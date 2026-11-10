Dal Nord alle isole, FiberCop avvicina l’Italia ai servizi di domani

Con la sua infrastruttura, FiberCop percorre l’Italia seguendo la geografia dei territori e rispondendo alle esigenze delle comunità con un approccio che integra tecnologia, paesaggi ed equilibri naturali. Da una città all’altra supporta imprese e attività, avvicina istituzioni e luoghi della cultura e amplia l’accesso e l’inclusione nei centri minori. È un’infrastruttura capillare e resiliente, sviluppata dall’azienda con investimenti propri e risorse del PNRR, che trasforma la connettività in una leva per la crescita digitale.

Il viaggio della fibra

Il viaggio della fibra parte dal Nord, tra distretti industriali e centri abitati. Qui risponde alle esigenze di famiglie, realtà produttive e amministrazioni, garantendo connessioni affidabili per lavorare, studiare e accedere ai servizi pubblici, con effetti positivi sulla competitività. La fibra ottica diventa così una presenza essenziale nella quotidianità capace di rafforzare il tessuto economico.

Edge data center, quando il dato resta vicino all’utente

Sul fronte tecnologico la posa della fibra procede di pari passo con l’edge computing, un modo diverso di gestire i dati, che porta capacità di elaborazione vicino a chi ne ha bisogno. Un edge data center è una struttura che ospita capacità di calcolo, archiviazione e applicazioni vicino a utenti e aziende, nel luogo in cui i dati nascono, anziché concentrarle in pochi grandi centri come avviene con il cloud tradizionale.

Nuovi servizi real time

Elaborare le informazioni sul posto accorcia i tempi di risposta e apre la strada a servizi in tempo reale, preziosi per l’industria, la sanità, le smart city e la gestione delle infrastrutture critiche.

Dopo Roma, nuovi edge data center in arrivo

Le centrali FiberCop si trasformano quindi in hub digitali, dove la fibra incontra la potenza di calcolo. Il primo edge data center (in programma ce ne sono cento) è già attivo a Roma; seguiranno Torino, Genova e Bologna e, nel 2027, Verona e Firenze. FiberCop mette a disposizione degli operatori un’infrastruttura aperta che integra connettività e computing e, grazie alla diffusione delle centrali in tutta Italia, porta l’elaborazione là dove i dati vengono generati: la rete si evolve così da semplice canale di trasporto delle informazioni a spazio in grado di ospitare servizi e applicazioni distribuite.

Cambia il ruolo della rete: non più soltanto transito dati

Cambia così anche il ruolo dell’infrastruttura, destinata a diventare non più soltanto il canale di transito dei dati ma uno spazio in grado di ospitare servizi e applicazioni distribuite. FiberCop mette a disposizione degli operatori un’infrastruttura aperta, integrando connettività e computing. Il punto di forza è la diffusione delle centrali in tutta Italia, che consente di portare l’elaborazione là dove i dati vengono generati.

La fibra ovunque (anche negli eremi francescani)

Le possibilità un tempo riservate alle grandi città raggiungono ora anche i luoghi più raccolti. Nelle Marche la fibra entra negli eremi francescani, da sempre dedicati alla spiritualità e alla cultura, e arriva anche nel tessuto produttivo che li circonda, fatto di piccole e medie imprese, botteghe artigiane, commercio, turismo e servizi, dove una connessione di qualità è ormai la condizione per affrontare la trasformazione digitale.

Per chi lavora e produce sul territorio la rete diventa un punto di riferimento e, per capacità e affidabilità, può sostenere applicazioni più evolute e modalità di lavoro più rapide, integrate e sicure, accompagnando nel tempo i percorsi di innovazione.

A Sud connubio fra fibra e turismo

Scendendo verso Sud la rete incontra zone in cui innovazione, turismo e risorse locali possono crescere insieme. Connessioni più evolute rafforzano le attività economiche, migliorano l’esperienza dei visitatori e rendono le prestazioni pubbliche più accessibili, promuovendo le specificità locali. In questo quadro si inserisce la collaborazione tra FiberCop e le istituzioni del territorio, concretizzata nell’accordo con la Provincia di Caserta per facilitare la realizzazione della rete limitando l’impatto sulle comunità tramite micro trincee (ecco il Protocollo intesa UPI FIBERCOP). Nel golfo di Napoli, la fibra raggiunge Capri, una delle mete più iconiche del Mediterraneo, dove corre tra strade tortuose, negozi e caffè all’aperto per migliorare servizi e infrastrutture a beneficio di tutti.

