Dailyletter n. 4975 del 17 febbraio 2021

Il Governo Draghi investirà “le migliori risorse” per far acquisire ai cittadini, a partire dai giovani, le competenze digitali, tecnologiche e ambientali. “Sono le competenze chiave che sempre più permetteranno di fare carriera”, ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nel…

Internet La spesa IT in Italia: cybersecurity al primo posto per il 57% delle imprese, poi cloud. IA ai margini di Flavio Fabbri Lo scenario dell’information technology (IT) italiano è stato fortemente impattato dalla pandemia di Covid-19 durante il 2020, con nuove criticità per il mondo delle imprese e nuove esigenze, soprattutto in termini di tagli e investimenti. Il Report su imprese e mercato IT nazionale In una nuova…