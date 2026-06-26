La nuova sezione dedicata all’AI si inserisce nel Piano export di Tajani e rafforza la spinta pubblica su digitalizzazione e competitività internazionale. Un’opportunità che presenta limiti e sfide.

Fondo 394/81, 200 milioni per l’AI: così SIMEST amplia il ruolo della finanza agevolata tra export e innovazione

L’intelligenza artificiale (AI) entra ufficialmente tra gli strumenti della strategia italiana per la competitività internazionale. Il Comitato Agevolazioni, presieduto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), ha approvato la costituzione di una nuova sezione del Fondo 394/81 da 200 milioni di euro destinata alle imprese che intendono investire nell’AI.

L’iniziativa si inserisce nel Piano per l’export promosso dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della principale misura di finanza agevolata gestita da SIMEST. Più che una nuova politica dedicata all’intelligenza artificiale, la scelta estende il raggio d’azione di uno strumento già esistente, confermando una tendenza che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il perimetro del Fondo oltre la sua vocazione originaria.

Nato oltre quarant’anni fa per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Fondo 394/81 è oggi chiamato a sostenere anche investimenti legati alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione dei processi produttivi. Un’evoluzione che riflette un cambiamento più ampio nelle politiche pubbliche: la competitività internazionale non dipende più soltanto dalla capacità di esportare, ma anche dal livello tecnologico delle imprese.

Come funziona il Fondo e la nuova sezione dedicata all’AI

Gestito da SIMEST per conto della Farnesina, il Fondo 394/81 finanzia progetti di sviluppo internazionale attraverso strumenti dedicati all’ingresso in nuovi mercati, all’e-commerce, alla partecipazione a fiere, al temporary management, al rafforzamento patrimoniale e al conseguimento di certificazioni. Nel tempo, come detto, il suo raggio d’azione si è progressivamente esteso fino a comprendere investimenti nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica.

La nuova sezione dedicata all’intelligenza artificiale si inserisce in questa traiettoria. L’obiettivo è sostenere investimenti che possano rafforzare la capacità competitiva delle imprese, riconoscendo come l’adozione dell’AI stia diventando un fattore sempre più rilevante per produttività, organizzazione aziendale, gestione delle filiere e presenza sui mercati internazionali.

L’innovazione entra stabilmente nelle politiche per l’export

In questo quadro SIMEST consolida il proprio ruolo di finanziaria pubblica per lo sviluppo internazionale. Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e parte del Sistema Italia insieme a MAECI, ICE e SACE, negli ultimi anni ha ampliato la propria missione, affiancando agli strumenti tradizionali per l’export interventi destinati alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione.

La dotazione di 200 milioni di euro segnala la volontà di imprimere un’accelerazione agli investimenti senza creare un nuovo canale amministrativo. La scelta di utilizzare il Fondo 394/81 consente infatti di fare leva su procedure già consolidate e conosciute dalle imprese, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attivazione delle risorse.

Ma il Fondo riuscirà davvero ad accelerare l’adozione dell’AI?

È la domanda che accompagnerà inevitabilmente questa nuova misura. L’introduzione di una sezione dedicata all’intelligenza artificiale rappresenta un segnale politico rilevante, ma resta da verificare quale sarà la sua capacità di incidere sulla trasformazione tecnologica del sistema produttivo.

Il Fondo 394/81 è uno strumento consolidato e largamente utilizzato dalle imprese orientate all’internazionalizzazione. Proprio la sua struttura, tuttavia, tende a favorire aziende già organizzate, con una sufficiente capacità finanziaria e progettuale per predisporre investimenti complessi. Per molte piccole e medie imprese, soprattutto quelle meno avanzate sul piano digitale, l’accesso potrebbe risultare meno immediato.

Anche la dotazione di 200 milioni di euro va letta nella giusta prospettiva. Si tratta di uno stanziamento significativo sotto il profilo della politica industriale, ma inevitabilmente limitato rispetto al fabbisogno di investimenti necessario per diffondere l’intelligenza artificiale in modo capillare nel tessuto produttivo italiano. È plausibile che le risorse si concentrino sui progetti più maturi e strutturati, lasciando aperto il tema di come accompagnare la platea più ampia delle PMI nel percorso di adozione delle nuove tecnologie.

Le sfide restano quelle dell’ecosistema

Un ulteriore elemento riguarda la frammentazione degli strumenti pubblici. Crediti d’imposta, misure del PNRR, incentivi regionali, fondi SIMEST e altri interventi convivono oggi in un quadro articolato che, pur ricco di opportunità, non sempre appare semplice da interpretare per le imprese. Più che la disponibilità delle risorse, in molti casi il problema è la loro accessibilità e il coordinamento tra le diverse misure.

Esiste poi una questione più sostanziale. L’adozione dell’intelligenza artificiale non coincide con l’acquisto di software o piattaforme tecnologiche. Richiede investimenti in competenze, revisione dei processi, formazione del personale e cambiamenti organizzativi.

Se il sostegno pubblico resterà concentrato prevalentemente sugli investimenti materiali o sulle spese ammissibili, senza accompagnare la trasformazione delle imprese, il rischio è che l’impatto economico risulti inferiore alle aspettative.

La misura sarà quindi valutata soprattutto sui risultati. Il numero delle imprese coinvolte, l’effettiva diffusione dell’AI nei processi produttivi, l’aumento della produttività e della capacità di esportazione rappresenteranno gli indicatori più significativi per misurarne l’efficacia.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz