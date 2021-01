Dailyletter n. 4960 del 27 gennaio 2021

Internet Tutela dei minori sui social. Nel mirino del Garante privacy anche Facebook e Instagram di Luigi Garofalo Si allarga l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela dei minori sui social dopo il caso della bambina di Palermo e il blocco imposto a Tik Tok. L’Autorità ha aperto ieri un fascicolo su Facebook e Instagram. Il Garante privacy cosa chiede a Facebook e Instagram Nei…

Internet “TikTok, Facebook e Instagram. Il futuro dei social e la tutela dei minori”, rivedi il talk di Redazione Key4biz Alla vigilia della Giornata della protezione dei dati personali 2021, Key4biz e Privacy Italia hanno trasmesso oggi pomeriggio dalle ore 15 il talk online “TikTok, Facebook e Instagram nel mirino del GarantePrivacy. Il futuro dei social e la tutela dei minori” con l’obiettivo di comprendere…

Internet Talk online “Fuga da WhatsApp. Il confronto Telegram – Signal” di Redazione Key4biz Alla vigilia della Giornata della protezione dei dati personali, Key4biz e Privacy Italia hanno trasmesso dalle ore 12 il talk online “Fuga da WhatsApp. Il confronto Telegram – Signal e la consapevolezza della protezione dei dati” con l’obiettivo di sensibilizzare i lettori sui diritti legati alla data…

Internet ASSO DPO intervista Luigi Montuori del Garante Privacy. Il ruolo dell’Italia nel contesto europeo dell’EDPB di Paolo Anastasio Il rapporto del Garante Privacy italiano con il Comitato europeo per la protezione dati (European Data Protection Board – EDPB), conosciuto anche come ex Gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29). Questo l’oggetto dell’intervista da parte degli esperti privacy e data protection del Comitato Direttivo di ASSO…

Media Audiovisivo: 60% italiani ignaro dei rischi informatici legati alla pirateria di Flavio Fabbri Guardare film, programmi televisivi ed eventi sportivi in diretta su piattaforme web legate alla pirateria audiovisiva nono solo viola il diritto d’autore, ma espone gli utenti ad un elevato numero di minacce informatiche. Furti di identità, frodi, malware, sottrazione di dati sensibili, violazione…

Media Mediaset, appello in Consiglio di Stato su scongelamento quote Vivendi di Paolo Anastasio Mediaset ha depositato l’appello al Consiglio di Stato sulla decisione del Tar del Lazio con la quale, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Ue, è stata annullata la delibera del 10 aprile 2017 dell’Agcom che aveva imposto a Vivendi di scegliere tra la partecipazione…

Cybersecurity CSIRT, forze dell’ordine e magistratura. Come cooperare al meglio? Il report ENISA di Piero Boccellato L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa) ha pubblicato un nuovo report per sostenere la cooperazione tra i Computer Security Incident Response Team (CSIRT), le forze dell’ordine e la magistratura. Nel report dell’Enisa sono dettate le linee guida per aiutare ad affrontare…

Smart City Batterie: al via progetto paneuropeo, ok a 3 miliardi di aiuti di Stato. L’Italia partecipa con 12 aziende di Flavio Fabbri Partito “il secondo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI)” a sostegno della ricerca e dell’innovazione nella catena del valore delle batterie. Si tratta dell’iniziativa paneuropea denominata “European Battery Innovation”, incentrata sulla catena del valore delle batterie, sostenuta…

Internet Telemedicina, quali sono le tipologie di prestazioni sanitarie attuabili? di D&L Net Le prestazioni sanitarie attraverso la telemedicina entrano ufficialmente nelle opportunità offerte dal Servizio sanitario nazionale. In questo momento storico è essenziale un rinnovamento organizzativo e culturale teso ad una diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di primary health…

Internet Convenzione PEL Consip: sicurezza, accessibilità e personalizzazione dei servizi avanzati di Posta Elettronica di Aruba di Flavio Fabbri Lavorare in ufficio, in mobilità e in smart working per la Pubblica amministrazione, con funzionalità di collaboration, condivisione e calendario e in sicurezza: antispam, antivirus, antiphishing, anti-malware, anti-ransomware e backup/restore. Rispondono a queste esigenze le soluzioni di Posta Elettronica…

