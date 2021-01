Dailyletter n. 4956 del 21 gennaio 2021

Telecoms Banda ultralarga, ok della Ue a 325 milioni per connettere 12mila scuole in Italia di Paolo Anastasio La Commissione Europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, 325 milioni di euro di sostegno pubblico per collegare 12.000 scuole in Italia a Internet ad altissima velocità. Le scuole che beneficeranno della misura si trovano in aree con connettività insufficiente…

Smart City Mercato mobility: 220 miliardi di valore entro il 2030, impiegherà il 10% della forza lavoro in Italia di Flavio Fabbri La pandemia di Covid-19 ha stravolto la nostra vita e in particolare la nostra libertà di movimento e di mobility. La mobilità privata si è quasi fermata, ma anche quella pubblica, obbligando tutti noi ad un ripensamento del modo in cui ci spostiamo, con una maggiore attenzione alla sostenibilità…

Internet Digital Services Act a rischio frammentazione, paesi Ue in ordine sparso di Paolo Anastasio Parigi è soltanto l’ultima capitale europea che non vuole più aspettare le lungaggini di Bruxelles, e per questo annuncia nuove regole autonome per contenere lo strapotere delle Big Tech. Leggi anche: Regolare i big tech, Germania e Francia non aspettano le nuove regole dell’Ue Francia in…

Telecoms Tim, il Cda avvia l’iter per una lista propria per il rinnovo del board di Paolo Anastasio Il Cda di Tim ha fretta e a sorpresa ha avviato ieri l’iter per la presentazione di una lista propria per il rinnovo del board in scadenza il 31 marzo, anticipata rispetto al termine fissato in precedenza del 20 aprile. Il Cda ha affidato la pratica al presidente Salvatore Rossi, che avrà poco tempo…

Internet Google-editori, in Francia c’è l’accordo. Sì alla remunerazione di Piero Boccellato Storico accordo tra l’Apig, l’Alleanza della stampa francese e Google. Ieri infatti hanno annunciato la firma sulla collaborazione che da l’ok alla remunerazione dei quotidiani nazionali e regionali del Paese da parte del colosso di Mountain View. Cosa prevede l’accordo con Google L’accordo su…

Telecoms 5G, Basso (Wind Tre): “Troppi ostacoli burocratici. Anche 9 mesi di attesa per l’ok ai permessi” di Luigi Garofalo Il Dl Semplificazioni non è sufficiente ad evitare i ritardi burocratici per lo sviluppo delle reti 5G. A svelarlo è Wind Tre. Dopo l’intervento su MF – Milano Finanza di Marco Bellezza, Ad di Infratel, che ha ricordato la strategia per la diffusione delle reti di nuova generazione, Roberto Basso…

Internet Pulizia “by design” per i dataset usati dal machine learning. Il nuovo studio Usa di Luca Sambucci Un giorno questo periodo potrebbe essere ricordato come l’era dei dataset sporchi, o dei dataset scadenti. Un’epoca dove la cura del dato – per quanto già da diversi anni molte aziende si affannino a reperire sul mercato professionisti di data science – è tenuta in secondo piano, sia dal management…

Smart City Auto elettriche, israeliana la batteria che si ricarica in 5 minuti di Flavio Fabbri Uno dei principali problemi della mobilità elettrica è sempre stato legato alla limitata autonomia della batteria del veicolo e al tempo necessario per la ricarica. L’innovazione tecnologica ci ha sempre rassicurati, però, chiedendoci di confidare nella ricerca. In Israele è stata presentata ai media…

Media Mediaset sale ancora in ProSiebenSat.1 con la controllata spagnola di Paolo Anastasio Mediaset sale ancora in ProSiebenSat.1, tramite la controllata iberica Mediaset Espana, che rileva una quota del 3,43% nel broadcaster tedesco per 103.911.200 euro, portando la sua quota al 13,18%. Mediaset si rafforza così nel capitale, e pur restando sotto la soglia critica dell’Opa obbligatoria…

Internet ‘I tuoi dati sono un tesoro’: il video del Garante Privacy sulla data protection di Redazione Key4biz “Rendere consapevoli le persone di un tesoro da proteggere, insieme”. E’ questo il claim del nuovo video corporate del Garante per la Protezione dei Dati Personali per raccontare l’attività dell’Autorità e il ruolo svolto da quasi venticinque anni a fianco delle persone per difendere la loro riservatezza…

Media Sky tg24 e skytg24.it, la 2^ serie ‘pillole di vaccino’ contro le fake news girata sul ‘virtual set’ di Redazione Key4biz In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra la storia evolutiva dei coronavirus e il salto di specie all’origine anche del Covid? Pillole di Vaccino in onda dal 22 Gennaio Sono…

Energia Rinnovabili, in Cina raddoppiate in un anno le centrali eoliche e solari di Flavio Fabbri Il 2020 è stato l’anno delle fonti energetiche rinnovabili in Cina. Se per un momento dimentichiamo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, la ricerca di energia pulita uno degli elementi di volta per la transizione energetica inaugurata con il nuovo decennio. Secondo un articolo…

Internet Quante molecole d’acqua formano una goccia? Lo studio italiano di Redazione Key4biz Alcuni ricercatori italiani hanno studiato quante molecole d’acqua sono necessarie per solvatarne una. Hanno analizzato una molecola all’interno di un bicchiere d’acqua a contatto con le altre 20 molecole vicine, arrivando a dedurre che 21 molecole rappresentino la più piccola goccia d’acq…

Mappamondo Lepida: il servizio eCare supera la soglia dei 2.000 utenti di Redazione Key4biz Il 2020 è stato un anno di grande crescita per il servizio eCare, attivato sin dal 2005 dal Comune di Bologna, dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana e dall’Azienda USL di Bologna e gestito da Lepida. Il Numero Verde eCare ha visto un incremento di più del 30% delle prese…

Internet Il 21 Gennaio 1944 nasce Uto Ughi di Inarea É uno dei più grandi violinisti del nostro tempo e si è esibito in tutto il mondo, con i più importanti direttori d’orchestra. Nel 1997, il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo nomina Cavaliere di Gran Croce per i meriti artistici. Tra i violini di Uto Ughi, c’è uno Stradivari…

Mappamondo Poste italiane: “Le pensioni di febbraio in pagamento dal 25 gennaio su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution di Redazione Key4biz Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire dal 25 gennaio per i clienti che hanno scelto di accreditare la propria pensione su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution,…