A Maratea la fibra sotto il selciato

Più a Sud, lungo il Tirreno, la fibra si fa strada a Maratea, dove ogni intervento nasce dal rispetto del contesto. I cavi si snodano lungo le vie del Borgo dove il lavoro di posa è stato interamente manuale, perché nessun mezzo pesante può entrare. L’acciottolato, plasmato nel tempo anche dagli agenti atmosferici, è parte dell’identità urbana: i ciottoli vengono rimossi uno a uno, numerati e ricollocati esattamente nello stesso punto, in modo che l’immagine complessiva del Borgo resti intatta, mentre sotto il selciato prende posto la fibra.

La fibra a Gerace per la tutela del patrimonio

In Calabria, l’infrastruttura arriva a Gerace e attraversa il borgo fino alla cattedrale normanna, dove favorisce la conoscenza del centro storico e le attività di studio e restauro della Cittadella Vescovile, mostrando come l’innovazione possa affiancare la tutela del patrimonio.

La fibra in Sicilia, da Racalmuto ai cavi anti-sismici di Vulcano

Oltre lo Stretto, il percorso raggiunge la Sicilia, un’isola in cui borghi dell’entroterra e paesaggi di straordinario valore si alternano a breve distanza. Qui la connettività assume più di un volto. A Racalmuto, nell’Agrigentino la fibra arriva fino alle abitazioni, mentre sull’isola di Vulcano i cavi si trasformano in sentinelle: una sperimentazione condotta con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologiaha permesso di registrare oltre 1.400 eventi sismici in un solo mese.

Il percorso attraversa il mare e approda in Sardegna, dove la fibra collega borghi e città, aree industriali e località turistiche, avvicinando l’isola al resto del mondo nel rispetto della sua identità.

Fibra contro lo spopolamento

Dietro ai cantieri c’è un lavoro di squadra e i risultati si leggono in contesti molto diversi. Nei centri segnati dallo spopolamento, come Marrubiu, la connessione riduce l’isolamento e, grazie al lavoro da remoto, offre alle famiglie la possibilità di restare o, in alcuni casi, di tornare.

Data center nelle ex miniere

Per le aziende, da Sarroch a Iglesias, la rete sostiene la digitalizzazione dei processi e apre prospettive nuove, come i data center nelle ex miniere, dove il raffreddamento richiede meno energia.

A Pula, il backhauling 5G

Lungo la costa, a Pula, il backhauling 5G collega in fibra le stazioni radio e migliora la copertura mobile in un’area di grande pregio paesaggistico, mentre nei borghi dell’entroterra servizi amministrativi digitali e didattica a distanza rendono più semplice vivere, studiare e lavorare sul territorio.

Sardegna digitale

Conclusi i lavori, la sfida è ora favorire l’utilizzo dei collegamenti disponibili e tradurli in servizi migliori, competitività e nuove opportunità per cittadini, imprese e amministrazioni: lavorare senza lasciare il proprio paese, accedere più facilmente alle prestazioni pubbliche e dare vita a nuove attività economiche. È così che la Sardegna digitale può contribuire alla trasformazione del Paese, valorizzando le diverse anime dell’isola.

28 milioni di chilometri in fibra

Con 28 milioni di chilometri di fibra già messi a disposizione degli operatori e una copertura ultra-broadband superiore al 96% delle linee attive, FiberCop esprime la dimensione nazionale del proprio impegno e la capacità di adattare l’infrastruttura a contesti produttivi, urbani, montani e storici. A questi numeri si aggiunge l’aggiudicazione della gara del Fondo Nazionale per la Connettività, che consentirà di collegare oltre 477 mila nuovi civici, pari a circa 700 mila unità immobiliari. Una presenza che da Nord a Sud accompagna la modernizzazione digitale con una crescente attenzione ai territori e a uno dei patrimoni naturali più ricchi e delicati d’Europa. Con velocità fino a 10 Gigabit al secondo, la connettività favorisce il lavoro e la formazione a distanza, la telemedicina, il turismo, la cultura e i servizi pubblici, contribuendo a costruire un’Italia più vicina e accessibile e a rafforzare inclusione e coesione.

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