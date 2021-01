Dailyletter n. 4951 del 13 gennaio 2021

Internet Fuga da WhatsApp. Perché 500 milioni di utenti scelgono Telegram? di Luigi Garofalo L’aggiornamento della privacy policy di WhatsApp sta suscitando un importante e positivo effetto in una grande percentuale dei suoi oltre 2 miliardi di utenti: sta alzando il livello di consapevolezza sulla protezione dei dati con la conseguente fuga dall’app di milioni di persone verso Te…

Cybersecurity Parler, hackerati 56,7 terabyte di dati prima della chiusura del sito di Piero Boccellato Doveva essere il momento della svolta per Parler, il social sovranista che piace tanto ai seguaci di Trump. E invece nell’arco di due giorni è stato quasi annientato. Prima Google e Apple hanno rimosso l’app della piattaforma dai loro store digitali poco prima che Amazon staccasse la spina ai server…

Internet Google, per la prima volta indagata per riciclaggio internazionale di Luigi Garofalo Per la prima volta due società di Google, Google Ireland Ltd e Google Payments Ltd, sono indagate per riciclaggio internazionale. L’inchiesta è quella della procura di Milano sulle tangenti per le forniture del gruppo Leonardo, che è parte lesa. L’inchiesta Contanti, provvigioni dall’1,5% al 3,5%…

Internet “Ecco perché la tecnologia cinese mi ha conquistato”. Intervista a John Artman (South China Morning Post) di Redazione Key4biz “Understanding the Success of TikTok: the Most powerful Tool to Engage European Digital Natives” è il workshop che si terrà il prossimo 19 gennaio. In vista dell’evento, Claudia Vernotti, direttrice di ChinaEU, ha intervistato John Artman, grande esperto di tecnologia cinese e Tech Editor del South…

Internet Ue investe 300 milioni in tecnologie spaziali: “Contribuiscono alla transizione digitale” di Flavio Fabbri Lo spazio è l’ultima frontiera del genere umano. Lo abbiamo letto in molti libri di fantascienza del Novecento e sentito in tanti film di genere. Ora, però, a partire dal nostro sistema solare, l’universo ci appare davvero a portata di mano e con esso prende vita una nuova economia. L’economia spaziale…

Cybersecurity Smantellata darknet da record in Germania: in vendita dati rubati e malware di Flavio Fabbri I dati sono il motore della nuova economica e quelli relativi a persone, aziende e organizzazioni pubbliche sono sempre più al centro degli interessi di numerosi gruppi criminali. Si tratta, con ogni probabilità, di una delle più grandi piazze di smercio illegale del dark web mai smantellate al mondo,…

Internet Rifiuti spaziali, la nebbia di detriti in orbita preoccupa gli astronomi di Paolo Anastasio Dal lancio dello Sputnik 1 nel 1957, l’orbita inferiore attorno alla Terra è diventata un ambiente sempre più congestionato con oltre 2.200 lanci di satelliti fino ad oggi. Quei satelliti – insieme ai componenti dei veicoli di lancio e ai detriti causati dalla disintegrazione meccanica, dalle collisioni…

Internet Facebook, addio ai ‘Mi Piace’ delle pagine di Luigi Garofalo Ha le ore contate uno dei simboli di facebook: il ‘Mi piace’ alle pagine, non al profilo degli utenti. “Stiamo rimuovendo i ‘Mi piace’ e concentrandoci sui follower per semplificare il modo in cui le persone si connettono alle loro pagine preferite. A differenza dei ‘Mi piace’, i follower di una…

Smart City Veicoli elettrici: un mercato globale da 800 miliardi di dollari nel 2027, guidato dalla Cina di Flavio Fabbri I prossimi dieci anni saranno segnati dall’affermazione della mobilità elettrica o eMobility. Secondo stime diffuse da Allied Market Research, saranno venduti 27 milioni di veicoli elettrici in tutto il mondo, per un mercato che è atteso superare gli 802 miliardi di dollari di valore entro il 2027. La…

