ha promesso di porre fine alla “repressione illegale e antiamericana delle criptovalute” dei Democratici nella sua piattaforma ufficiale del partito, si presume che una seconda amministrazione Trump allenterà le normative sulle criptovalute, anche attraverso un’azione esecutiva. Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), un uomo nominato da Biden che ha attaccato aggressivamente il mercato delle criptovalute e in precedenza lo ha descritto come “pieno di frodi, truffe, fallimenti e riciclaggio di denaro”, probabilmente verrà cacciato, data la promessa di Trump di licenziare Gensler il suo primo giorno di ritorno in carica per “rendere Bitcoin di nuovo grande”.

Commercio e dazi, rischio guerra commerciale?

La politica tecnologica degli Stati Uniti è sempre più una questione geopolitica, in particolare nella corsa per “battere” la Cina. I dazi potrebbero svolgere un ruolo importante nel plasmare l’approccio della prossima amministrazione e potrebbero innescare una guerra commerciale. Trump ha promesso di imporre una tariffa universale del 20% su tutte le importazioni, con una tariffa aggiuntiva di almeno il 60% su tutte le importazioni cinesi.

E mentre i beni sono tradizionalmente considerati articoli fisici, il mondo si sta avvicinando a una corsa per controllare beni e informazioni non fisici. C’è anche la possibilità che il presidente eletto Trump inverta gli sforzi dell’amministrazione Biden per lavorare con gli alleati europei su accordi di libero scambio e trasferimento dati, incluso il recente Data Privacy Framework. Non è chiaro cosa accadrà al Consiglio per il commercio e la tecnologia USA-UE, una sede bilaterale creata dal presidente Biden e dai funzionari dell’UE nel 2021.

Libertà della Rete, Trump lascerà perdere?

l’impegno degli Stati Uniti per un internet libero e aperto potrebbe scemare sotto Trump. Gli Stati Uniti hanno da tempo svolto un ruolo nel sostenere un internet aperto, in particolare nel resistere agli sforzi autoritari di frammentare l’internet globale o creare infrastrutture che limitino la connettività e la libera espressione. Mentre l’amministrazione Biden ha guidato una dichiarazione congiunta di oltre 60 nazioni nota come “Dichiarazione per il futuro di Internet”, Trump potrebbe avere meno interesse in tali sforzi diplomatici nel perseguimento di un approccio più nazionalistico.

Privacy

I problemi di privacy e sorveglianza probabilmente saliranno alla ribalta negli stati degli Stati Uniti, in particolare se l’amministrazione Trump manterrà la promessa di mobilitare le agenzie federali per deportare milioni di immigrati e gli stati repubblicani continueranno a criminalizzare l’aborto.

Antitrust, Trump non favorevole e spacchettare Google

Trump ha suggerito che si sarebbe fermato prima di cercare una separazione di Google a seguito di una sentenza nel caso antitrust della ricerca di Google emessa ad agosto.

6. Connettività, via la net neutrality e Starlink favorito

L’accesso alla banda larga rimane un importante problema di politica tecnologica negli Stati Uniti, dato il persistente divario digitale tra le famiglie a basso reddito e le comunità rurali. Un programma chiave che ha contribuito a colmare il divario digitale negli Stati Uniti è stato l’Affordable Connectivity Program (ACP), che ha fornito sussidi mensili a 23 milioni di famiglie per connettersi a Internet. Tuttavia, l’assorbimento dei sussidi è stato superiore alle aspettative e il Congresso deve estendere ulteriori finanziamenti per mantenere attivo il programma.

Con i repubblicani ora al controllo del Senato, le prospettive di rilanciare l’ACP e renderlo permanente rimangono incerte. Mentre il vicepresidente eletto JD Vance ha precedentemente espresso sostegno all’ACP, uno dei principali ostacoli sarà, ancora una volta, il senatore Cruz, che in precedenza aveva promesso di combattere i finanziamenti per il programma.

C’è più ottimismo sul fatto che il Congresso manterrà i finanziamenti per la banda larga ad alta velocità nelle aree rurali non servite e sottoservite attraverso programmi come l’Universal Service Fund (USF), che il senatore Cruz sostiene. Le regole sulla neutralità della rete, che sono state infrante sotto l’amministrazione Trump e ripristinate sotto l’amministrazione Biden, dovrebbero essere infrante di nuovo. Il commissario della FCC Brendan Carr assumerà la presidenza della Commissione.

Il commissario Carr ha anche preso di mira il piano per l’infrastruttura a banda larga dell’amministrazione Biden, scrivendo sul Wall Street Journal che “[u]n base alle politiche Biden-Harris, ci vuole troppo tempo e costa troppo costruire la banda larga in America”. Ha scritto con approvazione del servizio Starlink di Elon Musk, che sarà probabilmente favorito dall’amministrazione repubblicana.

