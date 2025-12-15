La piattaforma di trading online ha elencato le wild card che potrebbero scombinare il prossimo anno. Animali a dieta, intelligenze artificiali come Ceo, boom delle nascite e computer quantistici che minacciano la sicurezza digitale globale.

Il futuro è fatto di segnali forti e deboli. Se i primi riguardano quei trend di cui si possono vedere già oggi le tracce, i secondi sono i jolly, o in gergo wild card, che fanno saltare il banco. Proprio di questa seconda categoria si occupa “Outrageous prediction 2026”, il rapporto di Saxo, piattaforma di trading online, che stila una serie di ipotesi provocatorie per il prossimo anno. “Non sono una visione d’insieme o una previsione; sono esperimenti mentali a bassa probabilità e ad alto impatto”, scrive Saxo, “progettati per stimolare l’immaginazione e acuire il dibattito su cosa potrebbe accadere se le cose facessero un balzo in avanti in modo inaspettato”.

Rischi quantistici

Nel 2026 secondo Saxo potrebbe arrivare il “Q-Day”, il momento in cui un computer quantistico dimostrerà di poter infrangere tutti gli standard di sicurezza digitale. Email, bonifici, portafogli di criptovalute, sistemi aziendali, saranno tutti esposti a un enorme rischio. E con il rischio arriverà la sfiducia. Le criptovalute saranno il settore più colpito. I vecchi indirizzi Bitcoin inizieranno a sembrare vulnerabili, spingendo verso una fuga precipitosa che farà crollare le cripto a zero. Discorso simile varrà per la finanza tradizionale. L’oro schizzerà verso i 10mila dollari, in quanto asset “senza password” per eccellenza. La ricostruzione dei sistemi di sicurezza avverrà, ma con molta fatica, e ci sarà sempre la minaccia di un attacco ad aleggiare nell’aria.

Baby swifties

A giugno 2026 la popstar Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce si sposeranno nella villa Holiday House di Watch Hill, comprata da lei oltre dieci anni fa. Il matrimonio sarà tra gli eventi glamour dell’anno, anche se molto ristretto. La previsione di Saxo è questa: la coppia, una volta sposata, avrà un figlio o una figlia. Per preservare l’integrità della prole, i genitori decideranno di vivere un’esistenza ritirata, lontana dalle luci dei riflettori e dai social. Il loro stile di vita da digital detox ispirerà frotte di giovani swifties (fan di Taylor Swift), millennial e membri della Generazione Z, generando un boom delle nascite e una vita spostata sempre più offline.

Oltre il populismo

Le elezioni di medio termine degli Usa di novembre 2026 saranno il peggio che la politica americana potrà offrire: alla Camera vinceranno i democratici, anche se con un margine ridotto, mentre al Senato i Repubblicani. Tutti però utilizzeranno senza remore deepfake, intelligenza artificiale, fake news per scagliarsi gli uni contro gli altri. Una massiccia campagna guidata da elettori indipendenti richiederà voci più equilibrate e ragionevoli, e si registrerà un rilancio di valori come unità e civiltà, per preservare l’integrità delle istituzioni americane e del dibattito civile.

Animali a dieta

Perdere peso coinvolgerà tutti, persino gli animali. Entro la fine del 2026 un’azienda lancerà nuovi trattamenti a base di GLP-1 (ormone per la perdita di peso) in pillole, invece che tramite iniezione. Questo ne accelererà la diffusione, e le persone useranno il farmaco anche solo per tenersi in forma. Gli effetti per la salute saranno positivi, e dopo aver debellato l’obesità tra gli esseri umani si passerà agli animali domestici. Gli attivisti denunceranno l’eccesso di potere delle aziende farmaceutiche, mentre i veterinari elogeranno il miglioramento della salute degli animali. Il successo del farmaco scuoterà l’industria alimentare, della ristorazione e del pet food, dove un consumo ipocalorico minaccerà i profitti.

Colonizzare lo spazio

Dopo diversi lanci di successo dei razzi Starship di SpaceX, l’azienda verrà quotata in borsa (attualmente non lo è), ottenendo la valutazione all’ingresso più alta di sempre, ben oltre i mille miliardi di dollari. Elon Musk annuncerà un programma di lanci aggressivo, aprendo le prenotazioni per spedizioni sulla Luna e su Marte per gli anni a venire, raggiungendo presto migliaia di miliardi di dollari di prenotazioni. Tra i piani di SpaceX anche il lancio e lo stazionamento di navi cisterna per il rifornimento di astronavi in ​​orbita terrestre, che consentiranno massicce consegne di carichi utili sulla Luna nel 2027 e su Marte negli anni successivi, con l’obiettivo di costruire basi lunari e marziane su larga scala. Musk dichiarerà di volersi unire alla pionieristica missione con equipaggio su Marte nella finestra di lancio di gennaio 2029. Molte industrie valuteranno di trasferire sedi sulla Luna, per sfruttare i vantaggi dell’assenza di gravità, ma poi ci ripenseranno per il costo esagerato.

Ceo per AI

Secondo Saxo, nel 2026 un’azienda “blue chip”, quotata cioè in borsa con valore di mercato elevato, potrebbe stupire il mondo nominando un’intelligenza artificiale come amministratore delegato. Il consiglio conferirà all’AI l’autorità di firma seguendo tre direttive: profitto, soddisfazione dei clienti e dei dipendenti. Un Ceo umano co-firmerà tutte le documentazioni, il presidente del consiglio di amministrazione manterrà il diritto di veto e un team di esperti controllerà che l’AI non faccia errori. L’intelligenza artificiale apparirà come avatar in tutte le riunioni, rispondendo alle domande degli analisti con dashboard in tempo reale. Si registreranno netti miglioramenti: tempi di consegna ridotti, sprechi diminuiti e margini in aumento. Inizialmente, sindacati e autorità di regolamentazione dimostreranno reticenza. Poi, quando il posto di lavoro resisterà agli scossoni, altre aziende imiteranno, seguendo lo slogan “Visione umana, esecuzione artificiale”.

Oro colato

La Cina sorprenderà il mondo annunciando riserve auree molto più vaste di quelle dichiarate fino al 2025, sufficienti a superare quelle degli Stati Uniti. Poco dopo, Pechino compirà una mossa ancora più dirompente, dichiarando che lo yuan offshore (quello che gira fuori dalla Cina) sarà parzialmente coperto dall’oro, rafforzando la valuta cinese. Questo “yuan dorato” trasformerà i caveau di Shanghai, Shenzhen e Hong Kong nell’epicentro di un nuovo sistema monetario globale.

Cattive vibe

L’era dell’intelligenza artificiale “vibe-coded” (quando i programmatori non scrivono più il linguaggio di codice ma danno istruzioni all’AI) arriverà a una fine brusca e caotica. Le aziende scopriranno a poco a poco che i codici che le intelligenze artificiali hanno prodotto sono di pessima qualità. Una manciata di piccoli problemi si trasformerà in crisi vere e proprie: algoritmi malfunzionanti innescheranno un crollo improvviso del mercato, e le società realizzeranno che gran parte della loro infrastruttura digitale è stata costruita da sistemi che nessuno comprende appieno. Ci sarà quindi bisogno di una nuova professione, gli “addetti alle pulizie AI” o disinfestatori, programmatori e revisori umani incaricati di tracciare, neutralizzare e ricostruire sistemi difettosi.