Internet Lagarde (Bce): “Euro digitale si farà, ma regolamentare bitcoin” di Flavio Fabbri Bolla o meno, il bitcoin alla fine si è attestato su quota 28 mila dollari. Dopo il record di quasi 37 mila dollari per un bitcoin, raggiunto la scorsa settimana, ora la criptovaluta più famosa al mondo sembra subire un processo al ribasso, anche piuttosto corposo. A dire la verit,à già l’8 gennaio…

Internet WiLab-Huawei JIC Workshop on ‘Intelligent IoT for 6G’. Intervento video di Roberto Verdone (WiLab, CNIT) di Paolo Anastasio L’intervento di Roberto Verdone, PhD Professor, DEI, Università di Bologna Director, WiLab, CNIT, in occasione del WiLab-Huawei JIC Workshop on ‘Intelligent IoT for 6G’ che si è tenuto l’11 gennaio 2021. Il Laboratorio Nazionale…

Internet Libertà di espressione sui social, si tratta solo di un claim commerciale? di D&L Net L’Avv. Daniele Minotti commenta per la Rubrica Digital & Law i recenti fatti di Capitol Hill, o meglio, l’impatto a breve termine sui social media, ossia la censura legata agli account del Tycoon e in particolare la sospensione della piattaforma Parler, utilizzata dagli stessi sostenitori di Trump…

Internet Wearables, la pandemia spinge ancora la spesa in tecnologie indossabili di Paolo Anastasio I consumatori spenderanno molto di più in dispositivi indossabili quest’anno dell’anno scorso. A trainare la spesa il Covid-19, secondo stime di Gartner, che già nel 2020 ha registrato al crescita doppia della spesa globale in wearables, a 81,4 miliardi di dollari trainata dal lavoro a distanza. Gli…

Telecoms 5G, il bando dei vendor cinesi? Un danno anche per gli Usa di Paolo Anastasio Il bando dei vendor cinesi dalla realizzazione delle reti 5G in Europa e nei paesi occidentali, per presunti rischi di sicurezza, avrà certamente delle conseguenze negative sul rollout delle nuove reti. Ma non soltanto. E’ quanto emerge da un recente report della società di analisi ABI research, secondo…

Cybersecurity Cybersecurity, Yoroi ottiene la certificazione di terzo livello da Trusted Introducer di Redazione Key4biz Yoroi ha ottenuto, prima e unica in Italia, la certificazione di qualità del proprio CERT, il Computer Emergency Response Team, al terzo livello da Trusted Introducer, la rete di fiducia dei CERT mondiali fondata in Europa nell’anno 2000, un’autorità nel settore. L’accreditamento di Trusted introducer,…

Internet Bando Voucher digitali, fondo perduto fino al 70% per le imprese di Sercam Advisory La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone Latina promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese, di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione. In particolare,…

Internet Il 13 Gennaio 1930 viene pubblicata la prima striscia di Topolino di Inarea “Spero solo che non ci dimenticheremo mai che tutto è cominciato con un topo”: sono le parole di Walter Disney, pronunciate 24 anni dopo la pubblicazione del suo primo fumetto. Topolino arriva al New York Mirror nel 1930, dopo un periodo di prove generali al cinematografo; i tempi erano quindi maturi…

Mappamondo Enel , Schneider Electric e il WEF pubblicano il report per accelerare le iniziative di decarbonizzazione di Redazione Key4biz Schneider Electric, leader mondiale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, il Gruppo Enel, multinazionale dell’energia e leader integrato nei mercati globali dell’elettricità, del gas e delle energie rinnovabili, e il World Economic Forum (WEF), l’organizzazione…

Mappamondo WhatsApp Business, cos’è, a cosa serve e tip per l’utilizzo di Tiziana Caraffi, digital consultant WhatsApp Business è un’applicazione gratuita pensata per i piccoli imprenditori per consentire loro di interagire con i propri clienti in maniera facile e rapida, mostrare prodotti e servizi e rispondere alle domande degli utenti durante la loro esperienza di spesa. Nonostante questo, l’app può comunque…