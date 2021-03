Sarà possibile acquisire i metodi di lavoro efficaci per la attività professionale di DPO o Manager della Privacy in modalità di formazione a distanza.

Come effettuare una valutazione d’impatto privacy (DPIA), i presupposti, le linee-guida dell’European Data Protection Board (EDPB), come pianificare un’attività annuale, i documenti da conservare per essere “accountability ready”, come gestire il Data Breach in poche ore, come e se notificarlo, in modo corretto, al Garante privacy, e possibilità, liceità e modalità di controllo a distanza sui lavoratori.

Questi sono alcuni dei temi affrontati, attraverso casi pratici, da un pool di professionisti, che quotidianamente si confrontano con le tematiche, nel corso di alta formazione “Diario del DPO – il modello organizzativo del Data Protection Officer”, organizzato da Labor Project dal 10 marzo 2021.

Il webinar

Sarà possibile acquisire i metodi di lavoro efficaci per la attività professionale di DPO o Manager della Privacy in modalità di formazione a distanza con un webinar di 16 ore suddivide in 4 giornate dalle ore 9 alle 13.

I 4 temi cruciali

Il corso si focalizza su quattro temi cruciali nella professione del Data Protection Officer:

DPIA

Documenti e Modello Organizzativo del DPO

Data Breach e

Monitoraggio dei lavoratori.

Chi può partecipare

I corsi di aggiornamento sono fruibili esclusivamente da professionisti privacy (consulenti, DPO, cultori della materia) che negli anni hanno partecipato ad una delle molteplici edizioni del Corso di Alta Specializzazione DPO o corsi Privacy e che abbiano maturato un’esperienza in tema di data protection di almeno 2 anni.

I docenti

Ai fini della formazione professionale è stato richiesto l’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense.

