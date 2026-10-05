“Dal Digital Innovation Forum al via a Como l’hub del Quantum”

Per conoscere le novità e i temi caldi della 4^ edizione del Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – il principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle politiche per l’innovazione digitale, abbiamo intervistato Antonio Franceschetti, Presidente della Fondazione Innovazione Digitale ETS, promotrice del Forum, che si terrà dal 14 al 16 ottobre a Villa Erba, Cernobbio, sul Lago di Como.

Key4Biz. Leggendo la presentazione e scoprendo l’agenda, con illustri speaker, della 4^ edizione del Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – notiamo grandi cambiamenti e tante novità. Quali sono gli obiettivi di quest’anno?

Antonio Franceschetti. Già il titolo dell’edizione è emblematico: “L’Europa del fare Innovazione tecnologica”. L’obiettivo è fare sintesi, creare un momento di confronto ad alto livello, per fare il punto e mettere a fattor comune il contributo delle varie componenti e dei diversi rilevanti stakeholder dell’innovazione in Italia. E capire a che punto siamo.

Key4Biz. Qual è l’aspettativa?

Antonio Franceschetti. Il tema è capire come “non rimanere indietro”, stimolando una riflessione su cosa c’è da fare per stare al passo con gli Stati Uniti e la Cina. Dunque, al Forum sarà importante definire – con le visioni dei relatori e il dialogo tra i più qualificati rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, i CEO delle principali aziende tecnologiche, università, startup, venture capital e speaker internazionali – la Strategia per stringere il gap che ci separa da queste grandi potenze globali.

Key4Biz. Quanto è importante questo confronto ad alto livello della Cernobbio del Digitale per contribuire a definire le policy e ad accelerare l’innovazione tecnologica in Italia?

Antonio Franceschetti. È fondamentale, perché la riflessione critica e il confronto serve anche per tenere fermi alcuni valori tipici e imprescindibili della nostra Europa, ma ora è necessario avere da parte dell’UE una normativa che non ostacoli più l’innovazione tecnologica – come è emerso dal Rapporto Draghi – ma che sia, invece, una leva per il progresso tecnologico, in base alle necessità di noi europei.

Antonio Franceschetti, Presidente della Fondazione Innovazione Digitale ETS

Key4Biz. Qual è il nostro comportamento errato in quanto europei?

Antonio Franceschetti. Il nostro comportamento microeconomico di fatto è assolutamente legittimo, finalizzato a far rendere i nostri risparmi. Ma questo comportamento legittimo si trasforma in un disastro macroeconomico, perché l’Europa non investe con costanza e lungimiranza nel settore tecnologico, causando una forte dipendenza dalle tecnologie extra Ue, con tutti i rischi geopolitici, tra l’altro già emersi ultimamente.

Key4Biz. Al termine dei lavori del Digital Innovation Forum, si terrà, presso Villa Saporiti – e in collegamento con Villa Erba – l’inaugurazione del primo quantum annealer (un tipo di computer quantistico specializzato in problemi di ottimizzazione) industriale d’Italia, in occasione delle celebrazioni del bicentenario della morte di Alessandro Volta. Quale impatto avrà sul territorio e per il nostro Paese in generale?

Antonio Franceschetti. Sarà un importante evento nell’evento. Si tratta della installazione del computer quantistico più potente d’Europa con 4.000 qubit che è l’evoluzione di un accordo nato lo scorso anno sempre al Digital Innovation Forum con la Q-Alliance. La presenza di questa opportunità nel nostro territorio con la possibilità per ricercatori università e aziende di avere accesso favorisce la ricerca, la formazione, la professionalità. In sostanza, stimolerà un indotto che mi piacerebbe che nascesse in Italia per trasformare questi luoghi in una nuova “Silicon Valley”.

Key4Biz. Il Digital Innovation Awards 2026 celebra anche le migliori esperienze di innovazione tecnologica sviluppate da imprese, startup, pubbliche amministrazioni, università, centri di ricerca e organizzazioni che contribuiscono alla crescita dell’ecosistema digitale europeo. Quanto è significativa questa apertura del Forum verso le idee e i progetti innovativi?

Antonio Franceschetti. Dall’Italia sono nate le basi di tutto il progresso di innovazione tecnologica che si è sviluppato poi a livello globale. Dalla corrente elettrica, alle comunicazioni elettroniche, passando poi al resto d’Europa con la fisica, la fisica quantistica. Abbiamo dei centri di assoluta eccellenza e, se lei si guarda, vede che a capo delle aziende anche estere spesso ci sono italiani. Qualcosa vorrà dire? È un retaggio storico, che resta nel nostro DNA.

E l’apertura a progetti innovativi sta proprio in questo senso e sta anche nel cercare un avvicinamento al mondo dei finanziatori. Le ricordo che per le startup come partner tecnico oltre a COMONExT abbiamo CDP Venture Capital: quindi, cerchiamo di avvicinare i due mondi.

Key4Biz. Infine, nella ricca agenda è prevista, in plenaria, anche una sessione dedicata alle Università e agli studenti: un Forum che affronta le future sfide tecnologiche non può permettersi di essere autoreferenziale.

Antonio Franceschetti. No, assolutamente. Gli studenti che studiano ICT e gli universitari che fanno ricerca sulla cybersecurity e le TLC saranno una rappresentanza importante dei partecipanti della prossima edizione. Lo scopo è ascoltare le startup e i progetti universitari grazie ai quali potremmo plasmare il nostro futuro progresso tecnologico.

Key4Biz è media partner di Digital Innovation Forum 2026.

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