Internet Protezione dei dati e della vita privata: l’Ue celebra il Data Protection Day 2021 di Flavio Fabbri Il 28 gennaio si celebra la Giornata europea della protezione dei dati personali (Data Protection Day). In Europa sono più di due anni che è in vigore il Regolamento generale sul trattamento dei dati (Gdpr) che, secondo Bruxelles, è ormai diventato “un modello di riferimento seguito diffusamente…

Cybersecurity Phishing, credenziali rubate disponibili tramite ricerca Google di Salvatore Lombardo Gli specialisti di Check Point Research con il supporto congiunto del team di sicurezza informatica Otorio hanno analizzato una estesa campagna di phishing che ha preso di mira migliaia di organizzazioni a livello globale. Dal report, che rileva la catena d’infezione e le modalità di distribuzione…

Internet Bando Regione Veneto per il Terzo Settore e il welfare di comunità di Sercam Advisory Per affrontare le conseguenze della pandemia sulla struttura sociale e produttiva, in particolare il cambiamento prodotto anche nelle disuguaglianze preesistenti all’attuale crisi sanitaria, si ritiene prioritario favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore, preferibilmente…

Internet Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz di Inarea Nel 2005, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito il “Giorno della Memoria” da celebrare ogni 27 gennaio come anniversario, per commemorare le vittime dell’Olocausto.Imaginarea è stata pensata per augurarvi buon giorno con leggerezza e ironia, ma oggi facciamo una doverosa eccezione, perché…

Mappamondo Poste Italiane nell’indice Bloomberg sulla parità di genere di Redazione Key4biz Poste Italiane entra per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender Equality Index (GEI), l’indice di riferimento mondiale sulla parità di genere. Poste e la parità di genere L’Azienda ha ottenuto un punteggio significativamente superiore a quello medio delle società valutate nel GEI, che…

Mappamondo Open Fiber organizza evento speciale di Fortnite il 29 gennaio di Redazione Key4biz Si è appena conclusa la seconda edizione della Open Fiber Cup, questa volta nella sua veste invernale, per l’occasione denominata “Winter Edition”, competizione che ha visto nuovamente competere i player italiani a Fortnite, il fenomeno mondiale targato Epic Games. A conferma del successo…

Mappamondo Nuove competenze digitali per la crescita degli esercenti cinematografici di Redazione Key4biz Parte oggi, 27 gennaio 2021, il primo corso di formazione per l’aggiornamento e lo sviluppo di nuove competenze degli Esercenti Cinematografici, realizzato col sostegno della Regione Lazio, in attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Lazio 2014-2020, attraverso…

Mappamondo Il de profundis di Corrado Augias per la Calabria? Inopportuno e poco generoso di Francesco Bevilacqua, avvocato e saggista Io c’ero, alle elezioni europee del 12 giugno 1994. E gli diedi pure il voto! Il candidato del PDS, in posizione blindatissima subito dietro il capolista Achille Occhetto, era Corrado Augias. C’ero proprio fisicamente – intendo dire – quando Corrado (mi rivolgerò a lui così, confidenzialmente, avendo…

Mappamondo Agriinweb, dalla Calabria la sfida per le prima fiera agricola digitale di Redazione Key4biz La Calabria fra tradizione e innovazione. E’ questo il senso della Prima Fiera digitale per l’agricoltura che si terrà dal 29 gennaio al 2 febbraio 2021 su www.agriinweb.it. Un’offerta espositiva di prima grandezza: circa 150 espositori, 24 eventi, show cooking, 80 tra relatori e ospiti rappresentano…

Mappamondo Neosperience, la partecipata WizKey avvia una partnership con SIA di Redazione Key4biz WizKey, la partecipata fintech di Neosperience, dedicata alla compravendita di crediti basata su tecnologie cloud e blockchain, ha definito una partnership con SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per il lancio di un…