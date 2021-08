Dal Fiber-to-the-Home (FTTH) al Fiber-to-the-Room (FTTR)

In Cina, Giappone e Corea del Sud da più di due anni sono offerti all’utenza residenziale e business i 10 GIGA e si parla già di prestazioni ancora maggiori in tempi brevi.

Mentre TIM pensa al Fiber-to-the-Football, in controtendenza rispetto ad i maggiori operatori di tlc europei che sono appena usciti dal business del calcio in rete con le ossa rotte (l’ultimo e più recente caso è quello di BT in UK), in Asia si diffonde il Fiber-to-the-Room (FTTR).

Non basta più collegare la fibra alla casa, ma ad ogni singola stanza e con prestazioni sempre più performanti.

In Cina, Giappone e Corea del Sud da più di due anni sono offerti all’utenza residenziale e business i 10 GIGA e si parla già di prestazioni ancora maggiori in tempi brevi. I clienti vogliono mantenere questo tipo di prestazioni in tutto l’ambiente domestico o lavorativo. Progressivamente tutte le nuove costruzioni saranno già predisposte al Fiber-to-the-Room. Il nuovo mercato che si apre ha potenzialità enormi.

Speriamo che presto queste offerte inizino ad essere disponibili anche nel nostro Paese. Questo aiuterebbe cittadini ed imprese ad avere servizi sempre migliori e ad aprire nuove opportunità di business per le imprese italiane. Lasciamo il calcio alle pay-tv, le quali, nonostante conoscano bene questo business (e sicuramente meglio degli operatori tlc) già faticano di loro nello scenario competitivo delle offerte televisive sempre più articolate.