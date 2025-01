Dal 1° febbraio arriva Sky Classica, canale dedicato alla grande musica e agli appassionati di Opera

Classica HD diventa Sky Classica. Dal 1° febbraio lo storico canale fondato e diretto da Piero Maranghi, l’unico interamente dedicato alla grande musica e punto di riferimento di tutti gli appassionati di opera, balletto e sinfonica, entra a far parte del bouquet di canali a brand Sky, posizionandosi al numero 124 di Sky e al numero 125 su Sky Stream e Sky Glass, rafforzandone insieme a Sky Arte e Sky Documentaries, l’offerta artistica e culturale.

La programmazione di Sky Classica – con una selezione di contenuti disponibile on demand – si rivolge non soltanto agli appassionati del genere, ma anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della musica classica. Il canale continuerà ad essere edito da Italia Classica e offrirà a tutti gli abbonati Sky la musica sinfonica dalle più prestigiose sale da concerto italiane e internazionali, i ritratti dedicati ai miti di ieri e ai divi e alle dive di oggi, i classici balletti romantici e gli spettacoli di danza più moderni, e ancora musica da camera e contemporanea, documentari, rubriche e approfondimenti per raccontare sia gli interpreti più acclamati sia i giovani emergenti.

Il palinsesto di Sky Classica si avvale inoltre di produzioni originali come Almanacco di Bellezza, il programma di attualità culturale, condotto da Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, che tutti i giorni dell’anno racconta gli anniversari, le storie e le curiosità del giorno, con uno sguardo sul presente e sull’attualità. O Mestiere Teatro, un programma di interviste ai protagonisti del mondo della musica classica, italiana e internazionale, davanti e dietro le quinte: musicisti e interpreti, ma anche sovrintendenti e addetti ai lavori. Inoltre, grazie alle partnership con i principali teatri e festival europei, Sky Classica trasmetterà ogni anno oltre 150 ore di eventi e contenuti in prima visione.

Così Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, annuncia Sky Classica: “Siamo molto felici di offrire ai nostri abbonati il nuovo canale Sky Classica, nato dalla nostra pluridecennale collaborazione con Italia Classica. Gli appassionati di arte e musica avranno ora un nuovo punto di riferimento che arricchisce ulteriormente il bouquet dei canali intrattenimento a brand Sky e completa la nostra offerta artistica e culturale, affiancandosi a Sky Arte e Sky Documentaries”.

E Piero Maranghi, Direttore di Sky Classica ha dichiarato: “La nascita di Sky Classica è il coronamento di un legame, quello tra il canale Classica e la piattaforma Sky, che dura ormai da oltre vent’anni. Un risultato che premia, innanzitutto, il grande pubblico della musica classica e della cultura. Il nostro impegno è continuare nella ricerca di un livello qualitativo sempre più alto, delle nostre produzioni originali e dell’offerta artistica, con i migliori contenuti dal panorama musicale internazionale”.

In occasione della partenza di Sky Classica, sabato 1° febbraio alle 21.15, verrà trasmesso uno dei titoli più importanti dell’intero repertorio operistico: La Bohème di Giacomo Puccini, proprio nel giorno dell’anniversario della prima messa in scena dell’opera a Torino, avvenuta nel 1891. Quella proposta è la Bohéme nello storico allestimento di Franco Zeffirelli, andata in scena al Teatro alla Scala nella stagione 2023.

A suggello dell’opera integrale, alle ore 23.20 Sky Classica propone un imperdibile documentario: La Bohème di Franco Zeffirelli. Un documento che ripercorre la genesi della straordinaria produzione che segnò l’esordio nel 1963 al Teatro alla Scala del giovane regista Franco Zeffirelli.

La programmazione che inaugura Sky Classica prosegue con una serie di contenuti dedicati al più grande direttore italiano Riccardo Muti in due imperdibili appuntamenti che danno la massima evidenza alla caratura artistica del grande Maestro. Il 3 febbraio alle 21.15, l’esecuzione integrale dell’opera buffa Don Pasquale di Gaetano Donizetti in forma di concerto, registrata al Teatro Municipale di Piacenza, con Riccardo Muti alla testa della Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Giovedì 27 febbraio alle ore 21.15 sarà proposta la masterclass di Riccardo Muti con gli allievi dell’Italian Opera Academy, alla scoperta del capolavoro di Giuseppe Verdi: La Traviata.

Dal 14 febbraio, tutti i venerdì alle ore 21.15 Sky Classica presenta la nuova serie Almanacco di Bellezza in viaggio con Kel 12, un ciclo di dieci puntate della trasmissione di punta della rete, esclusivamente dedicato all’Antico Egitto. Navigando lungo il grande fiume, Piero Maranghi e Leonardo Piccinini raccontano storia e leggende di questa millenaria civiltà, da Assuan alla Valle dei Re, da Edfu ai Templi di Karnak. I due conduttori svelano l’arte e i monumenti, decifrano i geroglifici, rievocano gli dèi e le tradizioni dell’Egitto.

Domenica 23 febbraio ore 22.00, Almanacco di Bellezza fa tappa a Firenze con una puntata speciale dedicata al Museo Salvatore Ferragamo. Piero Maranghi e Leonardo Piccinini ci portano alla scoperta di uno straordinario museo aziendale, nato nel 1995 per iniziativa della famiglia Ferragamo con la volontà di far conoscere al pubblico di tutto il mondo le qualità artistiche di Salvatore Ferragamo.

