Dailyletter n. 4963 del 1° febbraio 2021

Internet Al via prenotazione online del vaccino per gli over 80 nel Lazio e sito in tilt da ore. Come funziona di Flavio Fabbri A partire dalle ore 12:00 di oggi doveva essere attivo il servizio di prenotazione online del vaccino anti Covid-19 per i cittadini di 80 anni di età e oltre residenti nel Lazio. Il servizio della Regione consente sia di prenotare la prima che la seconda dose di vaccino, ma qualcosa non sembra andare…

Internet Recovery e Crisi. F. De Leo: ‘Necessario cambiare la narrativa italiana agli occhi dell’Europa’ di Redazione Key4biz Consueto appuntamento del lunedì con Francesco De Leo, Executive Partner di Kauffman & Partner, per discutere di Recovery Plan e gestione della pandemia alla luce dell’argomento del giorno: la crisi di governo che si dimostra sempre più incerta e aperta ad ogni tipo di soluzione, considerando pur…

Internet Ursula von der Leyen: “Un ‘GDPR’ con gli Usa per porre fine alla razzia dei dati dei big tech nel mondo” di Luigi Garofalo “Il lato oscuro della digitalizzazione” e “il capitalismo della sorveglianza” preoccupano la Commissione europea, che è pronta a far valere “quello che è illegale offline è illegale anche online”. Parola di Ursula von der Leyen. La proposta di un “GDPR” Ue-Usa Il dito è puntato contro le big…

Internet Tria, Arcelli, La Malfa, Messori, Bassan all’Executive Webinar di Key4biz. 4 febbraio ore 15 di Redazione Key4biz La Fondazione Ugo La Malfa presenta Giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15,00 il dibattito online “Verso una nuova Bretton Woods? Quale prospettiva finanziaria ed economica nel mondo della post-pandemia?”. Un importante momento di confronto in occasione della pubblicazione dello studio di Giovanni…

Internet Lotteria degli scontrini, al via da oggi. 100mila euro in palio nella 1^ estrazione l’11 marzo. Come si partecipa? di Luigi Garofalo Da oggi, primo febbraio, è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Una lotteria dedicata solo a chi paga cashless, ossia a chi effettua nei negozi fisici, non online, acquisti con carta di credito, bancomat, prepagate o app. Con l’estrazione…

Telecoms 5G, in Corea del Sud raggiunti 11,85 milioni di sottoscrittori nel 2020 di Paolo Anastasio Il numero di abbonati 5G in Corea del Sud ha raggiunto quota 11,85 milioni a dicembre 2020, in aumento dell’8,4% rispetto al mese precedente. Lo rende noto il ministero della Scienza e dell’Ict di Seul, precisando che l’incremento mensile è stato di 900mila nuovi abbonati per il secondo mese di…

Cybersecurity Per il WEF il cybercrime sarà la maggiore minaccia globale per i prossimi due anni di Piero Boccellato Gli attacchi informatici sono indicati come il principale pericolo globale legato alla tecnologia. Lo rivela la sedicesima edizione del Global Risks Report 2021 del World Economic Forum, che ha analizzato i rischi economici, ambientali, geopolitici, sociali e tecnologici per il mondo nei prossimi…

Smart City Green machine, per riciclare i 100 miliardi di vestiti che ogni anno finiscono nella spazzatura di Flavio Fabbri Sembra che compriamo molti più vestiti di quanti realmente ne utilizziamo nella nostra vita. Ogni anno in tutto il mondo sono acquistati qualcosa come 100 miliardi di vestiti, che poi a quanto pare vengono buttati, diventano 92 milioni di tonnellate di spazzatura. È come buttar via materiali ancora…

Internet Fondo d’investimento dedicato alle imprese femminili, come funziona il fondo da 20 milioni di euro di Alessandra Lomonaco, CEO & Founder di Huky srl SB Con la nuova Legge di Bilancio, il Governo ha deciso di istituire un fondo d’investimento dedicato alle imprese femminili per incentivare le donne ad avviare attività imprenditoriali a partire da quest’anno. Questo fondo ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per…

Cybersecurity Perimetro di sicurezza nazionale: i cyber attacchi vanno denunciati entro un’ora di Flavio Fabbri Via libera per il decreto attuativo relativo alla definizione di procedure, modalità e termini con cui il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) svolgerà le verifiche e le valutazioni dei beni e dei sistemi di information and communication technology (Ict) che i soggetti individuati…

Internet IPO da 5,4 miliardi per la rivale di TikTok. Kuaishou Technology pronta al debutto di Paolo Anastasio Si chiama Kuaishou Technology la rivale cinese di TikTok ed è pronta per lo sbarco in borsa a Hong Kong. L’operatore cinese, anch’esso specializzato in brevi video tramite app, potrebbe raccogliere fino a 5,4 miliardi di dollari dall’IPO sulla borsa di Hong Kong, nella parte alta della forchetta. Lo…

Smart City Auto elettriche: sono il vaccino contro l’inquinamento, ma costi troppo alti e mancano le ricariche di Flavio Fabbri I dati sulle nuove immatricolazioni di auto elettriche sono eccellenti, se guardiamo alle vendite degli ultimi mesi del 2020. Eppure in Italia il dato cumulato delle elettriche (sia a batteria, sia ibride) per i 12 mesi passati non va oltre il 15-16% del mercato automobilistico nazionale. È innegabile…

Internet Quali sono le funzioni avanzate della versione Business di WhatsApp? di Andrea Boscaro – The Vortex Il digitale, come il mondo del resto, è bello perché è vario e mi capita talvolta di ascoltare responsabili commerciali che hanno ottimi ritorni dal pubblicare, la sera, storie e dal variare il loro stato su WhatsApp: per molte persone, indubbiamente, l’instant messenger è un vero e proprio social network…

Internet Vaccino Moderna, Poste Italiane consegna la seconda tranche di 66mila dosi di Redazione Key4biz Da oggi Poste Italiane, attraverso il proprio corriere espresso SDA, è nuovamente operativa nella distribuzione di una seconda tranche di 66 mila dosi del vaccino Moderna. Gli speciali furgoni dotati di celle refrigerate per garantire la catena del freddo sono in partenza dall’aeroporto militare di…

Internet Il 1 febbraio 1949 la RCA pubblica il primo singolo su un disco a 45 giri della storia di Inarea Il primo disco in vinile era di un cantante country, Eddy Arnold, e forse per questo era di colore verde. Ben presto però, si decise di abbandonare questo collegamento tra forma e funzione e i 45 giri vennero commercializzati solo in nero. E forse anche per questo è divenuto un oggetto iconico, imponendosi…

Meteo4You Migliora il tempo sull’Italia, più caldo (Video) di Centro Meteo Italiano Previsioni del tempo per martedì 2 febbraio AL NORD Giornata complessivamente stabile sulle regioni settentrionali: al mattino nubi basse in Pianura Padana e variabilità asciutto sui restanti settori. Nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche precipitazione sulle Alpi di confine tra Valle…

Mappamondo Mobilità ad idrogeno, accordo tra Enel e Fnm di Redazione Key4biz Studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde – prodotto usando esclusivamente energia rinnovabile – per la mobilità ferroviaria in Lombardia, nell’ambito del progetto “H2IseO”. È questo l’obiettivo del protocollo d‘intesa firmato da FNM ed Enel Green Power. L’accordo,…