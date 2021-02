Dailyletter n. 4976 del 18 febbraio 2021

Telecoms TIM: ‘La nostra fibra al 91% d’Italia’. Ma allora a che serve la fusione con Open Fiber? di Paolo Anastasio Dati contraddittori sulla copertura del paese sollevano alcuni dubbi sulla reale fotografia della connettività in Italia. Non più tardi di ieri, TIM in un comunicato sul superamento del digital divide in Puglia ha dichiarato di aver coperto in fibra il 91% delle famiglie italiane (FTTC+FTTH). Ma…

Internet Facebook banna le news in Australia. Il social rispetta le sue leggi e non quelle degli Stati di Luigi Garofalo In Australia gli utenti non possono più leggere e condividere le news locali ed internazionali su Facebook. Il divieto è stato annunciato ieri dalla società in risposta alla legge in arrivo che obbliga le big tech (Google ha accettato) a pagare nel Paese un equo compenso agli editori per le news condivise…

Media Champions. Su Mediaset, free e in diretta streaming, la miglior partita e la finale di Luigi Garofalo Mediaset si è aggiudicata il diritto a trasmettere fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa; il match sarà visibile gratuitamente anche online. Anche streaming a pagamento In più, Mediaset offrirà…

Internet Draghi, Bianchi, Brunetta, Cartabia, come portavoce 4 donne di Luigi Garofalo In attesa dei viceministri e dei sottosegretari, la squadra di Governo, in queste ore, si sta componendo anche dei “comunicatori”. Paola Ansuini portavoce di Draghi Il premier Mario Draghi ha scelto come portavoce Paola Ansuini, 33 anni in Bankitalia e dal 2013 ricopriva il ruolo…

Media Calcio, LaLiga spagnola blocca siti pirata. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Regolamento Agcom ormai best practice internazionale” di Flavio Fabbri La lotta alla pirateria audiovisiva nel mondo del calcio si combatte anche con le collaborazioni tra associazioni di categoria e autorità nazionali. Un esempio di questa cooperazione per la tutela della proprietà intellettuale è l’oscuramento di siti web a livello transfrontaliero in Europa. LaLiga…

Telecoms L’intelligenza nelle reti di telecomunicazione di CNIT Parte oggi la rubrica CNIT TALK, curata dai Professori del CNIT (Centro Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), il Consorzio formato da 37 università pubbliche italiane diretto dal Professor Nicola Blefari Melazzi, che organizza l’evento di riferimento per il settore 5G Italy. L’obiettivo…

Internet Spesa culturale disastrata dal Covid, in Italia -82% nel 2020 di Angelo Zaccone Teodosi Era prevedibile che il “consuntivo” dell’anno 2020 mostrasse risultati negativi, ma questa mattina giovedì 18 febbraio 2020 la Società Italiana Autori Editori (Siae) ha reso noti i dati sintetici di pre-consuntivo dell’anno solare che è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19, e si tratta veramente…

Smart City Auto elettriche: mercato a doppia cifra in Germania, Francia e Gran Bretagna. I numeri piccoli dell’Italia di Flavio Fabbri Il comparto delle auto elettriche continua la sua crescita incessante nei principali mercati europei, nonostante l’impatto sui consumi della pandemia di Covid-19. La nuova spinta all’acquisto di vetture a motore elettrico, a batterie e ibrido, sostenuta dagli incentivi che ogni singolo Stato può…

Internet DPO, il white paper per gestire meglio i rapporti con società ed enti. Intervista a Rodolfo Mecarelli (ASSO DPO) di Luigi Garofalo Una guida per i Data Protection Officer (DPO) per gestire al meglio i rapporti con società ed Enti. Questo è l’obbiettivo del white paper “Rapporti tra il responsabile della protezione dei dati (RPD | DPO), gli altri organi societari e le funzioni di controllo degli enti” a cura degli esperti data…

Internet Casa farmaceutiche, vaccini e brevetti. La salute non è un privilegio di Giuliana Perrotta, Prefetto – Docente Unitelma Sapienza Dall’anno di grazia 2021 in poi il destino degli abitanti della Terra dipese dalle ditte farmaceutiche. Questo scenario non è l’epilogo di un libro di fantascienza, ma la triste realtà che inizia a delinearsi a seguito degli sviluppi della pandemia da Covid-19. Dalla prima dichiarazione dello…

Telecoms 5G, gli operatori non stanno cogliendo la domanda delle PMI. Scarica il report di Paolo Anastasio Gli operatori non stanno sfruttando a dovere l’opportunità di rispondere alla domanda potenziale di 5G che arriva dalle PMI. Motivo? Si concentrano troppo (e a sproposito) sul segmento delle grandi aziende. E’ questo in sintesi il messaggio di un report condotto da Omdia per conto di BearingPOint/Beyond,…

Cybersecurity Attenzione alla false e-mail del Mise. In realtà veicola il trojan Ursnif/Gozi di Salvatore Lombardo Una nuova campagna malspam sta diffondendo una falsa e-mail afferente al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con riferimenti ad agevolazioni fiscali e aiuti alle imprese, che in realtà, se si da seguito, distribuisce il trojan noto come Ursnif/Gozi. Il trojan bancario Ursnif/Gozi Il malware…

Internet Tivùsat, nuova modalità di attivazione della smartcard di Flavio Fabbri La piattaforma satellitare gratuita di tivùsat cambia la modalità di accesso ai canali per i propri utenti. A partire da gennaio 2021, sono state introdotte delle novità relative all’attivazione della smartcard e per l’accesso all’area clienti. La smartcard di tivùsat La smartcard è una piccola…

Internet Voucher per l’internazionalizzazione delle Pmi italiane, ci sono 32 milioni di euro di Sercam Advisory Il voucher per l’internazionalizzazione, gestito da Invitalia per conto del MAECI, è rivolto alle micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri. Soggetti Beneficiari Possono richiedere il contributo le MPI manifatturiere (codice Ateco C) con sede legale…

Smart City Ambiente e clima, fondo da 121 milioni di euro per Italia e altri 10 Paesi Ue di Flavio Fabbri Raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030 e di neutralità climatica per il 2050 è considerato fondamentale per il processo di decarbonizzazione della nostra economia e dell’industria. Il programma “Life” La Commissione europea ha annunciato il finanziamento…

Mappamondo Enel tra le 50 aziende più sostenibili al mondo ai 2020 Business Sustainability Awards di Redazione Key4biz Enel è tra i vincitori dei 2020 SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards, che premiano la leadership, la trasparenza e l’impegno di brand globali in pratiche di business sostenibili. Nello specifico, Enel è stata inserita nella categoria 2020…

Internet Il 18 febbraio 1898 nasce Enzo Ferrari di Inarea «Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di una Ferrari e io rispondo sempre così: la vittoria più importante sarà la prossima».Less is more, diceva Mies van der Rohe. Di Enzo Ferrari esistono fiumi di biografie, ma noi ci concentriamo sull’essenziale: lo sguardo al futuro, la…