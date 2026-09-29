D’Alba (Avolta): “Lancio ‘Piacenza 1714′ per progetto ‘Origini Edition’, valorizzare eccellenze”

(Adnkronos) – “Il lancio del panino ‘Piacenza 1714’, rientra all’interno di un progetto più ampio intitolato ‘Origini Edition’. Autogrill si impegna a voler valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane e, per farlo, mette a disposizione il proprio network di quasi 400 punti vendita e le capacità logistiche per dare visibilità e attivare un volano economico importante, legato agli acquisti che stanno dietro al lancio di questi prodotti”. Così Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta, intervenendo oggi a Piacenza alla presentazione del panino lanciato da Autogrill, parte di Avolta, l’ultimo della selezione ‘Origini Edition’ che celebra la qualità dei prodotti italiani certificati Dop e Igp.

“È un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Autogrill, parte di Avolta e la Fondazione Qualivita, con il sostegno della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e del Ministero dell’Agricoltura – spiega D’Alba – L’obiettivo è valorizzare e comunicare quello che è il patrimonio enogastronomico italiano. La cucina italiana è patrimonio dell’Unesco – approfondisce – e noi sentivamo l’esigenza, come azienda leader nel travel retail, di comunicare ai nostri milioni di consumatori, attraverso il lancio di prodotti, il valore del nostro patrimonio: consorzi, prodotti di eccellenza e produzioni grandi o più piccole”.

“Dietro a queste produzioni, a volte centenarie, c’è una storia che cerchiamo di raccontare non solo tramite il cibo, ma anche attraverso un’attività di infotainment che consente ai nostri viaggiatori di documentarsi su ciò che stanno degustando – aggiunge – Nello specifico, il panino Piacenza è fatto ovviamente con la Coppa Piacentina Dop”.

La denominazione ‘1714’ del panino appena lanciato deriva da una testimonianza storica custodita negli archivi del Collegio Alberoni e delle istituzioni piacentine. ‘In quell’anno – racconta D’Alba – il cardinale Alberoni, membro della corte spagnola, richiedeva e portava il prodotto in Spagna proprio per la sua eccellenza e qualità, utilizzandolo come dono nelle relazioni diplomatiche. Da lì è nata l’idea di richiamare la città di Piacenza e la data in cui si trova traccia di questo eccezionale salume”. Gli altri ingredienti sono “l’Asiago Dop Fresco, un’altra eccellenza italiana nel settore caseario, anch’essa conosciuta in tutto il mondo, insieme a una maionese con l’Aceto Balsamico di Modena Igp”, illustra.

Proporre alla clientela le eccellenze della cucina italiana in un unico prodotto “serve a offrire una varietà che testimonia, anche ai tanti stranieri che visitano il nostro Paese, non solo l’eccellenza dei nostri prodotti, ma anche la quantità incredibile di produttori, consorzi e specialità che possiamo offrire”, afferma il general manager.

Infatti, “l’impegno di Autogrill è innanzitutto quello di distribuire questi prodotti su scala nazionale: grazie alle nostre capacità logistiche, riusciamo a dare visibilità e a generare volumi importanti per le produzioni territoriali”, evidenzia D’Alba. “Si crea così -continua- un indotto lavorativo che garantiamo a queste produzioni, ma c’è anche una grandissima importanza comunicativa, perché rendiamo produzioni magari di nicchia, o comunque non enormi, disponibili a una vastissima platea di consumatori”. Quello lanciato oggi fa parte di un progetto continuativo. “Oltre al panino Piacenza, ne abbiamo lanciati altri tre, dedicati al Prosciutto di Carpegna, alla Burrata di Andria e alla Mozzarella di Gioia del Colle, oltre ad altri ingredienti – approfondisce D’Alba – Il progetto vuole essere continuativo, con un risvolto sia economico sia culturale e divulgativo. Ogni lancio di un panino, infatti, è accompagnato da attività di comunicazione e infotainment all’interno dei punti vendita, per far sì che i nostri consumatori possano scoprire la storia e tutto ciò che c’è dietro alla produzione di queste eccellenze italiane”, conclude.

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